Egy Liverpool-szurkolóé a világ legnagyobb futballmez-gyűjteménye – videó

Florian Thürler nem egy átlagos (Liverpool-)szurkoló, ugyanis ő rendelkezik a világ legnagyobb olyan futballmez-gyűjteményével, amelyben csupán egyetlen klub szerelései vannak. Thürler 60. születésnapja alkalmából az otthonához közeli magglingeni futballpályán meg is mutatta páratlan, 1047 mezből álló kollekcióját, amit a Guinness World Records is regisztrált és hitelesített.

Thürler gyűjteménye főként hivatalos mezekből áll, néhány edzőkabát és Liverpool-póló mellett, a férfinak számos meze van Mohamed Szalahtól, de kollekciójában fellelhető 1970-es és 1950-es évekbeli darab is.