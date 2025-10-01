BL-legek: Julián Alvarez elképesztő formában, idegenben rájár a rúd a Liverpoolra

GALATASARAY–LIVERPOOL

Victor Osimhen lett az első nigériai labdarúgó, aki három különböző csapatban is eredményes tudott lenni a Bajnokok Ligájában. A 26 éves támadó a Liverpool ellen a Galatasaray színeiben szerzett gólt tizenegyesből, korábban pedig a Napoli és a Lille játékosaként is betalált a sorozatban, amelyben mindent egybevéve már 10 gólnál jár.

Victor Osimhen is the first Nigerian player to score for three different sides in the Champions League.



◎ Lille

◎ Napoli

◉ Galatasaray 🆕



He now has 10 #UCL goals. ⚽ pic.twitter.com/gtBlOmtc30 — Squawka (@Squawka) September 30, 2025

A Liverpool négy napon belül a második vereségét szenvedte el, és legutóbbi nyolc idegenbeli mérkőzése közül ötöt elveszített minden sorozatot figyelembe véve.

𝐆𝐚𝐥𝐚𝐭𝐚𝐬𝐚𝐫𝐚𝐲 𝟏-𝟎 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐫𝐩𝐨𝐨𝐥



A second loss in four days for Liverpool as Victor Osimhen's penalty is enough for Galatasaray to earn the win.



Liverpool have lost five of their last eight away games in all comps, as many as their previous 34.#UCL #GALLIV pic.twitter.com/gB4PiO9Glw — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 30, 2025

KAJRAT ALMATI–REAL MADRID

Kylian Mbappé kedd este megszerezte pályafutása negyedik mesterhármasát a Bajnokok Ligájában, ezzel holtversenyben már dobogós a korábban szintén a Real Madridban szereplő Karim Benzemával. A sorozatban Lionel Messinek és Cristiano Ronaldónak van a legtöbb mesterhármasa (8-8), őket követi hattal Robert Lewandowski.

Most hat-tricks in Champions League history:



◎ 8 - Lionel Messi

◎ 8 - Cristiano Ronaldo

◎ 6 - Robert Lewandowski

◎ 4 - Karim Benzema

◉ 4 - Kylian Mbappé



Kylian equals his countryman. 🎩 pic.twitter.com/9MQDGaVcXf — Squawka (@Squawka) September 30, 2025

Thibaut Courtois lett a második kapus a Real Madrid történetében, aki gólpasszt adott Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Korábban ez csak Santiago Canizaresnek sikerült, még 1997 októberében. Az utóbbi tíz idényben egyébként nyolcszor fordult elő, hogy egy kapus gólpasszt adott a sorozatban, és Courtois az egyetlen, aki ezt már két meccsen is megtette, ráadásul két különböző csapattal, hiszen 2017-ben még a Chelsea kapusaként egy Qarabag elleni találkozón is jeleskedett már kiszolgálóként.

Across the last 10 seasons, there have been eight instances of a goalkeeper providing an assist in a Champions League game.



◎ For Chelsea vs. Qarabag (2017)

◉ For Real Madrid vs. Kairat (2025)



Thibaut Courtois is the only GK to do it in multiple games and he's done it with… pic.twitter.com/r6XKb6vkUD — Squawka (@Squawka) September 30, 2025

CHELSEA–BENFICA

A Chelsea Benfica elleni kezdőcsapatának átlagéletkora pontosan 24 év volt – ez a legfiatalabb összeállítású tizenegy, amely valaha pályára lépett a Bajnokok Ligájában.

24 - Chelsea's starting XI against Benfica has an average age of exactly 24 years; their youngest ever for a UEFA Champions League match. Youthful. pic.twitter.com/vLCJzOQdMR — OptaJoe (@OptaJoe) September 30, 2025

Egyetlen Chelsea-játékos sem szerzett annyi labdát a 2016–2017-es idény óta a Bajnokok Ligájában, mint Moisés Caicedo a Benfica ellen kedd este. Az ecuadori középpályás 8 labdát lopott a portugál csapat ellen, továbbá 61 passzából csak egyet hibázott el.

No Chelsea player has made more tackles in a Champions League game since 2016/17 than Moises Caicedo vs. Benfica (8). 👏 https://t.co/71dRoH1yW8 — Squawka (@Squawka) September 30, 2025

MARSEILLE–AJAX

A Roberto De Zerbi vezette Marseille úgy verte meg 4–0-ra az Ajaxot, hogy kevesebb kapura lövése volt, mint holland ellenfelének. Ez volt egyébként az OM legnagyobb hazai győzelme a Bajnokok Ligájában a Zürich elleni 2009. novemberi 6–1-es siker óta.

𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞 𝟒-𝟎 𝐀𝐣𝐚𝐱



A big win from Robert De Zerbi's men against Ajax, despite having fewer shots.



This was Marseille's biggest home victory in the UEFA Champions League since beating Zürich 6-1 in November 2009.#UCL pic.twitter.com/gooHkUqFA0 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 30, 2025

ATLÉTICO MADRID–FRANKFURT

Diego Simeone csapata négy nap alatt másodszor szerzett öt gólt – a Frankfurt elleni találkozó előtt ugyanis a múlt vasárnap a Real Madrid ellen is ötször talált a kapuba az Atlético. Antoine Griezmann megszerezte 200. gólját az Atleti színeiben minden sorozatot figyelembe véve, és ezzel már 28 góllal számlál többet, mint a rangsorban a második helyen álló Luis Aragonés, aki 172 találatot jegyzett.

𝐀𝐭𝐥𝐞𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝 𝟓-𝟏 𝐄𝐢𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐡𝐭 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐤𝐟𝐮𝐫𝐭



Diego Simeone's side hit five for the second time in four days.



Antoine Griezmann scored his 200th goal for Atléti in all comps, at least 28 more than any other player (Luis Aragonés, 172).#UCL pic.twitter.com/CkLPZKoNEw — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 30, 2025

Julián Alvarez elképesztő formában van az Atléticóban: az argentin támadó a Frankfurt ellen hatszor ért labdába az ellenfél tizenhatosán belül, öt gólhelyzetet alakított ki, négyszer próbálkozott lövéssel és ebből háromszor el is találta a kaput. Megnyert továbbá két párharcot, kiosztott két gólpasszt és szerzett egy gólt. A legutóbbi három meccsén nyolcszor talált az ellenfelek kapujába.