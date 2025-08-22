Magyar játékos is bekerült az NBA és a FIBA közös táborának All Star-csapatába

„Megtisztelő, hogy ott lehettem, próbáltam élni ezzel a lehetőséggel. Úgy érzem, jó úton járok, és nagyon örülök annak, hogy az akadémiának köszönhetően eljuthattam erre a rendkívül rangos táborba. Az, hogy együtt edzettem Európa legnagyobb tehetségeivel, arra ösztönöz, hogy a folytatásban még keményebben dolgozzak, és tovább fejlődjek” – idézi Josepovits Kingát a táborról beszámoló Pécs Aktuál.

Európa 30-30 2008-as születésű leány és fiú kosárlabdázója vett részt a táborban, ahol olyan világhírű szakemberek foglalkoztak a kontinens kiemelkedő tehetségeivel, mint az NBA-bajnok vezetőedző, Nick Nurse, a játékosként ötszörös NBA-bajnok Derek Fisher, a négyszeres olimpiai bajnok Sylvia Fowles, vagy éppen a mai sztárok közül a Los Angeles Clippers horvát centere, Ivica Zubac.

„Az, hogy Kinga meghívást kapott erre a rangos eseményre, jelzi, hogy betette a lábát egy olyan társaságba, amelynek tagjai számára a játékoskarrier határa a csillagos ég. Büszkeséggel töltött el, hogy csak pozitív visszajelzést kaptam az őt edző, figyelő szakemberektől, és remélem, ugyanilyen büszke rá a Kőbányai Zsíros Akadémia közössége, ahol játékosunk szakmai alapjait évekkel ezelőtt lefektették” – tette hozzá a táborban szintén jelen lévő Éles Péter, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia sportigazgatója, aki, mint mondta, puhatolózott az NBA illetékeseinél egy esetleges jövőbeli együttműködésről.

Josepovits 17 évesen már az NKA Universitas Pécs felnőttcsapatában is egyre több lehetőséget kap.