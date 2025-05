Vasárnap délután lezárul a Goodison Park 133 éves története

Bajnokcsapatéhoz mérhető körítéssel fogadják vasárnap az Everton csapatbuszát Liverpoolban. Ez persze nem valamilyen groteszk tiltakozási forma a szurkolók részéről, amiért ismét a városi rivális Liverpool lett a Premier League bajnoka, míg a „kékek” az idén is a tabella hátsó felében végeznek. Az Everton a 37. fordulóban búcsúztatja legendás stadionját, a Goodison Parkot a Southampton ellen, s a klub a The 1878 nevű szurkolói csoportjával karöltve hatalmas munkát fektet az előkészületekbe mind a mérkőzés előtti, mind a lefújás utáni eseményekkel kapcsolatban.

„Ez az idényünk legfontosabb meccse – nyilatkozta a klubhonlapnak David Moyes, a csapat menedzsere. – A következő feladatom győzelemre vezetni a csapatot a Goodison Parkban. Nem szabad, hogy a körítés elvonja a figyelmünket, mert abban a kilencven percben a mérkőzés a legfontosabb. Ettől függetlenül nagy nap lesz, mert elhagyjuk a stadiont és továbblépünk.” Bár a hétvégén a Southampton hatalmas meglepetésre 0–0-s döntetlent játszott a Manchester Cityvel, így is minden idők egyik leggyengébb Premier League-csapata, tehát a lehető legkellemesebb ellenfél az Evertonnak, hogy ellene búcsúztassa az 1892-ben épített stadiont.

Lehet választani, melyik az elképesztőbb adat: 133 év ugyanazon a pályán, vagy a 2790 – vasárnaptól 2791 – hazai összecsapás, természetesen a legtöbb első osztályú mérkőzést is itt játszották az ország valamennyi stadionját figyelembe véve. A Goodison Park volt az első aréna Angliában, amelynek nem klasszikus, hanem a lelátóra épített kispadjai voltak a harmincas években, s az ország első pálya alá épített fűtési rendszerét is itt avatták fel. Építészetileg is úttörő volt a létesítmény, hiszen 1938-ban már minden lelátója kétszintes volt, 1948-ban a Liverpool ellen 78 299 néző ment ki az óriásira nőtt stadionba, ez azóta az ötödik legnézettebb mérkőzés a liga történetében.

Így néz ki az Everton Stadion (Fotó: Getty Images)

Az elmúlt években nem Liverpool kék felétől volt hangos az angol futball (legutóbb 2021-ben végzett a legjobb tízben a csapat, és 2017-ben szerepelt európai sorozatban), de kivételes együtteseket láthatott a Goodison Park számos generáción átívelő közönsége. Az első bajnoki címet még a klub előző stadionjában, az Anfield­ben ünnepelte… Azóta nyolc bajnoki, öt FA-kupa-, kilenc Szuperkupa- és egy KEK-aranyat ünnepelhetett a klub, igaz, 1995 óta elapadtak a sikerek. Az elmúlt egy évből két nagyszerű emlékük fűződhet a stadionhoz az Everton-szurkolóknak: tavaly a Liverpool 2–0-s legyőzésével hivatalosan is megfosztották az aranyérem esélyétől a riválist, és az egész stadion a „You lost the league at Goodison Park” (A Goodison Parkban buktátok a bajnokságot) sort énekelte, míg az idén James Tarkowski bombagóljával a 98. percben mentett pontot a hazai csapat (2–2), a lelátón és a pálya szélén zajló jelenetek pedig legalább olyan emlékezetesek voltak.

Bene Ferenc az 1966-os vb-n a Goodison Parkban lőtte örökké emlékezetes gólját a címvédő braziloknak

S ha már az Anfield: nem tévedés, az első két hazai pályához (Stanley Park, Priory Road) hasonlóan az Anfield Roadon található helyszínt is csak bérelte az Everton, a Goodison Parkra pedig végre sajátjukként tekinthettek a tulajdonosok és a szurkolók. Már 1894-ben FA-kupa-döntőt rendeztek benne, harminc évvel később pedig amerikai baseballmeccset láthatott a közönsége. Az 1966-os világbajnokságon az NSZK–Szovjetunió elődöntőt is (2:1) megrendező helyszínen a csoportkörben a magyar futball történetének egyik legnagyszerűbb meccsén a Baróti Lajos vezette válogatott 3:1-re legyőzte Brazíliát Bene Ferenc és Farkas János varázslatos góljával, valamint Mészöly Kálmán büntetőjével.

Az Everton a 2025–2026-os idénytől a 2021-től épített, a Bramley-Moore kikötőben, tehát közvetlenül a Mersey-folyó partján található Everton Stadionba költözik, amely a Goodison Parktól alig több mint 1.5 kilométerre fekszik.