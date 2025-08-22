Nemzeti Sportrádió

Szoboszlaiék megnézték a Liverpoolban túrázó ferencvárosi fiatalokat

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.08.22. 13:32
Címkék
légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik Ferencváros Kerkez Milos
A Ferencváros U15-ös csapata is részt vesz Liverpoolban az ezekben a napokban zajló hagyományos nyári utánpótlástornán (Merseyside International Cup), és ezt a „vörösök” magyar légiósai sem hagyhatták ki: a Liverpool FC más labdarúgóival együtt Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin is belenézett a fiatalok mérkőzéseibe. A közös fotó elkészítése sem maradt el.

 

 

légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik Ferencváros Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

Így festene Kerkez Szoboszlai hajával – jót nevettek a Liverpool magyarjai

Angol labdarúgás
21 órája

Hetekre kidőlt a Liverpool sztárigazolása – Szoboszlai jobbhátvéd lesz a Newcastle ellen?

Angol labdarúgás
21 órája

A számok nem hazudnak: Tóth Alex nemzetközi szinten is kiemelkedőt nyújt

Bajnokok Ligája
22 órája

Borbély Balázs: Úgy kell játszani, hogy a bécsi meccsre is maradjon esély

Európa-konferencialiga
Tegnap, 6:34

Szektorbezárással és pénzbírsággal büntette az FTC-t az UEFA

Bajnokok Ligája
2025.08.20. 20:26

Így reagált Kerkez Milos a PL-álomcsapatba kerülésre

Angol labdarúgás
2025.08.20. 15:18

FTC: „Lesznek kompromisszumok” – fejlemények Abu Fani átigazolási ügyében

Labdarúgó NB I
2025.08.20. 14:40

„Sosem tettünk ilyen ígéretet” – a Newcastle nem engedi el Isakot a Liverpoolhoz

Angol labdarúgás
2025.08.20. 09:11
Ezek is érdekelhetik