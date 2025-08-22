Nemzeti Sportrádió

F1: Malajzia nem tervezi, hogy ismét házigazda legyen

V. J./MTIV. J./MTI
2025.08.22. 13:45
Illusztráció: Getty Images
Sportminisztere szerint Malajzia nem tervezi, hogy újra Formula–1-es világbajnoki futamot rendezzen.

Hannah Yeoh kijelentését az angol nyelvű New Straits Times újság idézte. A tárcavezető álláspontját a rendezési jogok tetemes költségével és a Formula–1-hez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések szükségességével indokolta.

Az egyik legrégebbi ázsiai F1-es eseménynek számító Malajziai Nagydíjnak 1999-től tizennyolc éven át adott otthont a fővárostól, Kuala Lumpurtól nem messze fekvő Sepang Circuit versenypálya. A maláj kormány 2017-ben bejelentette, hogy a szerződés lejártával megszünteti az együttműködést a Formula–1 szervezőivel a „túl magas költségek és a Nagydíj iránti közérdeklődés hiánya” miatt.

 

