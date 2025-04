Hatalmas súlyú ezüsttrófeát emelhet magasba Szoboszlai Dominik – már az is megvan, hogy mikor

Története huszadik angol bajnoki címét szerezte vasárnap a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool, miután hazai pályán 5–1-re legyőzte a Tottenham Hotspurt, és ezzel matematikailag is biztossá tette elsőségét. A meccs után a pályán és azon kívül is ünnepeltek már a Liverpool-szurkolók és játékosok, a kupát azonban egyelőre nem emelhették a magasba – és erre még néhány hetet biztosan várni is kell.

A Liverpool hiavatalos honlapja számolt be arról, hogy a Virgil van Dijk csapatkapitány és a többi játékos május 25-én, a Crystal Palace elleni vasárnapi bajnoki után kapják meg az ezüstből elkészített serleget (a kupa teste tömör sterlingezüstből készült, míg a tetején lévő koronát 24 karátos aranyozott ezüstből öntötték), amelyet ekkor emelhetnek először a magasba. A Palace elleni találkozó délután 17 órakor kezdődik majd, a trófea – amelyet piros-fehér szalagokkal díszítenek – átadása pedig nem sokkal a hármas sípszó után veszi majd kezdetét. A klub tájékoztatása szerint a ceremónián nagyjából 40 aranyérmet is kiosztanak a Liverpool játékosai és stábtagjai között. Fontos megemlíteni, hogy aranyérmet kizárólag az a játékos kap, aki legalább öt találkozón pályára lépett a Premier League idei kiírásában – jelenleg a Liverpool keretében 21 játékos van, aki öt vagy annál több bajnokin játszott, értelemszerűen ők automatikusan megkapják majd az aranymedált. A replikákkal már pózolhatnak a szurkolók (Fotó: Getty Images) Ekkor adják át az egyéni elismeréseket is, amennyiben valamelyik kategóriában a Liverpool játékosa lesz a győztes – így például a legeredményesebb góllövőnek járó Aranycipőt is. A díszes Premier League-trófeából egyébként kettő egyforma darab létezik, az egyiket a bajnokcsapat kapja meg, a másikat pedig a liga használja. Mindkét serleg 104 centiméter magas és 61 centiméter széles, valamint 25.4 kilogramm súlyú. A kupa alapzata – amelyre a korábbi bajnokok nevét gravírozták – ebből a súlyból 15.9 kilogrammot tesz ki a Premier League tájékoztatása szerint. A kupaátadás történelmi esemény lesz a Liverpool számára, ez lesz ugyanis az első alkalom, amikor a játékosok szurkolókkal teli közönség előtt vehetik át a serleget. Amikor ugyanis ezt megelőzően a „vörösök” bajnokok lettek a 2019–2020-as idényben, a koronavírus-világjárvány miatt üres stadionban lehetett csak ünnepelni.