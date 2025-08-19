Nemzeti Sportrádió

Megkezdték a bajnokságot a Liverpool U21-esei, Pécsi Ármin debütált

2025.08.19. 08:00
Egyelőre csak U21-ben, de megvan Pécsi Ármin első liverpoolos tétmeccse (Fotó: Imago)
Pécsi Ármin Liverpool U21
Pécsi Árminnal a kapuban vágott neki a Premier League 2 új kiírásának a Liverpool U21-es csapata, amely hétfőn este a Leicester City vendégeként 4–2-es vereséget szenvedett.

A Leicester City U21-esei már az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert, míg a fordulást követően a Liverpooltól szépítésre futotta a „rókák” újabb két gólja előtt. A hajrában a vendégek ismét beköszönték, de ez a gól szintén nem osztott, nem szorzott...

A nyáron megszerzett Pécsi Ármin végigjátszotta a mérkőzést a liverpooliaknál, összesen négy védést mutatott be. A „vörösök” U21-es csapata a Premier League 2 következő fordulójában a Burnleyt fogadja.

Pécsi a felkészülés során a felnőttek között is bemutatkozott, akkor egy félidőt kapott az Athletic Club ellen.

LABDARÚGÁS
ANGOL PREMIER LEAGUE 2
Leicester City U21–Liverpool U21 4–2 (2–0)

Pécsi Ármin Liverpool U21
