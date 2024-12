Elhunyt a Manchester Unitednél több mint ötven évig dolgozó recepciós

A Manchester United a klub hivatalos honlapján közölte, hogy elhunyt Kath Phipps, aki az 1960-as évek óta dolgozott az MU-nál.

Az Irlamból származó, gyermekkorában United-szurkoló Kath 1968 szeptemberében kezdett dolgozni a klubnál. Először a telefonközpontjának kezelőjeként dolgozott, ahol hamar barátságot kötött Sir Matt Busbyvel, Jimmy Murphyvel és a United sztárcsapatával, számtalan órát töltött az Aranylabda-győztes George Besttel, Bobby Charltonnal és Denis Law-val, akik autogramot osztogattak a szurkolóiknak.

Kath Phipps később az edzőpálya recepciósa lett. „Ha Kath-nek valaha is rossz napja volt, azt soha nem hozta magával a munkahelyére; pozitív hozzáállása segített megteremteni a hangulatot mindenkinek, aki belépett az edzőpályára, mindig kész volt meghallgatni és bátorító szavakkal ellátni mindenkit, akinek szüksége volt rá: legyenek azok sztárjátékosok, alkalmazottak vagy látogatók” – olvasható a klub honlapján.

Kath Phipps komoly szerepet töltött be a játékosok és a szurkolók életében is. Amikor férje, Richard elhunyt, Sir Alex Ferguson magával vitte a csapatát a temetésre, hogy leróják tiszteletüket. A 2020-as koronavírus-járvány idején a játékosok és a személyzet tagjai meglátogatták otthonában, hogy társaságot nyújtsanak neki. 2022-ben a Premier League a futballért tett szolgálataiért adott át elismerést Kath Phippsnek. A díjat Sir Alex Ferguson adta át, mellette Michael Carrick, David Beckham és Phil Neville is köszöntötte Phippset.