Hetekre kidőlt a Liverpool sztárigazolása – Szoboszlai jobbhátvéd lesz a Newcastle ellen?

2025.08.21. 18:23
Szoboszlai Dominik a felkészülés során játszott már Jeremie Frimpong helyén (Fotó: Getty Images)
sérülés Liverpool Szoboszlai Dominik Jeremie Frimpong
A Liverpool egyik nyári szerzeménye, Jeremie Frimpong combhajlító-sérülés miatt biztosan kihagyja a következő két bajnoki mérkőzést, és csak a válogatott szünet után állhat Arne Slot rendelkezésére. A holland tréner szerint átmenetileg akár Szoboszlai Dominik is beugorhat a posztra.

A 24 éves holland jobbhátvéd, Jeremie Frimpong a Bournemouth elleni, 4–2-re megnyert idénynyitón mutatkozott be a Premier League-ben, de az 59. percben le kellett cserélni. Frimpong nem lesz bevethető a Newcastle United elleni idegenbeli találkozón, valamint az Arsenal elleni rangadón sem.

A Liverpoolt irányító Arne Slot a csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, hogy az orvosi stáb tanácsára döntött Frimpong lecserélése mellett.

Kaptam emiatt kritikát, pedig semmi köze nem volt a teljesítményéhez. Az orvosok jelezték, hogy gond lehet a combhajlítójával, és utólag bebizonyosodott, hogy jó döntés volt lehozni.

A „vörösök” vezetőedzője hozzátette: a válogatott szünetet követően számít a védő visszatérésére. Az első szünet szeptember 1. és 9. között lesz, a Premier League küzdelmei pedig a szeptember 13–14-i hétvégén folytatódnak, amikor a címvédő a Burnley otthonába látogat.

Frimpong kiesése érzékenyen érintheti a Liverpoolt, hiszen a poszton más gondok is jelentkeztek: Conor Bradley csupán a héten tért vissza az edzésekhez, Joe Gomez erőnléte pedig korántsem tökéletes. Slot ugyanakkor jelezte, szükség esetén más játékosok – például Endo Vataru vagy a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik – is bevethetők jobbhátvédként.

Frimpong a Bayer Leverkusentől érkezett 29,5 millió fontért, hogy pótolja a Real Madridhoz távozó Trent Alexander-Arnoldot. Sérülése ugyan átmeneti, de jól mutatja, milyen nehéz helyzetbe kerülhet a csapat, ha egyszerre több játékos is kidől ugyanazon a poszton.

AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
21.00: Newcastle United–Liverpool (Tv: Match4)

 

Ezek is érdekelhetik