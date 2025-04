Szoboszlait a The Guardian is ünnepli, kevesen kaptak nála jobb értékelést

A The Guardian egyesével értékelte a Liverpool összes játékosának idei teljesítményét a Premier League-ben, s 10-es skálán osztályozta is őket. Nem meglepetés, hogy az egyik legmagasabb osztályzatot a csapat gólgyárosa, Mohamed Szalah kapta, aki az egész idényben világklasszis teljesítményt nyújtott. Őt 10-es osztályzattal jutalmazta az angol lap. Mint kiemelték, bár az idény végére valamelyest visszaesett a teljesítménye, a bajnoki címben szerzett érdemei vitathatatlanok, annál is inkább, mert az öt európai elit bajnokságot figyelembe véve nála több gólt és gólpasszt senki sem jegyzett.

Szalahhoz hasonlóan 10-es osztályzatban részesült a csapatkapitány, az egész idényben a védelem oszlopaként működő Virgil van Dijk. Róla azt írta a The Guardian, hogy a bajnokság nagy részében kifogástalan teljesítményt nyújtott, és csapatkapitányként végig példát mutatott a többieknek. Hozzátették, hogy csak azt követően követett el néhány hibát, amikor a bajnoki cím már zsebben volt.

Ugyancsak ketten kaptak 9-es értékelést az angol laptól, mégpedig Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister. Gravenberch teljesítményéről azt írta az angol lap, hogy teljesítménye Arne Slot szakmai érzékét dicséri, a holland középpályás ugyanis remekül betöltötte a Liverpool középpályáján keletkezett lyukat, és feledtette, hogy Martín Zubimendi nem a „vörösöket”, hanem a Real Sociedadot választotta. Mac Allisterről pedig úgy írtak, mint aki remek partnerséget alakított ki a középpályán Gravenberch-kel, és csendes vezérré nőtte ki magát egy olyan csapatban, amely hozzá hasonlóan tudja, hogyan kell címeket nyerni.

Szoboszlai Dominikot 8-as értékeléssel jutalmazta az angol lap – akárcsak Alisson Beckert, Trent Alexander-Arnoldot, Ibrahima Konatét, Curtis Jonest, Luis Díazt és Cody Gakpót. A jelzőkkel nem fukarkodnak Szoboszlait illetően: megemlítették, hogy ebben az idényben a gólok és a gólpasszok tekintetében is javított mutatóin, és az egész bajnokságban fantasztikus teljesítményt nyújtott a pályán. Külön kiemelték a februárt, amikor „a 15 nap alatt lejátszott öt meccs alatt került előtérbe, amelyek lényegében eldöntötték a bajnoki cím sorsát, különös tekintettel a Manchester City elleni meccsre.” Mint ismert, a magyar válogatott csapatkapitánya a City ellen gólt szerzett és gólpasszt adott.

Egyetlen játékost marasztalt el némileg értékelésében a The Guardian, az olasz Federico Chiesát, aki csupán 4-es értékelésben részesült. Ezt a viszonylag alacsony pontszámot azzal magyarázta a lap, hogy az olasz támadó sokat volt sérült az idényben, és bár megvétele jó üzletnek tűnt, a 12.5 millió fontos ügylet egyelőre nem nagyon fizetődött ki.