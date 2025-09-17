Nemzeti Sportrádió

Rekordbevétel ellenére is jókora veszteséggel zárta a 2024–2025-ös idényt a Manchester United

2025.09.17. 17:43
Az előző idényben is veszteséget termelt az MU (Fotó: Getty Images)
Manchester United MU Premier League
A Manchester United az előző idényben hiába tett szert klubrekordot jelentő, 666.5 millió fontos bevételre, így is 33 millió fontos veszteséget könyvelhetett el.

A klub éves beszámolója szerint az MU hiába nem indult az előző idényben a Bajnokok Ligájában, illetve végzett a Premier League-ben a 15. pozícióban (ami 51 éve a leggyengébb helyezése), így is rekordbevételt ért el. Ugyanis a megelőző évadhoz képest 0.7 százalékkal nőtt a bevétel, így folyt be 666.5 millió font (nagyjából 300 milliárd forint) – írja a Sky Sports.

Mint a brit lap írja, a Manchester United üzemi vesztesége 69.3 millió fontról 18.4 millió fontra csökkent az előző 12 hónaphoz képest, míg a teljes veszteség 113.2 millió font helyett már csak 33 millió volt a június 30-án véget ért idényben.

Emellett kiderült, hogy az üzemi költségek 34.9 millió fonttal csökkenve (ez 4.5%-ot jelent) 733.6 millióra rúgtak, a reklámbevételek 302.9 millióról 333.3 millióra nőttek, a mérkőzésnapi bevételek 137.1 millióról 160.3 millióra emelkedtek, viszont a televíziós jogdíjakból befolyt összeg 221.8 millióról 172.9 millióra apadt.

További költségcsökkentés és nehéz döntések várhatóak, ahogy az INEOS befejezi a futballklub működésének átszervezését – a kisebbségi tulajdonos Jim Ratcliffe szerint karácsonyra csődbe ment volna az MU, ha nem foganatosítanak nagyon nehéz intézkedéseket.

A United a következő pénzügyi évben arra számít, 20 millió fonttal növelheti a bevételét annak ellenére, hogy a 2014–2015-ös évad óta először nem szerepel nemzetközi kupasorozatban.

A Sky Sports munkatársa, Rob Dorsett felhívja a figyelmet rá, hogy bár a klub adóssága 39 millió fonttal 471.9 millióra csökkent, ez leginkább a brit font és az amerikai dollár közötti árfolyamváltozásnak köszönhető, ráadásul az MU további 165.1 millió font megújuló hitelkerettel rendelkezik a tavalyi 35.6 millióhoz képest.

 

