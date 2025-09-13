Nemzeti Sportrádió

Arteta: A védelmi stabilitás fontos volt a győzelmünkhöz

2025.09.13.
Mikel Arteta a Spíler Tv-nek nyilatkozott (Fotó: Getty Images)
Ahogy beszámoltunk róla, az Arsenal 3–0-ra győzte le a Nottingham Forestet a Premier League 4. fordulójának nyitó mérkőzésén. A bajnoki után Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője nyilatkozott Márkus Ádámnak, a Spíler Tv kommentátorának.
Angol labdarúgás
3 órája

Az Arsenal elrontotta Ange Postecoglou bemutatkozását

A duplázó Martin Zubimendi hatalmas góllal szerzett vezetést, Viktor Gyökeres is eredményes volt.

Martin Zubimendi volt az Arsenal hőse, a nyáron igazolt középpályás két góllal járult hozzá a londoniak győzelméhez. Tavaly Mikel Merino volt a jolly joker góllövő, és Artetát a két baszk középpályásról is kérdezték.

„Elégedett vagyok mindkettejükkel. Martin két fantasztikus gólt szerzett, ráadásul különböző módon.”

Szóba került az is, hogy az Arsenal a négy meccséből háromszor is kapott gól nélkül hozta le a meccset, és hogy ez volt-e a legfontosabb a bajnokin.

„Az egyik legfontosabb, mert az is sokat számított, hogy három gólt szereztünk. De a védelmi stabilitás nagyon fontos volt a győzelmünkhöz.”

Martin Ödegaard sérüléséről is kérdezték a vezetőedzőt.

„Sajnos nem tudta folytatni, úgy néz ki, ugyanaz a válla sérült meg. Az orvosokkal még beszélnem kell, de mindent meg fog tenni, hogy kedden pályára léphessen.”

Az Arsenal a Bajnokok Ligája első fordulójában az Athletic Bilbao otthonában lép pályára.

ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ 
AFC Bournemouth–Brighton & Hove Albion 2–1 (A. Scott 18., Semenyo 61.–11-esből, ill. Mitoma 48.)
Crystal Palace–Sunderland 0–0
Everton–Aston Villa 0–0
Fulham–Leeds United 1–0 (G. Gudmundsson 90+4.–öngól)
Newcastle United–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Woltemade 29.)
Később:
18.30: West Ham United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
21.00: Brentford–Chelsea (Tv: Spíler1)
Korábban:
Arsenal–Nottingham Forest 3–0 (Zubimendi 32., 79., Gyökeres 46.)
Vasárnap:
15.00: Burnley–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n! 
17.30: Manchester City–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

 

 

