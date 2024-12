Újra pontokat hullajtott a City; ismét hatgólos mérkőzést játszott a Newcastle

ASTON VILLA–SOUTHAMPTON

Az Aston Villa hét közben öt nyeretlen bajnoki után tudott újra három pontot szerezni a Brentford legyőzésével, és a sereghajtó ideális jelöltnek tűnt, hogy a birminghamiek újra nyerjenek. A hazaiak a félidő közepén meg is szerezték a vezetést, Jhon Durán volt eredményes a vaktában kifutó kapus, Joe Lumley mellett. A Southampton idegenben csak egy pontot szerzett az idényben, ennek ellenére nem került nagyobb hátrányba, viszont a hazai kapura is kevés veszélyt jelentett. Végül nem született több gól, az Aston Villa otthon tartotta a három pontot. 1–0

BRENTFORD–NEWCASTLE

A Brentford kameruni támadója, Bryan Mbueno 14 méterről a kapu bal oldalába, három perc múlva viszont Alexander Isak egy lövésszerű beadás után fejelt a kapuba, így gyorsan egyenlített a Newcastle. A hazaiak később újra vezetést szereztek, Yoane Wissa 16 méterről a kapu bal oldalába lőtt, ekkor pedig négy perccel később jött az egyenlítés: Harvey Barnes 11 méterről kilőtte a jobb alsót. A második félidő harmadszor is vezetéshez jutott a londoni együttes, miután egy szabadrúgásnál Mark Flekken felívelését követően mindenki elvétette a labdát, Nathan Collins pedig nyolc méterről a bal alsóba gurított – a kapustól érkezett a gólpassz. Ezúttal nem jött a gyors válasz, sőt, a Brentford a hajrában lezárta a meccset Kevin Schade góljával. A Liverpool elleni 3–3 után ezúttal a hatgólos meccs nem hozott pontot a „szarkáknak”. 4–2

CRYSTAL PALACE–MANCHESTER CITY

Hamar előnybe került a Palace, Will Hughes indításánál Kyle Walker beragadt, így Daniel Munoz nem volt lesen, majd a kapuba lőtt, Stefan Ortega csak beleérni tudott. A Citynek ez volt a hetedik kapott gólja az idényben az első negyedórát tekintve, ami a legtöbb a PL-mezőnyben. A folytatásban több helyzetet is kihagyott a manchesteri csapat, adódott lehetőség Erling Haaland előtt, Ilkay Gündogan a kapufát találta el, Savinho pedig a jobb felső sarok mellé tekert. Majd a hazaiak is betalálhattak volna, ám Jefferson Lerma lövésébe belevetődött Rúben Dias. A 2–0 helyett így 1–1-re módosult az állás egy perccel később, ugyanis Matheus Nunes beadásából Haaland a kapuba fejelt a bizonytalankodó védő és kapus mellett – a norvég csatár szerezte a City bajnoki góljainak a felét, 13-at a mostani kiírásban.

Keveset volt a londoniaknál a labda a második félidőben, ám így is megszerezték a vezetést, Hughes ívelt be szögletből, Maxence Lacroix pedig a léc alá fejelt. Egy darabig nem forgott veszélyben a vendéglátó kapuja, majd szép összjáték után mégis egalizált a címvédő, Rico Lewis lőtt a jobb felsőbe Bernardo Silva passza után. Majd a gólszerző piros lapot kapott a hajrában, előbb reklamálás miatt szedett össze egy sárgát, később meg csúnyán rácsúszott Trevoh Chalobah lábára, ezért kapta meg a másodikat. A végjátékban inkább az emberelőnyben játszó Palace szerezhetett volna gólt, de maradt a döntetlen, így négy vereség és egy győzelem után ikszelt a Manchester City a bajnokságban. 2–2

ANGOL PREMIER LEAGUE

15. FORDULÓ

Később

18.30: Manchester United–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.00: Fulham–Arsenal (Tv: Match4)

15.00: Ipswich Town–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

15.00: Leicester City–Brighton & Hove Albion

17.30: Tottenham Hotspur–Chelsea (Tv: Spíler1)

Hétfő

21.00: West Ham United–Wolverhampton Wanderers (Tv: Match4)