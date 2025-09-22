Nemzeti Sportrádió

Kerkez Milos: A külső hangokra nem figyelek, csak az edzők utasításait követem

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.09.22. 18:15
null
Kerkez Milos szerint egymást húzzák posztriválisával, Andy Robertsonnal (Fotó: Getty Images)
Címkék
Liverpool Premier League Kerkez Milos
A Premier League 5. fordulója után több lap is foglalkozott a Liverpool magyar válogatott balhátvédjével, Kerkez Milossal, aki a szombati bajnokin végig a pályán volt, s az angol sajtó szerint egyértelműen jó teljesítményt nyújtott. A hátvéd interjút adott, amelyben beszélt többek között a saját játékáról és Andy Robertsonról is.

 

„Csak teszem a dolgomat – idézi a BBC Kerkez Milos szavait. – Szeretnék fejlődni és mindent megtenni a címerért. Alkalmazkodni kell, de az edzők sokat segítenek nekem, így minden egyes nap fejlődök. A külső hangokra nem figyelek, csak az edzők utasításait követem.”

A 25-szörös magyar válogatott labdarúgó arról is beszélt, hogy mennyiben változott a játéka az előző csapatában töltött időszakhoz képest: „Itt kicsit máshogyan futballozom, mint a Bournemouthban. Néha kicsit hátrébb helyezkedem, hogy megtartsam a labdát, míg a Bournemouthban némileg fentebb játszottam. Akkor nyilván kissé szabadabban focizhattam, itt inkább a csapat, a pontok, a győzelem megszerzése van szem előtt tartva, ami sokkal fontosabb, mint az egyéni teljesítmény. Minden héten azt teszem, amit Arne Slot mond, ennek köszönhetően játszom, és ezért nyerjük majd meg a többi mérkőzést is.”

Légiósok
Tegnap, 7:26

Kerkez Milos: A legnagyobb fejlődést abban értem el, hogy 95 percig tudok koncentrálni

A magyar válogatott szélső odaszúrt a városi rivális Evertonnak a Mersey-parti derbi után.

A Liverpool Echo hosszabban is foglalkozott a balhátvéddel, aki posztriválisáról, Andy Robertsonról is beszélt, valamint arról, mit mondott neki a 86-szoros skót válogatott hátvéd az Everton elleni (2–1) városi derbi előtt.

„Nagyon jó a kapcsoltunk, s a meccs előtt motivált engem, azt mondta, menjek ki a pályára, és csináljam azt, amit az előző idényben – árulta el a 21 éves játékos. – Szóval bátorított, majd a mérkőzés után gratulált nekem, és azt mondta, folytassam így tovább.”

Kerkez beszélt még Robertsonról, de nem csak őt hozta szóba csapattársai közül: „Jóban vagyunk. Igazi legenda, aki hatalmas dolgokat ért el, mindent megnyert, és még mindig magas szinten játszik. Nem arról van szó, hogy ő már nincs itt, a csapat tagja. Ez a Liverpool, rivalizálunk egymással. Ő ösztönöz engem, én pedig őt, és az ilyesmi szerintem fontos egy ilyen nagy klubnál. Virgillel (Van Dijk – a szerk.) is egyre jobb a kapcsolatom, nyilván több időt töltünk együtt a pályán, és úgy vélem, jól védekezünk. Mindenki alkalmazkodik a másikhoz, még Flo (Wirtz  – a szerk.) és Alex (Isak – a szerk.) is, s minden új játékosnak idő kell, hogy beilleszkedjen. Most is jönnek az eredmények, és szerintem nagyon fényes jövő előtt állunk. Végül úgyis az eredmények és a pontok számítanak. Még ha egy meccs nem is a mi szánk íze szerint alakul, akkor is meg kell nyernünk. Mindig megtaláljuk a megoldást, remélem, ez a továbbiakban is így marad. Sok minőségi játékosunk van, úgyhogy folytatnunk kell, amit eddig csináltunk.”

A Liverpool kedden 21 órától (tv: Match4) a Southamptont fogadja az Angol Ligakupa 3. fordulójában, s az már biztos, hogy Arne Slot Szoboszlai Dominikot, Virgil van Dijkot és Mohamed Szalahot nem játszatja a találkozón.

Kapcsolódó tartalom

Ezúttal nem adta le kétgólos előnyét a Liverpool, 101. alkalommal verte meg az Evertont

A vendégek a második félidőben szépítettek, így volt miért izgulniuk a „vörösöknek” a 247. Mersey-parti derbin.

Arne Slot: Szoboszlai, Van Dijk és Szalah nem játszanak kedden a Southampton ellen

„Az Everton elleni második félidőre láthatóan elfáradtunk, ami a hétközi európai kupaszereplés számlájára írható.”

 

 

Liverpool Premier League Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

Enzo Maresca szerint Cole Palmert nem kell megműteni

Angol labdarúgás
2 órája

Összetartanak a Liverpool magyarjai: Szoboszlai a helyszínen szurkolt Pécsinek – fotó

Légiósok
5 órája

Guardiola az Arsenal elleni döntetlenről: „Lesz.rom az eredményt, csak lássam a tüzet a csapatban”

Angol labdarúgás
12 órája

Martinelli a 93. percben átemelte a labdát Donnarummán, az Arsenal egy pontot tartott otthon a Man. City ellen

Angol labdarúgás
Tegnap, 19:35

PL: ikszelt idegenben a Newcastle; emberelőnyben sem nyert az Aston Villa

Angol labdarúgás
Tegnap, 17:04

Az Arsenalnak áll a zászló a vasárnapi rangadón

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:30

Kerkez Milos: A legnagyobb fejlődést abban értem el, hogy 95 percig tudok koncentrálni

Légiósok
Tegnap, 7:26

A Manchester United kihasználta az emberelőnyét, és Casemiro butasága ellenére is megverte a Chelsea-t

Angol labdarúgás
2025.09.20. 20:40
Ezek is érdekelhetik