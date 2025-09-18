Magyar foci
Szoboszlai Dominik „százados” lett Liverpoolban, mutatjuk a legfontosabb mérföldköveket – galéria
M. B.
2025.09.18. 17:16
Szoboszlai Dominik a Premier League trófeájával (Fotó: AFP)
Címkék
Liverpool
Szoboszlai Dominik
galéria
Mint ismert, Szoboszlai Dominik az Atlético Madrid ellen játszotta le a 100. tétmeccsét a Liverpool színeiben. Összeállításunkban megmutatjuk a magyar középpályás angliai kalandjának eddigi legfontosabb pillanatait – képekben.
fotó
2025.09.18.
Szoboszlai 100 liverpooli meccse képekben
Kapcsolódó tartalom
A 100. liverpooli mérkőzésére készül Szoboszlai Dominik
2020 októberében, még a Salzburg játékosaként szerzett már gólt a BL-ben az Atlético Madrid ellen.
Szoboszlai szögletéből Van Dijk győztes gólt fejelt az Atlético ellen, Kerkez debütált a BL-ben
A 6. percben már két góllal vezetett a Liverpool, aztán Llorente hiába duplázott, mégis Arne Slot csapata örülhetett a végén.
Liverpool
Szoboszlai Dominik
galéria
0 Komment
Legfrissebb hírek
Dupla Tízes: rosszul játszik (?), mégis tarol eddig a Liverpool
Angol labdarúgás
1 órája
Áradoznak a Liverpool-szurkolók Szoboszlairól – elképesztő, milyen méltatásokat kap a 100. meccse után
Angol labdarúgás
2 órája
„Nem lesz probléma” – Détári Lajos biztos a válogatottunk vb-szereplésében
Magyar válogatott
3 órája
Andy Robertson: Most rögtön kérem a Puskás-díjat
Bajnokok Ligája
5 órája
Simeone harcolna az inzultusok ellen, reagált az őt provokáló Liverpool-szurkoló
Bajnokok Ligája
9 órája
Meglepte a rekordigazolás a Liverpool edzőjét, erre nem számított az Atlético ellen...
Bajnokok Ligája
12 órája
Szoboszlai győztes gólpasszal jubilált; Halász Bencébe Pars Krisztián öntött lelket
E-újság
19 órája
Szoboszlai szögletéből Van Dijk győztes gólt fejelt az Atlético ellen, Kerkez debütált a BL-ben
Bajnokok Ligája
20 órája
