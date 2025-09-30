Carragher: Amorim manchesteri időszaka rémálom, véget kell vetni neki!

„Ez katasztrófa a Manchester United és Rúben Amorim számára is” – fogalmazott a portugál menedzser manchesteri ténykedésével kapcsolatban Jamie Carragher a Sky Sports Monday Night Football című műsorában. A Liverpool színeiben annak idején több mint 700 meccsen pályára lépő egykori angol válogatott hátvéd szerint az edzőnek és a klub vezetőségének egyszerűen „kezet kellene fogni és tovább kellene lépni”.

„Fantasztikus volt, amit Amorim a Sporting Lisszabonnál csinált. De egy olyan menedzser szerződtetése, aki abban a szisztémában játszik, mint ő, egyszerűen nem illik a Manchester Unitedhoz és a klub hagyományaihoz. Csak várják az elkerülhetetlent, pusztán azért, mert nem akarják, hogy emberek veszítsék el a munkájukat. De ennek mielőbb véget kell vetni” – jelentette ki a 47 éves szakértő.

Az eredménytelenség mellett – 27 százalékos győzelmi mutatójával toronymagasan a portugál a legrosszabb Sir Alex Ferguson szerződtetése óta – amiatt is rengetegen kritizálták Amorimot, hogy makacsul kitart 3–4–3-as játékrendszer mellett, annak ellenére, hogy a szisztéma látványosan és sokszor csődöt mondott. Carragher ezzel kapcsolatban úgy véli, ezért nem egyedül az edző felelős.

„Sosem kardoskodtam amellett, hogy rendszert kellene váltania. Sok edző azt mondja, a felállás változhat, de a stílus nem. Neki ez a rendszer a gyermeke – állapította meg Carragher. – Ez olyan, mintha Kloppot arra kérnéd, ne támadjon le, vagy Pep Guardiolát arra, hogy ne rövid passzokkal operáljon a középpályán. Ez Omar Berrada, Jason Wilcox vagy Jim Radcliffe (az ügyvezető, a sportigazgató és a többségi tulajdonos – a szerk.) hibája. Ők hozták ide. Tudták mit csinál, mégis idehozták. Az új igazolásokat könnyen be lehetne illeszteni egy négyvédős rendszerbe. Úgy érzem, egy kompetens menedzserrel simán harcolhatnának az európai kupaindulásért.”

A szókimondó szakember a hétvégi fordulóról beszélve nem kímélte honfitársunkat, a szerinte iskolás hibát vétő Kerkez Milost sem, aki vastagon benne volt a Crystal Palace Liverpool elleni győztes találatában – a londoniak 2–1-re verték Szoboszlaiékat.

„Sokan azt gondolják, hogy egy hosszú bedobás miatt kapott ki a Liverpool, de szerintem nem – vélekedett Carragher. – Az egy reménytelen labda volt, Munoz felugrott és belecsúsztatott. Ő már a döntetlennel elégedett volt, sétált visszafelé. Nézzük meg a játékosokat, Szalah, Van Dijk, Jones és Chiesa sem a labdát figyelte, Kerkez pedig lehajolt valamiért, talán a sípcsontvédőjét igazgatta, pedig már gyerekként azt tanuljuk, soha ne vedd le a szemed a labdáról! Kerkez lehajolt, ez ezen a szinten olyan hiba, ami elfogadhatatlan! Két passz és vége volt, jött a gól.”