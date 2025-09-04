Elindult a szavazás, Szoboszlai lehet augusztus legjobbja a Premier League-ben

Az előző hónap legjobbját nyolc játékos közül választják ki. A jelöltek között van Szoboszlai Dominik mellett csapattársa, Hugo Ekitiké, az Arsenalt erősítő Ricardo Calafiori, az Evertonban játszó Jack Grealish, a Crystal Palace labdarúgója, Marc Guéhi, továbbá a Manchester Cityből Erling Haaland, a Chelsea-ből Joao Pedro, valamint a Bournemouthból Antoine Semenyo.
A Premier League honlapja Szoboszlai kapcsán kiemeli, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool tökéletes idénykezdetének egyik csillaga volt. Arról is írnak, a magyar játékos nagyrészt a posztján kívül játszott, az Arsenal ellen pedig a liga történetének egyik legnagyszerűbb szabadrúgásgólját szerezte.
Miután a közönségszavazatokat összesítették a szakmai zsűri voksaival, jövő hét pénteken hirdetik ki az eredményt.
Szavazni ide kattintva, az EA Sports honlapján lehet. A voksolás szponzora a győztest az EA FC 25 videojátékban különleges, a hónap játékosának járó kártyával jutalmazza.