Szolnoki Roland: Óriási motiváció volt és van is bennem

ÚGY ÉREZTE MAGÁT a pályán, mintha az lett volna az első meccse az első osztályban, nem pedig a kétszázhetvennyolcadik: Szolnoki Roland fél évvel azután, hogy február 1-jén elülső keresztszalag-szakadást, valamint ­porcsérülést szenvedett a Fehérvár ellen 1–0-ra elvesztett bajnokin, az elmúlt héten újra a legmagasabb szinten futballozott, mi több, 2–1-es győzelemnek örülhetett a Ferencváros otthonában.

„Hat hónappal és egy nappal az operáció után egy ­félidőt játszottam a Gyirmót elleni NB III-as találkozón, aztán az előző fordulóban a Groupama Arénában nagyjából huszonöt percet töltöttem a pályán: nem tagadom, hasonlóan éreztem magam, mint amikor bemutatkoztam az NB I-ben… – mondta lapunknak a felcsútiak egyszeres válogatott védője. – Nem volt fájdalmam, jó erőben éreztem magam, ugyanakkor a csapat az elsődleges, ezért a három pont megszerzésének jobban örültem, mint annak, hogy újra a pályán lehetek. Hogy mennyire volt nehéz az út, amíg idáig eljutottam? Amikor az első tavaszi fordulóban megsérültem, tudtam, mire számíthatok, hiszen voltam már hasonló helyzetben. Igaz, akkor a porcot visszavarrták, így hat hétig feküdnöm kellett, most viszont tíz nappal a műtét után már sétálhattam. Persze, tisztában voltam vele, hosszú és kemény menet következik, de óriási motiváció volt és van is bennem, mert a legmagasabb szinten akarok futballozni. Volt idő, amikor hasonló sérülés után abbahagyták a játékot, szerencsére fejlődött annyit az orvostudomány, hogy már szó sincs ilyesmiről. Ha az emberben van kitartás, győzni akarás, ha beleteszi a kemény munkát a felépülésbe, felkészülésbe, akkor, ahogy a példám is mutatja, van visszaút. A nyári edzőtáborban már volt néhány gyakorlat, amikor beszállhattam a többiek közé, nem sokkal később csatlakozhattam, és vártam, hogy újra pályára lépjek – örülök, hogy eljött a pillanat.”

Hornyák Zsolt vezetőedző augusztus 3-án, a Nyíregyháza Spartacus elleni 3–2-es mérkőzésen már a keretbe nevezte a 33 esztendős labdarúgót, három nappal később negyvenöt percet játszott a klub NB III-as együttesében, aztán a 3. fordulóban Kisvárdán (1–2) is ott volt a cserék között, majd jött az a bizonyos 278. első osztályú találkozó, amely visszatérést, egyben bajnokverést hozott. Nem kérdés, a pénteki, DVSC elleni bajnokinak a Puskás Akadémia az esélyese, ugyanakkor Szolnoki Roland jól tudja, a siker nem jön automatikusan.

„A Debrecen elvesztette a legutóbbi meccsét, ugyanakkor jól kezdte az idényt, nagy múltú klub, nem lesz egyszerű ellene. Az élvonalban egyébként sincs könnyű párharc, ha egy csapat mondjuk tíz perc előnyt ad az ellenfélnek, azért nagy árat fizethet. Egyértelmű, otthon akarjuk tartani a pontokat, ehhez azt a küzdeni akarást kell mutatni, amit a Ferencváros ellen, és persze be kell tartani a taktikai utasításokat. Vannak olyan labdarúgóink, akik eldönthetik a párharcot, ám a legfontosabb, hogy tartsunk össze, a csapatjátékunk legyen rendben.”

LABDARÚGÓ NB I

AZ 5. FORDULÓ MŰSORA

Augusztus 22., péntek

20.00: Puskás Akadémia–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Augusztus 23., szombat

17.45: ZTE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.15: Nyíregyháza Spartacus–DVTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Augusztus 24., vasárnap

20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–Ferencváros mérkőzést a vendégcsapatok nemzetközi kupaszereplése miatt elhalasztották.