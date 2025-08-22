Edzője menesztését tervezi a Nottingham Forest – sajtóhír

A transzferguru pénteken a hivatalos X-oldalán írt arról, hogy a Forestnél erősen felvetődött Nuno Espirito Santo – aki 2023 óta irányítja az együttest – menesztése. Az ok elsősorban a menedzser és a tulajdonos közötti állandó feszültség, amely a nyári átigazolási szezonban történtekből is fakad.

Egy héttel ezelőtt Espirito Santo is utalt ezekre a problémákra a brit Sky Sportsnak: „A keretet illetően nagyon messze vagyunk egymástól. Az elképzeléseink nem váltak be, a kerettel kapcsolatos felkészülés nem volt ideális. Vannak problémás játékosaink.”

Moretto szerint a Forestnél már elkezdtek más edzőjelöltek után kutatni a piacon, így nem elképzelhetetlen, hogy hamarosan menesztik a szakembert. A Forest a Premier League nyitányán egyébként hazai pályán 3–1-re győzött a Brentford ellen.