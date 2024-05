Arne Slot az NS kérdésére: Szoboszlai kiváló játékos, de…

ELBÚCSÚZOTT ROTTERDAMTÓL Arne Slot. A 45 éves tréner hamarosan Angliába teszi át székhelyét, ahol a Liverpoolt kell a csúcsra juttatnia. A Feyenoordnál az elmúlt három idényben kiemelkedő munkát végzett, amellyel a fokozatos fejlődés eredményeképpen 2023-ban holland bajnok lett, nem mellékesen kétszer választották meg az élvonal legjobb edzőjének.

Arne Slot hivatalosan június elsején áll munkába – a klub első holland szakvezetőjeként –, Hollandiában mégis sokan úgy tartják, hiába jó edző, Angliában nem lesz zökkenőmentes a beilleszkedése. A Liverpool nem kevesebb mint 9 millió eurót fizetett a rotterdami klubnak érte, ami önmagában is nyomást jelent. A holland a Feyenoord székházában tartott búcsúztatóján érzékeltette is, tisztában van vele, milyen nehéz örökséget vesz át.

Jürgen Klopp több volt, mint vezetőedző a Liverpool-szurkolók szemében, éppen ezért nem szégyellt tőle segítséget kérni, beszédében elmondta: „ Jürgen Klopp megígérte, hogy a következő hat hónapban a háttérből segíti a munkámat. Ő sem szeretné, ha a Liverpool is a Manchester Unitedéhez vagy az Evertonéhoz hasonló mélyrepülésbe kezdene.”

Arne Slotot egyébként sokan magának való embernek tartják. Szakmai tudása elvitathatatlan, nagyon érti a labdarúgást, átlátja a rázós helyzeteket, de nehezen viseli, ha beleszólnak a munkájába. Éppen ezért leginkább olyan „harcostársakat” szeret maga köré gyűjteni, akik nem tanácsot adnak neki, nem érzik magukat egyenrangú partnernek, sokkal inkább végrehajtják az utasításait. Ezt bizonyítja, hogy eddigi állomáshelyein sehol sem jött ki a technikai igazgatókkal, ezt a problémát megelőzve a Liverpool technikai igazgatóját gyorsan átvezényelték a klubot működtető Fenway Sports Grouphoz.

A jelek szerint tehát Arne Slot megkapja, amit kér. A holland edző egocentrikus személyiség, ha egy játékos nyilvánosan kritizálja, valószínűleg elvágja magát előtte… Erre nem árt Szoboszlai Dominiknak is felkészülnie. Noha a magyar válogatott csapatkapitánya az elmúlt két-három évben érett futballistává nőtte ki magát, vigyáznia kell a meggondolatlan szavakkal, aki ismeri Arne Slotot, tudja, nála nincs második esély

Ezen a bizonyos rotterdami búcsúztatón ott volt Csepregi György is. A közelmúltban a Beerschottal a belga élvonalba jutó sportigazgató épp a napokban adta be felmondását a klubnál (új kihívás vár rá), ám a Feyenoord és a Beerschot szoros együttműködésének köszönhetően jó kapcsolatot alakított ki Slottal. A magyar sportvezetőt is meghívták a tréner búcsúztatójára, ahol lapunk kedvéért tolmácsolta a szakembernek a Nemzeti Sport kérdését. Arne Slot – elővigyázatosságból – azonban visszafogottan válaszolt.

„Szoboszlai Dominik kiváló futballista, de egyetlen leendő játékosomról sem vagyok hajlandó külön beszélni. Várjunk, míg elkezdjük a közös munkát” – felelte a Liverpool új menedzsere.