Elszenvedte Rúben Amorimmal első hazai vereségét a Manchester United

A találkozó előtt Kath Phippsről, a Manchester Unitedet több mint ötven évet át szolgáló recepciósról emlékeztek meg a hazaiak, az Old Trafford nézőserege felállva tapsolta meg a 85 éves korában elhunyt hölgyet. Nemcsak emiatt lehettek szomorúak az MU-játékos, hanem azért is, mert másfél perc alatt előnybe került a Forrest: Elliot Anderson szöglete után Nikola Milenkovics a léc alá fejelt. Nyomtak a „vörös ördögök”, és a gólszerzőnek ezt követően a saját kapuja előtt kellett mentenie. A 18. percben viszont már nem tudtak mit tenni a vendégek, Alejandro Garnacho kihagyott helyzetét követően Rasmus Höjlund passzolta a kapuba a kipattanót. Nyomott a hazai csapat, és tudott is zavart okozni a vendégkapu előtt – Bernardo Silva próbálkozásánál nagyot védett Matz Sels, a lécre tolta a labdát –, a másik oldalon pedig Murillo lövése szállt el kevéssel a bal kapufa mellett, gól tehát egyik helyzetből sem született.

Két gyors nottinghami góllal indult a második félidő. Előbb Morgan Gibbs-White jobb külsős, középre tartó lövése csapta be André Onanát – nem tudni, a kapust mi zavarta meg –, majd Chris Wood fejese hullott be a bal alsóba úgy, hogy a kapufáról pattant be a labda. Elég hamar tudott szépíteni az MU, Bruno Fernandes lövése kötött ki a kapu jobb oldalában, így még maradt a csapatnak fél órája, hogy ledolgozza egygólos hátrányát. Ment előre a United, mindent megpróbált, és még a hajrában is voltak lehetőségei, azonban Marcus Rashford megpattanó labdája a kapu mellé szált, Lisandro Martínez pedig kapásból a léc fölé bombázott. Rúben Amorim menedzser irányításával először kapott ki a manchesteri gárda, így nem tudott felzárkózni a kupainduló helyen álló csapatok mögé. 2–3

ANGOL PREMIER LEAGUE

15. FORDULÓ

Manchester United–Nottingham Forest 2–3 (Höjlund 18., Bruno Fernandes 61., ill. Milenkovics 2., Gibbs-White 47., Ch. Wood 54.)

Aston Villa–Southampton 1–0 (Durán 24.)

Brentford–Newcastle United 4–2 (Mbueno 8., Wissa 28., N. Collins 56., Schade 90., ill. Isak 11., Barnes 32.)

Crystal Palace–Manchester City 2–2 (Munoz 4., Lacroix 57., ill. Haaland 30., R. Lewis 68.)

Kiállítva: R. Lewis (84.)

Everton–Liverpool – elhalasztva

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.00: Fulham–Arsenal (Tv: Match4)

15.00: Ipswich Town–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

15.00: Leicester City–Brighton & Hove Albion

17.30: Tottenham Hotspur–Chelsea (Tv: Spíler1)

Hétfő

21.00: West Ham United–Wolverhampton Wanderers (Tv: Match4)