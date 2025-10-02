Szoboszlai gólja után változtatta meg véleményét a PL esélyeseiről a szakértő

Nemzeti Sportrádió

2025.10.02. 17:18
Ally McCoistnál már nem a Liverpool a favorit (Fotó: Getty Images)
Meglepő magyarázattal szolgált a korábbi 61-szeres válogatott skót csatár, Ally McCoist arra, miért változott meg a véleménye abban a témában, hogy az idény végén melyik csapat nyerheti meg a Premier League-t.

Az előző évszázad utolsó két évtizedében a skót Rangersszel 1983 és 1998 között tíz bajnoki címet nyerő egykori kiváló csatár, a ma már 63 éves Ally McCoist már aktív játékosként elkezdte televíziós karrierjét, majd a videójátékok világába is belekóstolt, s 1998 és 2005 John Motsonnal párban ő volt az évről évre megjelenő FIFA-játékok egyik közvetítő riportere. A skót válogatott tagjaként ott volt az 1990-es világbajnokságon, valamint a '92-es és '96-os Európa-bajnokságon is, az elmúlt két évtizedben pedig a különböző brit tv-csatornák, az utóbbi időkben pedig a Premier League meccseit közvetítő streamingszolgáltatók szakértője. 

Ilyen minőségében kapott meghívást a Talksport egyik podcastjébe, ahol Alan Brazil vendégeként a korábbi angol válogatott csatár, Gabriel Agbonlahor társaságában arról beszélgettek, melyik csapat nyerheti meg a Premier League-t. McCoist pedig meglehetősen meglepő indokkal szolgált, amikor elárulta, megváltozott a véleménye az idény elejéhez képest.

„A bajnokság rajtjakor még azt mondtam, hogy a Liverpool megvédheti a bajnoki címét, hiszen a csapat kiválóan erősített a nyári átigazolási időszakban. Viszont elég bizarr módon, miután Szoboszlai óriási szabadrúgása bevágódott az Arsenal kapujába, volt egy ilyen kis sunyi megérzésem velük kapcsolatban. Egészen rendben van a védekezése az Arsenalnak, van két jó középső védője, és ott van még Mosquera is. Ráadásul David Raya egészen jó kapus, nem is kell emiatt aggódni. Ugyanakkor viszont, a Liverpoolnál könnyen baj lehet, ha esetleg elveszítik Alissont, vagy különösképpen ha Van Dijk kidől a sorból” – árulta el McCoist, aki azzal zárta mondandóját, hogy mindezzel együtt nagyszerű idényre számít.

Nos, ami Allison elvesztését illeti, úgy tűnik, már meg is történt, hiszen a legfrissebb hírek szerint a kedden, a Galatasaray otthonában 1–0-ra elveszített mérkőzés második félidejének elején megsérült a brazil kapus, akit le is kellett cserélni, így Giorgi Mamardasvili váltotta. A legfrissebb csütörtöki hírek szerint a brazil kapus izomsérülést szenvedett, s a teljes októbert ki kell hagynia a sérülése miatt. 

SZOBOSZLAI SZABADRÚGÁSGÓLJA AZ ARSENAL ELLEN

 

 

