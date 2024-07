Arne Slot: Az a feladatom, hogy a meglévő keretből a legerősebb csapatot rakjam össze

„Azért örültem a Liverpool hívásának, mert már most nagyon erős a kerete, és ezzel a csapattal azonnal trófeákra pályázhatok” – jelentette ki Arne Slot, aki a nyári átigazolásokról is beszélt. Az egy évvel ezelőtti érkezők között volt Szoboszlai Dominik is, de a holland óvatosan fogalmazott, hiszen még nem tartott edzést a teljes keretnek, és az Európa-bajnokság miatt erre még egy ideig várnia kell.

„Nem tudok számot mondani, hány új játékosra lenne szükségünk. Tavaly is érkezett erősítés, és jól láthatjuk az Európa-bajnokságon, hogy nem elég összeszedned a jó labdarúgókat, napi szinten kell együtt dolgoznotok, hogy maga a csapat erősebbé váljon – fogalmazott Slot, aki korábbi nyilatkozataihoz hasonlóan ezúttal sem tért ki játékosokra, az olyan kérdésekre is kitérő választ adott, hogy a fiatal vagy az idős labdarúgókra számít inkább. – Az a feladatom, hogy a meglévő keretből a legerősebb csapatot rakjam össze. A tavalyi új játékosok egyértelműen javulást hoztak, edzőként az a feladatom, hogy nekik is köszönhetően még erősebbé váljok a társaság.”

Slot a Liverpool hollandjairól annyit mondott, most biztosan az Eb megnyerésére összpontosítanak. Aztán összevetette Liverpool játékosmozgását a Feyenoordéval.

„Szerencsére a Liverpoolra nem jellemző a nagy változás. A Feyenoordnál megszoktam, hogy minden nyáron nyolc-kilenc-tíz játékos kicserélődött, így sokkal nehezebb jó csapatot építeni. Itt viszont ígéretet kaptam rá, hogy nem lesz sok távozó, azaz tényleg arra tudjuk építeni a csapatot, amink van. A Premier League-ben ez elengedhetetlen, hiszen sok klub vezetősége hasonlóan gondolkozik, így évről évre emelkedik a színvonal. Nem maradhatunk le, fejlesztenünk kell a csapat játékát” – szögezte le Slot, aki elárulta, nem sok változés lesz Jürgen Klopp játékrendszeréhez képest. Nem véletlen, hogy rá esett a klub választása, a Feyenoord is hasonló stílust képviselt az irányítása alatt, így könnyebb lesz az átmenet.

Slot elmondta, két edzőtársa elkíséri a Feyenoord stábjából Liverpoolba, Sipke Hulshoff lesz a másodedzője, míg Ruben Peeters az erőnléti edző.