Egy Liverpool-szurkolóé a világ legnagyobb futballmez-gyűjteménye – videó

2025.09.03. 18:05
Florian Thürler és 1047 darabos mezgyűjteménye (Fotó: Getty Images)
A svájci Bielben élő Florian Thürler rendelkezik a világ legnagyobb futballmez-gyűjteményével, ami az egyetlen klubtól egyetlen személy tulajdonában lévő mezeket illeti. Az augusztus 31-én 60. életévét betöltő férfi kollekcióját a magglingeni futballpályára kiterítve is megmutatta.

Florian Thürler nem egy átlagos (Liverpool-)szurkoló, ugyanis ő rendelkezik a világ legnagyobb olyan futballmez-gyűjteményével, amelyben csupán egyetlen klub szerelései vannak. Thürler 60. születésnapja alkalmából az otthonához közeli magglingeni futballpályán meg is mutatta páratlan, 1047 mezből álló kollekcióját, amit a Guinness World Records is regisztrált és hitelesített.

Liverpool fan, Florian Thürler, sets new world record for the largest shirt collection from a single club, displaying all his 1047 Liverpool FC jerseys in Magglingen, Switzerland
byu/awaywiththe- inLiverpoolFC

Thürler gyűjteménye főként hivatalos mezekből áll, néhány edzőkabát és Liverpool-póló mellett, a férfinak számos meze van Mohamed Szalahtól, de kollekciójában fellelhető 1970-es és 1950-es évekbeli darab is.

@valoupanda_ The world biggest collection of Liverpool LFC shirts. 1047 ! #lfc#liverpoolfc#liverpoolfan#liverpoolecho @Liverpool FC @Liverpool Echo @Guinness World Records ♬ You'll Never Walk Alone - Gerry And The Pacemakers

 

