Elindult a szavazás, Szoboszlai lehet augusztus legjobbja a Premier League-ben

Az előző hónap legjobbját nyolc játékos közül választják ki. A jelöltek között van Szoboszlai Dominik mellett csapattársa, Hugo Ekitiké, az Arsenalt erősítő Ricardo Calafiori, az Evertonban játszó Jack Grealish, a Crystal Palace labdarúgója, Marc Guéhi, továbbá a Manchester Cityből Erling Haaland, a Chelsea-ből Joao Pedro, valamint a Bournemouthból Antoine Semenyo.

A Premier League honlapja Szoboszlai kapcsán kiemeli, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool tökéletes idénykezdetének egyik csillaga volt. Arról is írnak, a magyar játékos nagyrészt a posztján kívül játszott, az Arsenal ellen pedig a liga történetének egyik legnagyszerűbb szabadrúgásgólját szerezte.

Starting the season in strong form 💪



Cast your vote for @EASPORTSFC Player of the Month for August 🗳️ — Premier League (@premierleague) September 4, 2025

Miután a közönségszavazatokat összesítették a szakmai zsűri voksaival, jövő hét pénteken hirdetik ki az eredményt.

Szavazni ide kattintva, az EA Sports honlapján lehet. A voksolás szponzora a győztest az EA FC 25 videojátékban különleges, a hónap játékosának járó kártyával jutalmazza.