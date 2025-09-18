Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominik „százados” lett Liverpoolban, mutatjuk a legfontosabb mérföldköveket – galéria

M. B.M. B.
2025.09.18. 17:16
Szoboszlai Dominik a Premier League trófeájával (Fotó: AFP)
Liverpool Szoboszlai Dominik galéria
Mint ismert, Szoboszlai Dominik az Atlético Madrid ellen játszotta le a 100. tétmeccsét a Liverpool színeiben. Összeállításunkban megmutatjuk a magyar középpályás angliai kalandjának eddigi legfontosabb pillanatait – képekben.
fotó 2025.09.18.

Szoboszlai 100 liverpooli meccse képekben

2020 októberében, még a Salzburg játékosaként szerzett már gólt a BL-ben az Atlético Madrid ellen.

A 6. percben már két góllal vezetett a Liverpool, aztán Llorente hiába duplázott, mégis Arne Slot csapata örülhetett a végén.

 

 

Liverpool Szoboszlai Dominik galéria
