Arteta: A védelmi stabilitás fontos volt a győzelmünkhöz

Martin Zubimendi volt az Arsenal hőse, a nyáron igazolt középpályás két góllal járult hozzá a londoniak győzelméhez. Tavaly Mikel Merino volt a jolly joker góllövő, és Artetát a két baszk középpályásról is kérdezték.
„Elégedett vagyok mindkettejükkel. Martin két fantasztikus gólt szerzett, ráadásul különböző módon.”
Szóba került az is, hogy az Arsenal a négy meccséből háromszor is kapott gól nélkül hozta le a meccset, és hogy ez volt-e a legfontosabb a bajnokin.
„Az egyik legfontosabb, mert az is sokat számított, hogy három gólt szereztünk. De a védelmi stabilitás nagyon fontos volt a győzelmünkhöz.”
Martin Ödegaard sérüléséről is kérdezték a vezetőedzőt.
„Sajnos nem tudta folytatni, úgy néz ki, ugyanaz a válla sérült meg. Az orvosokkal még beszélnem kell, de mindent meg fog tenni, hogy kedden pályára léphessen.”
Az Arsenal a Bajnokok Ligája első fordulójában az Athletic Bilbao otthonában lép pályára.
ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Brighton & Hove Albion 2–1 (A. Scott 18., Semenyo 61.–11-esből, ill. Mitoma 48.)
Crystal Palace–Sunderland 0–0
Everton–Aston Villa 0–0
Fulham–Leeds United 1–0 (G. Gudmundsson 90+4.–öngól)
Newcastle United–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Woltemade 29.)
Később:
18.30: West Ham United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
21.00: Brentford–Chelsea (Tv: Spíler1)
Korábban:
Arsenal–Nottingham Forest 3–0 (Zubimendi 32., 79., Gyökeres 46.)
Vasárnap:
15.00: Burnley–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
17.30: Manchester City–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!