Megkezdték a bajnokságot a Liverpool U21-esei, Pécsi Ármin debütált

A Leicester City U21-esei már az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert, míg a fordulást követően a Liverpooltól szépítésre futotta a „rókák” újabb két gólja előtt. A hajrában a vendégek ismét beköszönték, de ez a gól szintén nem osztott, nem szorzott...

A nyáron megszerzett Pécsi Ármin végigjátszotta a mérkőzést a liverpooliaknál, összesen négy védést mutatott be. A „vörösök” U21-es csapata a Premier League 2 következő fordulójában a Burnleyt fogadja.

Pécsi a felkészülés során a felnőttek között is bemutatkozott, akkor egy félidőt kapott az Athletic Club ellen.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE 2

Leicester City U21–Liverpool U21 4–2 (2–0)