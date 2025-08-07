Az idény jelentős részét kihagyja a Tottenham középpályása

James Maddison a Newcastle elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg, és már akkor úgy gondolták, hogy hosszú időre kidől a sorból. Ez így is lett, a Tottenham bejelentette, hogy a középpályás elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, így a következő idény jelentős részét kihagyja, miután egy ilyen sérülés után 6-12 hónap a rehabilitációs időszak.

A 28 éves játékosnak nem először van gondja a térdével, a Manchester United elleni Európa-liga-döntőt is hasonló probléma miatt hagyta ki májusban.

Szon Hung Min távozása után tehát tovább gyengül a Spurs támadójátéka, bár a nemrég igazolt Mohammed Kudus is tud Maddison posztján játszani. Ám nem lenne meglepő, ha ebben a helyzetben a Tottenham igazolna egy új támadó középpályást.