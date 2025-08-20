Nemzeti Sportrádió

Így reagált Kerkez Milos a PL-álomcsapatba kerülésre

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.20. 15:18
Kerkez Milos (Fotó: Getty Images)
Címkék
légiósok PFA Liverpool angol foci Liverpool FC Premier League Kerkez Milos
Mint arról beszámoltunk, Kerkez Milos négy újdonsült csapattársával, Mohamed Szalahhal, Virgil van Dijkkel, Ryan Gravenberchhel és Alexis Mac Allisterrel együtt bekerült az előző idény álomcsapatába az angliai profi labdarúgók szervezeténél (PFA). A magyar válogatott balhátvéd a gála után közösségi oldalán reagált az elismerésre.

Mint ismert, a PL-címvédő adja a legtöbb játékost a labdarúgók szavazatai alapján meghirdetett álomcsapatba, hiszen a Liverpoolt Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister is képviselte, ráadásul bekerült a legjobbak közé a klub nyári igazolása, Kerkez Milos is, aki az AFC Bournemouthban nyújtott teljesítményével érdemelte ki az elismerést.

„Köszönöm a játékosoknak, akik rám szavaztak. Büszke vagyok arra, hogy tagja lehetek ennek a csapatnak. A munka folytatódik” – írta Instagram-oldalán a díjátadó gála után Kerkez Milos.

Angol labdarúgás
18 órája

Kerkez Milos is bekerült az előző idény PL-csapatába a játékosok szavazatai alapján

Kerkezt a legjobb fiatal játékos díjára is jelölték, ebben a kategóriában viszont Morgan Rogers (Aston Villa) diadalmaskodott.

 

légiósok PFA Liverpool angol foci Liverpool FC Premier League Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

Videó: így búcsúztak Diogo Jotától a Premier League első fordulójában

Angol labdarúgás
18 perce

Bajban az Arsenal? Havertz hosszú időre kidőlt – sajtóhír

Angol labdarúgás
2 órája

„Sosem tettünk ilyen ígéretet” – a Newcastle nem engedi el Isakot a Liverpoolhoz

Angol labdarúgás
7 órája

Isak közleményt adott ki, szerinte a változás mindenki érdeke

Angol labdarúgás
18 órája

Kerkez Milos is bekerült az előző idény PL-csapatába a játékosok szavazatai alapján

Angol labdarúgás
18 órája

Szavazás: Ön szerint tizenegyest kellett adni a Leedsnek Tarkowski kezezése miatt?

Angol labdarúgás
Tegnap, 15:07

Megkezdték a bajnokságot a Liverpool U21-esei, Pécsi Ármin debütált

Angol labdarúgás
Tegnap, 8:00

A Leeds United győzelemmel tért vissza a Premier League-be

Angol labdarúgás
2025.08.18. 23:05
Ezek is érdekelhetik