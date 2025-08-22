Nemzeti Sportrádió

Ötös lista: nem volt botránymentes... – íme, a nyár 5 legnagyobb futballtörténése

2025.08.22. 13:32
A Dupla Tízes futballpodcast legújabb adásában, az ötös listában ezúttal a nyár legfontosabb eseményeit helyeztük ranglistára.

 

 

 

