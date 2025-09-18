Nemzeti Sportrádió

Dupla Tízes: rosszul játszik (?), mégis tarol eddig a Liverpool

2025.09.18. 18:05
Liverpool Szoboszlai Dominik Dupla Tízes Kerkez Milos
A Dupla Tízes futballpodcast legfrissebb adásában a Liverpool volt a legfőbb téma, kitérve a hajrában szerzett győztes gólokra, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos játékára, valamint az üldözőkre.

 

 

