Nemzeti Sportrádió

Elküldték a Ferencváros EL-ellenfelének edzőjét – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.09. 06:50
Nuno Espirito Santo 2023 decembere óta volt a Forest vezetőedzője (Fotó: Getty Images)
Címkék
Nottingham Forest Nuno Espirito Santo Premier League
Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Nottingham Forest saját hivatalos oldalain jelentette be, hogy már nem Nuno Espírito Santo a csapat vezetőedzője.

Nuno Espírito Santo jövője már az idény elején kérdőjelessé vált a Nottinghamnél, mivel megromlott Evangelosz Marinakisz klubtulajdonossal. Hétfő éjjel végül a klub bejelentette, hogy a portugál szakember távozik a klubtól.

Az 51 éves Nuno Espírito Santo 2023 decemberében érkezett a Nottinghamhez Steve Cooper helyére, és első félidényében a Premier League-ben tartotta a csapatot. A legutóbbi bajnokságban a 7. helyig vezette, és ezzel kijuttatta a nemzetközi porondra is a Forestet: az Európa-liga ligaszakaszában a Ferencvárossal is összecsap.

A portugál szakvezető nyáron írt alá újabb három évre szóló szerződést, de augusztusban már arról beszélt, hogy nem érzi biztosnak a jövőjét Nottinghamben.

A jelenleg 10. helyen álló Forestnél egyelőre nem nevezték meg az új edzőt, a BBC arról ír, hogy a legutóbb a Tottenhamet irányító Ange Postecoglou érkezhet a csapathoz.

 

 

Nottingham Forest Nuno Espirito Santo Premier League
Legfrissebb hírek

Toni Kroos keményen kritizálta Alexander Isakot

Angol labdarúgás
13 órája

A Tottenham nem eladó – közleményt adott ki a klub, miután több ajánlat is befutott

Angol labdarúgás
22 órája

„Szoboszlai Alexander-Arnolddá változtatta magát; emlékeztet Milnerre”

Angol labdarúgás
2025.09.05. 18:36

Közel 25 év után távozik posztjáról a Tottenham ügyvezető elnöke

Angol labdarúgás
2025.09.04. 19:56

„Hol van Szoboszlai?” – megosztották a szurkolókat az elképzelt liverpooli kezdőcsapatok

Angol labdarúgás
2025.09.04. 17:28

Haaland Grealisht Szoboszlai és Bellingham elé rangsorolta

Angol labdarúgás
2025.09.04. 09:09

Egy Liverpool-szurkolóé a világ legnagyobb futballmez-gyűjteménye – videó

Angol labdarúgás
2025.09.03. 18:05

Szoboszlai Dominikot választották a forduló legjobbjának a PL-ben

Angol labdarúgás
2025.09.03. 14:23
Ezek is érdekelhetik