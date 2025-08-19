Bondár nagy csatában kikapott a monterreyi tenisztorna első fordulójában

Bondár Anna brékelt először (2:2-nél), de gyorsan elvesztette a saját adogatását, egy-egy újabb nyertes fogadógém következett, és az első játszma rövidítésbe torkollott: a magyar játékos 2–1-es vezetése után Tatjana Maria öt pontot nyert egymás után, és innen már nem volt visszaút.

A második szettben Bondár kétszer is megugrott (3:1, 5:2), ám 38 éves ellenfele visszakapaszkodott, majd 5:5-nél egy maratoni hosszúságú játékban, a hatodik bréklabdát megnyerve átvette a vezetést. Bár a következő gémben Bondárnak is volt két bréklabdája, nem tudott élni velük, és ellenfele az adogatójátékát megmentve megnyerte a 2 óra 14 perces mérkőzést.

Bondár a lengyel Katarzyna Piter oldalán párosban is érdekelt a mexikói tornán, következő egyesbeli fellépése a US Open főtábláján lesz.

WTA 500, MONTERREY OPEN (1 millió dollár, kemény pálya)

1. FORDULÓ

Maria (német)–Bondár (magyar) 7:6 (7–5), 7:5