Európa-liga-győztes edző érkezett a Ferencváros kupaellenfeléhez – hivatalos

Nuno Espírito Santo 2023 decemberében érkezett a Nottinghamhez, amelyet abban az idényben a Premier League-ben tartott, a következőben pedig kivezette a csapatot a nemzetközi porondra, ahol a Ferencvárossal is összecsap az Európa-ligában.

A portugál szakember kapcsolata viszont megromlott Evangelosz Marinakisz klubelnökkel, és Nuno Espírito Santo már augusztusban arról beszélt, hogy nem érzi biztosnak a pozícióját.

A válogatott szünetben, három fordulóval a bajnokság megkezdése után Marinakisz el is szánta magát a váltásra, a klub hétfőn éjjel jelentette be a portugál szakember távozását.

A brit sajtó már akkor biztosra vette, hogy Ange Postecoglou követi Nunót a kispadon. Az ausztrál edzőt a nyáron küldte el a Tottenham Hotspur, miután a csapat a Premier League-ben kiábrándítóan szerepelt, csak a 17. helyen végzett, ezzel szemben megnyerte az Európa-ligát. A 60 éves edző kinevezését kedd kora délután jelentette be a klub. A szerződés hossza nem szerepelt a hivatalos közleményben, de Fabrizio Romano úgy tudja, Postecoglou 2027 nyaráig írt alá.

A jelenleg a tizedik helyen álló Nottingham az Arsenallal csap össze idegenben a hétvégi fordulóban, és ott már Postecoglou irányít.

Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Ange Postecoglou as the Club’s First Team Head Coach.



Postecoglou has been in management for over 25 years, arriving on Trentside with experience of regularly competing and winning trophies at the highest level.… pic.twitter.com/Yc2XLrZa7M — Nottingham Forest (@NFFC) September 9, 2025

„Olyan edző érkezett a klubhoz, aki bizonyítottan nyeri a trófeákat. A legmagasabb szinten lévő csapatoknál szerzett edzői tapasztalatot és az a vágya, hogy valami különlegeset alkosson a Foresttel, az fantasztikus emberré teszi őt. Segít nekünk az utunkon és vele megvalósítjuk ambícióinkat. Miután feljutottunk a Premier League-be idényről idényre építettük a csapatot, hogy kivívjuk az európai kupaindulás jogát és most tettünk egy lépést, hogy felvegyük a versenyt a legjobbakkal és trófeákért harcolhassunk. Ange rendelkezik a szükséges képesítésekkel és eredményekkel, ezért izgatottak vagyunk, hogy csatlakozik hozzánk” – idézte Evangelosz Marinakisz klubtulajdonost a Forest honlapja.