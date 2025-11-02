Hétfői sportműsor: Vasas–Videoton meccsel zárul az NB II-es forduló

NOVEMBER 3., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

12. FORDULÓ

20.00: Vasas–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)– élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

20.45: Sunderland–Everton (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

20.45: Lazio–Cagliari (Tv: Arena4)

18.30: Sassuolo–Genoa

ROMÁN SUPERLIGA

15. FORDULÓ

15.30: Farul Constanta–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

21.00: Oviedo–Osasuna (Tv: Spíler2)

FUTSAL

NB I

18.30: Kecskemét–Haladás

18.45: Magyar Futsal Akadémia–Berettyóújfalu

19.00: Nyírbátor–PTE-PEAC

20.45: Újpest–DEAC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL

2.15: Dallas Cowboys–Arizona Cardinals (Tv: Arena4)

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1159 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

International Championship, Nanking

7.30: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

12.30: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

WTA-világbajnokság, Rijád

13.00: páros, csoportkör, 2. forduló

15.00: Iga Swiatek (lengyel, 2.)–Jelena Ribakina (kazah, 6.) (Tv: Match4)

17.00: Amanda Anisimova (amerikai, 4.)–Madison Keys (amerikai, 7.) (Tv: Match4)

ATP 250-es torna, Athén

13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Metz

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Ballai Attila, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Nemzeti Sport-jegyzet. NB I-es összefoglaló. Régi csibészek Bánki Józseffel

8.00: Vendégünk Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár

9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Visonta 2026-ban is supermoto-világbajnoki futamot rendez, vendégek: Adorján Viktor projektvezető, Szeleczky Ádám szakújságíró és Bereczki Dávid junior Eb-2. motorversenyző

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: A Real Madrid elleni BL-meccsre készül a Liverpool – Gyenge Balázs jelentkezik Liverpoolból

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Vendégünk Szilassy Zoltán, a férfi jégkorong-válogatott másodedzője

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán, valamint Csizmadia Csaba korábbi 12-szeres válogatott labdarúgó

19.00: A Sportreggel vendége volt Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár

20.00: Közvetítés a Vasas–Videoton NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Szabó Bence, Szalai Kristóf, szakértő: Wukovics László

22.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre, kosárlabda, úszás, a Hét hősei rovat

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel