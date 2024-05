Tökéletes Klopp-utód vagy hatalmas rizikó? Portré a Liverpool új vezetőedzőjéről, Arne Slotról

Múlt vasárnap kilenc év, egy Premier League-trófea, egy Bajnokok Ligája-győzelem és számos egyéb siker után Jürgen Klopp érzelmes búcsút vett a Liverpooltól az Anfielden. A német vezetőedző a klub vezetőségével már tavaly novemberben, a nyilvánossággal és játékosaival januárban közölte, hogy elfáradt, ezért szeretne pihenőt tartani s távozni a csapattól az idény végeztével, így a Liverpoolnak volt ideje rá, hogy kiválassza a szakma és a szurkolók által a legmagasabb polcra helyezett menedzser méltó utódját. Cikkünkben utánajártunk, pontosan milyen kiválasztási módszert követett a klub, miért éppen a 45 esztendős, 2027 nyaráig aláíró Arne Slotra esett a választás, milyen játékrendszerrel dolgozik a holland szakember, illetve, hogy mire számíthat Szoboszlai Dominik a következő hónapokban, években.

KIK ÉS MIÉRT DÖNTÖTTEK SLOT MELLETT?

Mint azt már említettük, Klopp a csapat érdekeit szem előtt tartva még idejekorán jelezte a 2023–2024-es idényben, hogy május végén távozik, így a klubnak volt lehetősége felkészülni az őt követő korszakra. A Liverpool ehhez mérten nem is tétlenkedett, összerakott egy olyan struktúrát, amely az elkövetkezendő években is stabil alapokra helyezheti a csapatot, majd megtalálta a brand ékkövét, arcát is.

A Liverpool tulajdonosi csoportja, az FSG (Fenway Sport Group) első lépésként visszacsábította a klubhoz a Klopp-éra első sikerkorszakának egyik legfőbb letéteményesét, Michael Edwardsot. A még mindig csak 44 esztendős szakember korábban sportigazgatói szerepet töltött be a „vörösöknél”, ezúttal azonban nagyobb szabadságot szeretett volna magának, ezért a klub kinevezte vezérigazgatónak. Edwards nem sokkal ezt követően megszerezte sportigazgatónak Richard Hughest, aki eddig a Bournemouthnál töltött be hasonló szerepkört, majd visszatért a klubhoz Julian Ward is, aki technikai igazgatóként tevékenykedik a jövőben. Egyértelmű, hogy a Liverpoolnak szakmai téren biztonságot nyújt, hogy többen is visszatértek a Klopp-korszak első időszakában bizonyító szakemberek közül, ugyanakkor az felvet kérdéseket, hogy miért csak a német menedzser távozásával tettek így, de ez már egy másik cikk témája lehetne.

Az összeálló régi-új vezetőség ezt követően kezdte el vizsgálni a piacot új vezetőedző után kutatva, s nem meglepő, hogy első kiszemeltje a Bayer Leverkusennél sikert sikerre halmozó korábbi klubikon, Xabi Alonso volt, ám a baszk tréner inkább a hosszabbítás mellett döntött Németországban. Ezt követően a legtöbbször a Sporting CP-t irányító Rúben Amorim nevéről lehetett hallani, de a klub talált egy olyan jelöltet, aki még a portugál szakembernél is több kritériumnak felelt meg az előre felállított szempontrendszer alapján. Hogy mi volt a válogatási elv? A Liverpool egy olyan, kommunikációban erős, karakteres edzőt keresett, akinek filozófiája illik a klub identitásához, játékrendszere kellőképpen modern és passzol a kerethez (tehát nem kell azonnal hét-nyolc új igazolással számolni), és emellett képes arra is, hogy a rendelkezésére játékosállománnyal konzisztensen felülteljesítsen. Nos, így lyukadtak ki Slotnál, aki első blikkre tényleg tökéletes jelölt, ám a szerződtetésésben van rizikó, lássuk, miért!

How Arne Slot will fit into Liverpool’s structure



[@TheAthleticFC] pic.twitter.com/5t54XXmHe5 — Anfield Sector (@AnfieldSector) May 21, 2024

HOLLANDIÁBAN A CSÚCSRA ÉRT, EZÉRT SZINTET LÉPETT

A Liverpool újonnan kinevezett vezetőedzőjének tiszteletre méltó játékosmúltja van, de sosem jutott el a legmagasabb szintre. Arne Slot támadó középpályásként 1995 és 2013 között futballozott Hollandiában, karrierje jelentős részét a Zwollénél töltötte, összesen négy csapatban fordult meg. Visszavonulását követően egyből edzői pályára lépett, s egy évvel később már a Cambuur másodedzője volt, amelynél annyira elégedettek voltak a munkájával, taktikai elképzeléseivel, hogy másfél esztendővel később, 2016 októberében menedzserré léptették elő. Befejezte a megkezdett idényt, majd elfogadta az AZ másodedzői posztját, két évaddal később pedig már a patinás klub vezetőedzői pozícióját töltötte be. Ekkor kezdődött el igazán az edzői karrierje, amelyet sikerek öveztek. Az azt meglőző idényben negyedik AZ a koronavírus-járvány miatt nem befejezett 2019–2020-as évadban az élvonal leállásakor 25 mérkőzést követően a második helyen állt, s ugyanannyi pontja volt, mint az éllovas Ajaxnak. A következő idényben Slot a harmadik helyre futott be az Alkmaarral, majd nyáron a Feyenoordhoz szerződött.

Slot évről évre szintet lépett a Feyenorddal (Fotó: Getty Images)

Hollandia egyik legnagyobb klubja, a Feyenoord nem ekkor élte a legszebb időszakát, a bajnokságban csak az ötödik lett, de Slottal a fedélzeten egyből visszaugrott a dobogóra, az Európa-konferencialiga történetének első kiírásában pedig egészen a döntőig jutott, amelyben kikapott a José Mourinho vezette AS Romától. Nos, a holland szakember még ekkor is tudott szintet lépni, hiszen 2023-ban hétpontos előnnyel bajnoki címet nyert, elképesztően domináns teljesítménnyel. A most véget ért 2023–2024-es idényben az ezüstérmet szerezte meg a Feyenoord a PSV mögött, ám az alapozó mutatók tekintetében ezúttal is kiemelkedett. A top hét ligát figyelembe véve a Slot-csapat „nyelte be” a legkevesebb lövést és a második legkevesebb kapott várható gólt meccsenként, miközben a bajnokságban 92 gólt szerzett, tehát a támadójátéka is nagyon jól működött.

A felsorolt sikerek mellett nem meglepő, hogy a neve már évek óta ott szerepelt a topcsapatok listáján, amikor edzőválasztásról volt szó, de sok klubnál nem merték meglépni a kinevezését, épp a szintkülönbség miatt, amiről természetesen lesz még szó. A bevezetőben felsorolt liverpooli szempontrendszernél Slot ezzel a karrierúttal nemcsak a sikerességet pipálta ki, hanem a felülteljesítést is, hiszen eddigi csapatai anyagi helyzetéhez, fizetési keretéhez képest mindenhol az elvártnál jobb eredményeket szállított. Ez azért különösen fontos szempont az FSG számára, mert bár a Liverpool is elkölt 60-80 millió eurót egy játékosra, ha a szükség úgy kívánja, alapvetően okosan gazdálkodik, ráadásul lényegesen kisebb büdzséből, mint az elmúlt évek nagy riválisa, a Manchester City. Ahhoz, hogy a Liverpool folyamatosan a PL-címért tudjon harcolni, olyan edzőre van szükség, aki a rendelkezésére álló keretből többet tud kihozni, mint ami a pénzügyi számok alapján várható.

The Arne Slot era is coming to an end... 🔒



Let's enjoy the last moments. pic.twitter.com/iIvj8pJzUo — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 17, 2024

MEGVAN BENNE KLOPP, DE GUARDIOLA HATOTT RÁ TÖBBET

Elérkeztünk a „lényeghez”, az Arne Slot által játszatott játékrendszerhez. A holland szakember csapatait legtöbbször 4–2–3–1-es vagy 4–3–3-as felállásban küldi pályára, jól meghatározott, körülírható szerepkörökkel. Alapelvei mentén két jól passzoló, labdával ügyes belső védővel (na meg persze egy lábbal is kiemelkedő kapussal) kezdi meg az építkezést, szélső védői közül egy behúzódik a középpályára, míg a másik a szélességet tartja. Slot rendszerében a középpályán dupla hatos szisztéma működik, míg előttük egy sokkal támadóbb tízes kap szerepet, de ez a formáció sokszor vált át két nyolcasra egy mélyen maradó játékossal kiegészülve. Szélsői közül az egyik a szélességet tartja, a másik befelé húzódik, míg a csatár támadja az üres területeket, érkezik a tizenhatoson belülre, de használható az összjátékban is.

A holland sémája a nagyon intenzív, hatékony letámadásra s az így rendkívül magasan, a kapuhoz közel megszerzett labdákra, majd a gyorsan befejezett akciókra épül, ebben kifejezetten hasonlít Jürgen Kloppra, aki ahogy korábbi állomáshelyein, Liverpoolban is csúcsra járatta presszinggépezetét. Slot pozíciós játéka ugyanakkor jóval több labdajáratást, meddő mezőnyfölényt, labdadominanciát tartalmaz. A kontroll sokkal fontosabb neki, mint Kloppnak.

Utóbbival összefügg az is, hogy Slot több korábbi interjúban elmondta: Pep Guardiola játékstílusa jelenti számára a legfőbb inspirációt, az ő ötleteiből merít legtöbbet, gyakran az ő módszereit formálja a saját elképzelései alapján. Ez támadásépítésben és a befejezések terén is meglátszik. Utóbbira remek példa, hogy a Feyenoord szinte egyáltalán nem dolgozott beadásokkal – ha igen, azok sem az oldalvonal közeléből, a félterületekből jöttek –, inkább alkalmazták az alapvonalról első, második hullámba visszatett passzokat, laposan, félmagasan. Ez a fajta kettősség, a Klopp-, Guardiola-stílusjegyek keveréke még izgalmasabbá teszi Slot taktikai elképzeléseit, s annak megvalósításait.

A magyar válogatott csapatkapitánya múlt nyáron szerződött Liverpoolba, álomszerűen kezdte az idényt, majd egy sérülést és egy kisebb formahanyatlást követően az évad végén már kevesebb játéklehetőséghez jutott, ám ettől függetlenül kiemelten fontos építőkockája a Liverpool-projekt következő éveinek. Előre persze nem tudni, egy új vezetőedző mely játékosokkal számol, s melyekkel nem, de Szoboszlainak jó esélye van az új érában is alapembernek lenni, ha Slot eddigi játékstílusát vesszük alapul. Az előbbiekben már felvázolt játékrendszerben a magyar középpályás a tízes szerepkörét töltheti be, így sokkal közelebb játszhatna a kapuhoz, mint a befejezett idényben, ezáltal pedig sokkal több lövése, gólja, kialakított helyzete, kulcspassza, gólpassza lehet, mint eddig. Letámadásban eddig is elit volt, s ezt a képességét Slot alatt is megcsillogtathatja, kell is neki. Az ütközésekben, labdaszerzésekben könnyen lehet, hogy fejlődnie kell, de a támadópotenciálja sokkal jobban működhet, mint Kloppnál. Fotó: Getty Images MI VÁR SZOBOSZLAI DOMINIKRA A SLOT-RENDSZERBEN?

MELYIK LESZ ERŐSEBB? ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK

Már csak az összegzés, a lehetséges előnyök és hátrányok felsorolása, azok kibontása maradt hátra. Kezdjünk előbbivel! Slot gyakorlatilag minden rubrikát kipipált a liverpooli vezetőség szempontrendszerének listáján, hiszen taktikailag modern elképzelései vannak, alapelvei világosak, mégis több helyről merítkezik, ráadásul stílusa nem tér el merőben attól, amit Jürgen Klopp játszatott a csapattal, az akadémiai rendszert is átitató, presszingalapú, intenzitásra épülő gondolkodásmódtól. Ezen felül képes rá, hogy kereteiből kihozza a maximumot, s az anyagi lehetőségekhez mérten is felülteljesítsen, ráadásul konzisztensen. Játékrendszere a jelenlegi kerethez illik, így a klubnak nem kell számos igazolást beiktatnia, hogy a terv működőképes legyen – utóbbi nagy hátránya volt a végül nem kiválasztott, már említett Rúben Amorimnak.

Emellett persze az emberi tényezőket is figyelembe kell venni. Slot karakteres szakember, valódi motivátor, akiről számos videó kering a közösségi médiában arról, hogy buzdítja csapatát egy-egy mérkőzés előtt – ebben is hasonlít Kloppra. Idetartozik a kommunikációja is, ami interjúi, nyilatkozatai alapján egyenes és világos, ráadásul holland létére gyakorlatilag tökéletesen, anyanyelvi szinten beszéli az angolt, ami nagyon alulértékelt tulajdonság egy Premier League-csapatnál – lásd honfitárs kollégája, Erik ten Hag megnyilvánulásait a Manchester United élén…

Nos, igen, rengeteg pozitívumról ejtettünk szót vele kapcsolatban, de jöjjenek a hátrányok, rizikófaktorok is. Az első és legfontosabb ilyen a szintlépés mértéke. Slot ha gyorsan is, ám fokozatosan lépett egyre előrébb Hollandiában, átlagosan kétéves ciklusokban, így sosem verte le a lécet, sőt. A Feyenoord és a Liverpool közti különbség azonban jóval nagyobb, mint amihez eddig hozzászokott. A két klub keretértéke és bértömege között szinte felfoghatatlan különbség van, ahogy az Eredivisie és a Premier League között is. Persze, itt is domináns futballt játszathat csapatával, de korántsem lesz akkora emberanyagelőnye az alsóházi csapatokkal szemben, mint Hollandiában.

A második rizikófaktor az egómenedzsment. A Liverpool Klopp érkezésekor a „moneyball” alapelvet követte a játékosigazolásoknál, vagyis főleg olyan labdarúgókat szerződtetett, akiket a piac alulértékelt, így olcsóbban meg lehetett őket szerezni, nem voltak sztárok, de a számok alapján már ekkor a legjobbak közé tartoztak (például Mohamed Szalah). Nos, ez a rendszer komfortos Slotnak, Hollandiában is ilyen felfogású rendszerekben dolgozott, ráadásul a Liverpool sem engedte el ezt a módszert, csakhogy azóta a sikereknek köszönhetően már van jó néhány „egó” a csapatban, mint Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold vagy éppen Szalah. Az ő kezelésükben a holland tréner még zöldfülű, alkalmaznia kell eddig profinak tűnő kommunikációját, ha nem akarja elveszíteni az öltözőt egy pillanatra sem.

A harmadik hátrány pedig igazából egy jelenség, a nagy korszak utáni visszaesésé. Alapminta a topfutballban, hogy egy-egy hosszú éveken át tartó sikerkorszak legfőbb letéteményesének távozása után – lásd Sir Alex Ferguson (MU) és Arsene Wenger (Arsenal) – az adott csapat elindul a lejtőn. Ez általában azért történik meg, mert az adott klubnál minden a sikermenedzser köré épül, s távozása után nincs a vezetőség fejében világos elképzelés a jövőt illetően. Az utóbbi hónapok alapján a Liverpool-szurkolóknak ettől nem kell félnie, hiszen a bevezetőben leírtak megmutatják, milyen mennyiségű és minőségű szakemberrel biztosította be magát a Liverpool tulajdonosi köre. Ilyen állománnyal is lehet rossz döntést hozni, de az irány tiszta és világos.

A mérleg nyelve egyértelműen Slot előnyei felé billen, az eddig felsoroltak alapján ez az edzőkiválasztás tökéletes profilozás, de a puding próbája az evés. Ha beválik, a Liverpool hosszú távon újabb évtizedre csatlakozhat a PL-esélyesek közé, ha pedig nem, az jó eséllyel a hátrányoknál említett negatívumok miatt lesz. Ön szerint beválik Arne Slot, a „tökéletes” Klopp-utód?