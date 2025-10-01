BL-legek: Julián Alvarez elképesztő formában, idegenben rájár a rúd a Liverpoolra

GALATASARAY–LIVERPOOL
Victor Osimhen lett az első nigériai labdarúgó, aki három különböző csapatban is eredményes tudott lenni a Bajnokok Ligájában. A 26 éves támadó a Liverpool ellen a Galatasaray színeiben szerzett gólt tizenegyesből, korábban pedig a Napoli és a Lille játékosaként is betalált a sorozatban, amelyben mindent egybevéve már 10 gólnál jár.
A Liverpool négy napon belül a második vereségét szenvedte el, és legutóbbi nyolc idegenbeli mérkőzése közül ötöt elveszített minden sorozatot figyelembe véve.
KAJRAT ALMATI–REAL MADRID
Kylian Mbappé kedd este megszerezte pályafutása negyedik mesterhármasát a Bajnokok Ligájában, ezzel holtversenyben már dobogós a korábban szintén a Real Madridban szereplő Karim Benzemával. A sorozatban Lionel Messinek és Cristiano Ronaldónak van a legtöbb mesterhármasa (8-8), őket követi hattal Robert Lewandowski.
Thibaut Courtois lett a második kapus a Real Madrid történetében, aki gólpasszt adott Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Korábban ez csak Santiago Canizaresnek sikerült, még 1997 októberében. Az utóbbi tíz idényben egyébként nyolcszor fordult elő, hogy egy kapus gólpasszt adott a sorozatban, és Courtois az egyetlen, aki ezt már két meccsen is megtette, ráadásul két különböző csapattal, hiszen 2017-ben még a Chelsea kapusaként egy Qarabag elleni találkozón is jeleskedett már kiszolgálóként.
CHELSEA–BENFICA
A Chelsea Benfica elleni kezdőcsapatának átlagéletkora pontosan 24 év volt – ez a legfiatalabb összeállítású tizenegy, amely valaha pályára lépett a Bajnokok Ligájában.
Egyetlen Chelsea-játékos sem szerzett annyi labdát a 2016–2017-es idény óta a Bajnokok Ligájában, mint Moisés Caicedo a Benfica ellen kedd este. Az ecuadori középpályás 8 labdát lopott a portugál csapat ellen, továbbá 61 passzából csak egyet hibázott el.
MARSEILLE–AJAX
A Roberto De Zerbi vezette Marseille úgy verte meg 4–0-ra az Ajaxot, hogy kevesebb kapura lövése volt, mint holland ellenfelének. Ez volt egyébként az OM legnagyobb hazai győzelme a Bajnokok Ligájában a Zürich elleni 2009. novemberi 6–1-es siker óta.
ATLÉTICO MADRID–FRANKFURT
Diego Simeone csapata négy nap alatt másodszor szerzett öt gólt – a Frankfurt elleni találkozó előtt ugyanis a múlt vasárnap a Real Madrid ellen is ötször talált a kapuba az Atlético. Antoine Griezmann megszerezte 200. gólját az Atleti színeiben minden sorozatot figyelembe véve, és ezzel már 28 góllal számlál többet, mint a rangsorban a második helyen álló Luis Aragonés, aki 172 találatot jegyzett.
Julián Alvarez elképesztő formában van az Atléticóban: az argentin támadó a Frankfurt ellen hatszor ért labdába az ellenfél tizenhatosán belül, öt gólhelyzetet alakított ki, négyszer próbálkozott lövéssel és ebből háromszor el is találta a kaput. Megnyert továbbá két párharcot, kiosztott két gólpasszt és szerzett egy gólt. A legutóbbi három meccsén nyolcszor talált az ellenfelek kapujába.