Szoboszlaiék megnézték a Liverpoolban túrázó ferencvárosi fiatalokat

A Ferencváros U15-ös csapata is részt vesz Liverpoolban az ezekben a napokban zajló hagyományos nyári utánpótlástornán (Merseyside International Cup), és ezt a „vörösök” magyar légiósai sem hagyhatták ki: a Liverpool FC más labdarúgóival együtt Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin is belenézett a fiatalok mérkőzéseibe. A közös fotó elkészítése sem maradt el.

🇭🇺 Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez and Ármin Pécsi were all in attendance to watch Ferencváros’ U15 side take on #LFC at the Merseyside International Cup on Thursday.



Nice to see them showing their support for the next generation of Hungarian talent. pic.twitter.com/gSNYP0COhZ — Bence Bocsák (@BenBocsak) August 22, 2025 Here’s Virgil Van Dijk, Armin Pecsi, Milos Kerkez and Dom Szoboszlai in attendance at the Liverpool academy yesterday to support an U15 tournament hosted by LFC. Pictured with Ferencvaros from Hungary packed with shirts. Special for those players.



LFC are in semi-final now. pic.twitter.com/ePBY3mghRP — Lewis Bower (@LewisBower2021) August 22, 2025