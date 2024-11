PL: a Forest ellen szerezte meg 2000. győzelmét az Arsenal

ARSENAL–NOTTINGHAM FOREST

Az idény meglepetéscsapatának számító, jelenleg ötödik helyezett Nottingham Foresttel vívott rangadót hazai pályán az Arsenal, de az „ágyúsok” megmutatták, hogy a két gárda között nagyobb a különbség, mint amit a tabella mutat. Az ötödik percben Jurriën Timber gólját még les miatt érvénytelenítették, de tíz perccel később Bukayo Saka már szabályos találattal szerezte meg a vezetést a londoniaknak.

A nagy fölényben játszó Arsenal újabb góljára viszont a második félidőig kellett várni, amikor Thomas Partey 20 méterről leadott átlövését nem tudta védeni Matz Sels. Ezek után Mikel Artetáék a nem sokkal korábban csereként beállt Ethan Nwaneri révén növelték előnyüket, s a 3–0-s sikerrel nemcsak megtörték négy meccs óta tartó bajnoki nyeretlenségüket, hanem megszerezték a 2000. győzelmüket az angol élvonalban – ezt a mérföldkövet korábban csak egy csapat érte el: a Liverpool 2068 sikernél jár.

Achievement unlocked: 2,000 top-flight wins ✅ — Arsenal (@Arsenal) November 23, 2024

ASTON VILLA–CRYSTAL PALACE

Unai Emeryék ugyan az előző három bajnokijukon nyeretlenek maradtak, a Crystal Palace ellen joggal bízhattak a hazai pálya előnyében, hiszen a birminghamiek a legutóbbi négy meccsükön nem kaptak ki pályaválasztóként, miközben Oliver Glasner idény elején beragadó csapata ebben az évadban még nem nyert PL-meccset vendégként – más kérdés, hogy a felek október végi Ligakupa-meccsén épp Birminghamben tudott győzni a Palace.

Az előzetes várakozásokat viszont hamar borították a londoniak, Ismaila Sarr kiugratás után értékesített ziccerével már a negyedik percben vezettek. Az Aston Villa mezőnyfölénye a 36. percben hozta meg az egyenlítést, amikor Ollie Watkins kapott remek kiugratást, majd higgadtan cselezte ki Dean Hendersont és passzolt az üres kapuba (Watkinsnak a 80. hazai PL-meccsén ez volt az 50. gólhoz való hozzájárulása – az angol csatár 35 gólnál és 15 gólpassznál jár, ezzel megelőzte az eddigi klubrekorder Gabriel Agbonlahort). A hazaiak még a szünet előtt fordíthattak volna, de Youri Tielemans büntetőt hibázott, s a Villa vezetése helyett a Palace került előnybe a játékrész hajrájában Justin Devenny révén.

Az Aston Villa nagy energiákat mozgósított az egyenlítésért, ami csak az utolsó negyedórában jött össze Ross Barkley révén, de fordítani már nem tudtak a hazaiak, akik így ötmeccsesre nyújtották otthoni bajnoki veretlenségi sorozatukat, míg a Palace első idegenbeli bajnoki sikere tovább várat magára. 2–2

BOURNEMOUTH–BRIGHTON

A válogatott szünetben sérülése miatt kezeléseket kapó Kerkez Milossal a kezdőjében fogadta a Brightont a Bournemouth. A mérkőzés nem indult jól hazai szempontból, ugyanis a vendégek már a negyedik percben megszerezték a vezetést a sérülése után visszatérő Joao Pedro révén, akinek négy gólpassz mellett ez volt a 24. gólja a „sirályok” színeiben. Hiába volt valamivel veszélyesebb Andoni Iraola csapata, a fordulást követően megint négy perc után szerzett gólt a Brighton, amikor Mitoma Kaoru duplázta meg a különbséget.

Nem sokkal később viszont emberhátrányba került a Brighton, amikor Carlos Baleba Kerkez Milos ellen elkövetett szabálytalansága után kapta meg a második sárga lapját, de a Bournemouth az emberelőnyét csak a ráadásban tudta kihasználni David Brooks révén, majd még egy kapufáig is eljutott, ám egyenlíteni már nem tudott, így pont nélkül maradt. 1–2

EVERTON–BRENTFORD

Gólt egyáltalán nem, helyzetet pedig csak elvétve hozott a Brentford Everton elleni vendégjátéka, de a tabella 10. helyén álló, Thomas Frank által irányított csapat dolgát nehezítette a kiesőzónából menekülni próbáló liverpooliak ellen, hogy Christian Nörgaard-t még a szünet előtt azonnali piros lappal kiállították Jordan Pickford sípcsontjának letalpalása miatt (VIDEÓ ITT). A Brentford viszont állta a sarat tíz emberrel is, s a kevés helyzetet hozó mérkőzésről gól nélküli döntetlennel távozott.

FULHAM–WOLVERHAMPTON

Az élmezőnyhöz kapaszkodni próbáló Fulham jóval esélyesebbnek számított hazai pályán az ebben az idényben szenvedő Wolverhamptonnál, még úgy is, hogy a „farkasok” a válogatott szünet előtti három meccsükön nem kaptak ki. Londonban a mérkőzés elején a házigazda igazolta a várakozásokat és Alex Iwobi szép átlövésével a játékrész derekán a vezetést is megszerezte.

Hiába tűnt esélyesebbnek a Fulham, a Wolves nagy küzdelemre késztette és bő fél óra után az egyenlítés is összejött a vendégeknek, amikor Matheus Cunha szépen fejezett be Mario Lemina ragyogó beadása után. A második félidő elején már Cunha volt az előkészítő és Joao Gomes révén fordítottak a „farkasok”. A Fulham egyenlítése helyett a hajrában Cunha szerezte meg a második gólját, ráadásul a hosszabbításban még Goncalo Guedes is betalált, így a Wolves meglepően simán, 4–1-re győzött a Fulham vendégeként, négymeccsesre növelve a bajnoki veretlenségi sorozatát, és így elmozdult a kiesőzónából.

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

Arsenal–Nottingham Forest 3–0 (Saka 15., Partey 52., Nwaneri 86.)

Aston Villa–Crystal Palace 2–2 (Watkins 36., Barkley 78., ill. I. Sarr. 4., Devenny 45+1.)

AFC Bournemouth–Brighton & Hove Albion 1–2 (D. Brooks 90+3., ill. Joao Pedro 4., Mitoma 49.)

Kiállítva: Baleba (59., Brighton)

AFC Bournemouth: Kerkez Milos kezdő volt, a 81. percben lecserélték.

Everton–Brentford 0–0

Kiállítva: Nörgaard (42., Brentford)

Fulham–Wolverhampton Wanderers 1–4 (Iwobi 20., ill. Cunha 31., 87., J. Gomes 53., G. Guedes 90+6.)

KORÁBBAN

Leicester City–Chelsea 1–2

KÉSŐBB

18.30: Manchester City–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.00: Southampton–Liverpool (Tv: Match4)

17.30: Ipswich Town–Manchester United (Tv: Spíler1)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Newcastle–West Ham (Tv: Match4)