Így reagált Kerkez Milos a PL-álomcsapatba kerülésre

Mint ismert, a PL-címvédő adja a legtöbb játékost a labdarúgók szavazatai alapján meghirdetett álomcsapatba, hiszen a Liverpoolt Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister is képviselte, ráadásul bekerült a legjobbak közé a klub nyári igazolása, Kerkez Milos is, aki az AFC Bournemouthban nyújtott teljesítményével érdemelte ki az elismerést.

„Köszönöm a játékosoknak, akik rám szavaztak. Büszke vagyok arra, hogy tagja lehetek ennek a csapatnak. A munka folytatódik” – írta Instagram-oldalán a díjátadó gála után Kerkez Milos.