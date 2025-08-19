Sokat ígér a 4x400-as férfiváltónk országos csúcsa

Nagyon hosszú idény végén következik az atlétáknak az év legnagyobb megméretése, a világbajnokság. A szeptember 13. és 21. között Tokióban sorra kerülő versenyen Enyingi Patrikot is láthatjuk majd, aki még július végén, Madridban teljesítette a kvalifikációs szintet 400 méteren. Tette úgy, hogy 44.84-es idejével beállította Molnár Attila országos csúcsát.

Fedett pályás Európa-bajnokunk ezt az eredményt egy hete a Gyulai István Memorialon egy tizeddel túlszárnyalta, majd szombaton Molnár és Enyingi már egymás oldalán javította meg a váltó magyar rekordját. A Chorzówban elért 3:01.46 egyben a Gyémánt Liga történetében férfi 4x400-on futott legjobb eredmény is lett!

„Azért ez elég jól néz ki így! Megkaptuk a táblát és visszük haza! – mondta a csúcsdöntés után Enyingi Patrik. – Nem volt rossz futás, de sokkal jobb lett volna, ha vannak előttem és húznak kicsit. Csak négy csapat volt, így ez a segítség nem adatott meg, de a jó hangulat a stadionban nekünk is sokat jelentett, nem csak a lengyeleknek. Ők elég erős riválisaink voltak, igaz, végül kizárták őket.”

A MATE-GEAC 24 éves sprintere kezdte a futamot, majd következett Wahl Zoltán, akit Csahóczi Csanád váltott, hogy aztán Molnár Attila szép utolsó körrel tegye biztossá a győzelmet. Enyingi szerint Molnár részében maradt egy másodperc – nem azért gondolja így, mert társa valamit hibázott volna, hanem mert a lengyelt ki kellett kerülnie, és miközben a spanyol riválisát előzte, kissé megbotlott. Tiszta pályán kijöhetett volna még szebb eredmény is, azonban a vb-kvalifikációban a 16., utolsó kijutó helyen álló Zambia 2:59.12-je szerinte most még nem lett volna reális.

„Nem is a vébére való kijutást céloztuk meg ezzel a mostani versennyel, szerettük volna, hogy a kétezerhuszonhatos Európa-bajnoksághoz legyen két időnk, hogy jövőre már ne kelljen ezzel foglalkoznunk” – ha továbbra is ilyen szépen fejlődnek egyénenként is a márciusban fedett pályás vb-bronzérmes 4x400-as váltónk tagjai, akkor Birminghamben akár még a 2024-ben elért 8. helynél nagyobb célokat is megfogalmazhatnak. Két éve, Rómában 2:59.84 kellett az aranyhoz, 3:00.82 a dobogóhoz…

Enyingi a vb előtt még a zürichi Gyémánt Liga-döntő betétfutamában áll rajthoz.

ENYINGI PATRIK LEGFONTOSABB 2025-ÖS MÉRFÖLDKÖVEI

Február 4.: egyéni csúcs és 3. hely Ostravában fedett pályán, 46.19

Február 22.: fedett pályás országos bajnokság, aranyérem

Március 7.: fedett pályás Európa-bajnokság, elődöntő, 7. hely

Március 21.: fedett pályás világbajnokság, elődöntő, 7. hely

Március 23.: fedett pályás világbajnokság, bronzérem a magyar váltóval

Június 21.: győzelem Dessauban 45.22-es egyéni csúccsal

Június 27.: csapat Európa-bajnokság, országos csúcsbeállítás, 44.84

Július 23.: nyári egyetemi világjátékok, ezüstérem 400 méteren

Augusztus 12.: Gyulai István Memorial, 6. hely 45.34-gyel

Augusztus 16.: Gyémánt Liga, Chorzów, 3:01.46-os országos csúcs a 4x400-as férfiváltóval