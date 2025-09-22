Kerkez Milos: A külső hangokra nem figyelek, csak az edzők utasításait követem

A Liverpool Echo hosszabban is foglalkozott a balhátvéddel, aki posztriválisáról, Andy Robertsonról is beszélt, valamint arról, mit mondott neki a 86-szoros skót válogatott hátvéd az Everton elleni (2–1) városi derbi előtt.

„Nagyon jó a kapcsoltunk, s a meccs előtt motivált engem, azt mondta, menjek ki a pályára, és csináljam azt, amit az előző idényben – árulta el a 21 éves játékos. – Szóval bátorított, majd a mérkőzés után gratulált nekem, és azt mondta, folytassam így tovább.”

Kerkez beszélt még Robertsonról, de nem csak őt hozta szóba csapattársai közül: „Jóban vagyunk. Igazi legenda, aki hatalmas dolgokat ért el, mindent megnyert, és még mindig magas szinten játszik. Nem arról van szó, hogy ő már nincs itt, a csapat tagja. Ez a Liverpool, rivalizálunk egymással. Ő ösztönöz engem, én pedig őt, és az ilyesmi szerintem fontos egy ilyen nagy klubnál. Virgillel (Van Dijk – a szerk.) is egyre jobb a kapcsolatom, nyilván több időt töltünk együtt a pályán, és úgy vélem, jól védekezünk. Mindenki alkalmazkodik a másikhoz, még Flo (Wirtz – a szerk.) és Alex (Isak – a szerk.) is, s minden új játékosnak idő kell, hogy beilleszkedjen. Most is jönnek az eredmények, és szerintem nagyon fényes jövő előtt állunk. Végül úgyis az eredmények és a pontok számítanak. Még ha egy meccs nem is a mi szánk íze szerint alakul, akkor is meg kell nyernünk. Mindig megtaláljuk a megoldást, remélem, ez a továbbiakban is így marad. Sok minőségi játékosunk van, úgyhogy folytatnunk kell, amit eddig csináltunk.”

A Liverpool kedden 21 órától (tv: Match4) a Southamptont fogadja az Angol Ligakupa 3. fordulójában, s az már biztos, hogy Arne Slot Szoboszlai Dominikot, Virgil van Dijkot és Mohamed Szalahot nem játszatja a találkozón.