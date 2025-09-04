Elindult a szavazás, Szoboszlai lehet augusztus legjobbja a Premier League-ben

Nemzeti Sportrádió

2025.09.04.
Fotó: Getty Images
Szoboszlai Dominik is jelölt az angol labdarúgó Premier League augusztusi legjobb játékosának járó díjra. A közönségszavazatokat egy futballszakértőkből álló zsűri voksaival összesítik, a győztest szeptember 12-én, pénteken hirdetik ki.

Az előző hónap legjobbját nyolc játékos közül választják ki. A jelöltek között van Szoboszlai Dominik mellett csapattársa, Hugo Ekitiké, az Arsenalt erősítő Ricardo Calafiori, az Evertonban játszó Jack Grealish, a Crystal Palace labdarúgója, Marc Guéhi, továbbá a Manchester Cityből Erling Haaland, a Chelsea-ből Joao Pedro, valamint a Bournemouthból Antoine Semenyo.

A Premier League honlapja Szoboszlai kapcsán kiemeli, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool tökéletes idénykezdetének egyik csillaga volt. Arról is írnak, a magyar játékos nagyrészt a posztján kívül játszott, az Arsenal ellen pedig a liga történetének egyik legnagyszerűbb szabadrúgásgólját szerezte.

Miután a közönségszavazatokat összesítették a szakmai zsűri voksaival, jövő hét pénteken hirdetik ki az eredményt.

Szavazni ide kattintva, az EA Sports honlapján lehet.  A voksolás szponzora a győztest az EA FC 25 videojátékban különleges, a hónap játékosának járó kártyával jutalmazza.

 

