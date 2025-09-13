Arteta: A védelmi stabilitás fontos volt a győzelmünkhöz

Martin Zubimendi volt az Arsenal hőse, a nyáron igazolt középpályás két góllal járult hozzá a londoniak győzelméhez. Tavaly Mikel Merino volt a jolly joker góllövő, és Artetát a két baszk középpályásról is kérdezték.

„Elégedett vagyok mindkettejükkel. Martin két fantasztikus gólt szerzett, ráadásul különböző módon.”

Szóba került az is, hogy az Arsenal a négy meccséből háromszor is kapott gól nélkül hozta le a meccset, és hogy ez volt-e a legfontosabb a bajnokin.

„Az egyik legfontosabb, mert az is sokat számított, hogy három gólt szereztünk. De a védelmi stabilitás nagyon fontos volt a győzelmünkhöz.”

Martin Ödegaard sérüléséről is kérdezték a vezetőedzőt.

„Sajnos nem tudta folytatni, úgy néz ki, ugyanaz a válla sérült meg. Az orvosokkal még beszélnem kell, de mindent meg fog tenni, hogy kedden pályára léphessen.”

Az Arsenal a Bajnokok Ligája első fordulójában az Athletic Bilbao otthonában lép pályára.

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

AFC Bournemouth–Brighton & Hove Albion 2–1 (A. Scott 18., Semenyo 61.–11-esből, ill. Mitoma 48.)

Crystal Palace–Sunderland 0–0

Everton–Aston Villa 0–0

Fulham–Leeds United 1–0 (G. Gudmundsson 90+4.–öngól)

Newcastle United–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Woltemade 29.)

Később:

18.30: West Ham United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

21.00: Brentford–Chelsea (Tv: Spíler1)

Korábban:

Arsenal–Nottingham Forest 3–0 (Zubimendi 32., 79., Gyökeres 46.)

Vasárnap:

15.00: Burnley–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

17.30: Manchester City–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!