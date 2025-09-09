Elküldték a Ferencváros EL-ellenfelének edzőjét – hivatalos

Nuno Espírito Santo jövője már az idény elején kérdőjelessé vált a Nottinghamnél, mivel megromlott Evangelosz Marinakisz klubtulajdonossal. Hétfő éjjel végül a klub bejelentette, hogy a portugál szakember távozik a klubtól.

Az 51 éves Nuno Espírito Santo 2023 decemberében érkezett a Nottinghamhez Steve Cooper helyére, és első félidényében a Premier League-ben tartotta a csapatot. A legutóbbi bajnokságban a 7. helyig vezette, és ezzel kijuttatta a nemzetközi porondra is a Forestet: az Európa-liga ligaszakaszában a Ferencvárossal is összecsap.

A portugál szakvezető nyáron írt alá újabb három évre szóló szerződést, de augusztusban már arról beszélt, hogy nem érzi biztosnak a jövőjét Nottinghamben.

A jelenleg 10. helyen álló Forestnél egyelőre nem nevezték meg az új edzőt, a BBC arról ír, hogy a legutóbb a Tottenhamet irányító Ange Postecoglou érkezhet a csapathoz.