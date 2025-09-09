Európa-liga-győztes edző érkezett a Ferencváros kupaellenfeléhez – hivatalos

Nuno Espírito Santo 2023 decemberében érkezett a Nottinghamhez, amelyet abban az idényben a Premier League-ben tartott, a következőben pedig kivezette a csapatot a nemzetközi porondra, ahol a Ferencvárossal is összecsap az Európa-ligában.
A portugál szakember kapcsolata viszont megromlott Evangelosz Marinakisz klubelnökkel, és Nuno Espírito Santo már augusztusban arról beszélt, hogy nem érzi biztosnak a pozícióját.
A válogatott szünetben, három fordulóval a bajnokság megkezdése után Marinakisz el is szánta magát a váltásra, a klub hétfőn éjjel jelentette be a portugál szakember távozását.
A brit sajtó már akkor biztosra vette, hogy Ange Postecoglou követi Nunót a kispadon. Az ausztrál edzőt a nyáron küldte el a Tottenham Hotspur, miután a csapat a Premier League-ben kiábrándítóan szerepelt, csak a 17. helyen végzett, ezzel szemben megnyerte az Európa-ligát. A 60 éves edző kinevezését kedd kora délután jelentette be a klub. A szerződés hossza nem szerepelt a hivatalos közleményben, de Fabrizio Romano úgy tudja, Postecoglou 2027 nyaráig írt alá.
A jelenleg a tizedik helyen álló Nottingham az Arsenallal csap össze idegenben a hétvégi fordulóban, és ott már Postecoglou irányít.
„Olyan edző érkezett a klubhoz, aki bizonyítottan nyeri a trófeákat. A legmagasabb szinten lévő csapatoknál szerzett edzői tapasztalatot és az a vágya, hogy valami különlegeset alkosson a Foresttel, az fantasztikus emberré teszi őt. Segít nekünk az utunkon és vele megvalósítjuk ambícióinkat. Miután feljutottunk a Premier League-be idényről idényre építettük a csapatot, hogy kivívjuk az európai kupaindulás jogát és most tettünk egy lépést, hogy felvegyük a versenyt a legjobbakkal és trófeákért harcolhassunk. Ange rendelkezik a szükséges képesítésekkel és eredményekkel, ezért izgatottak vagyunk, hogy csatlakozik hozzánk” – idézte Evangelosz Marinakisz klubtulajdonost a Forest honlapja.