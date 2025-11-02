Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: Vasas–Videoton meccsel zárul az NB II-es forduló

2025.11.02. 23:21
A labdarúgó NB II 12. fordulója a Vasas–Videoton FC Fehérvár rangadóval zárul. Továbbá az angol, az olasz, a spanyol és a román élvonalban is rendeznek összecsapásokat november első hétfőjén. Rijádban folytatódik a WTA-teniszvilágbajnokság, és még lóverseny, sznúker, amerikai futball is szerepel a kínálatban. Íme, a hétfői kiemelt sportprogram!

NOVEMBER 3., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II
12. FORDULÓ
20.00: Vasas–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)– élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
20.45: Sunderland–Everton (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
20.45: Lazio–Cagliari (Tv: Arena4)
18.30: Sassuolo–Genoa

ROMÁN SUPERLIGA
15. FORDULÓ
15.30: Farul Constanta–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
21.00: Oviedo–Osasuna (Tv: Spíler2)

FUTSAL
NB I
18.30: Kecskemét–Haladás
18.45: Magyar Futsal Akadémia–Berettyóújfalu
19.00: Nyírbátor–PTE-PEAC
20.45: Újpest–DEAC

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL
NFL
2.15: Dallas Cowboys–Arizona Cardinals (Tv: Arena4)

LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1159 (Tv: Sport2)

SZNÚKER
International Championship, Nanking
7.30: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
12.30: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ
WTA-világbajnokság, Rijád
13.00: páros, csoportkör, 2. forduló
15.00: Iga Swiatek (lengyel, 2.)–Jelena Ribakina (kazah, 6.) (Tv: Match4)
17.00: Amanda Anisimova (amerikai, 4.)–Madison Keys (amerikai, 7.) (Tv: Match4)
ATP 250-es torna, Athén
13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Metz
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Ballai Attila, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Nemzeti Sport-jegyzet. NB I-es összefoglaló. Régi csibészek Bánki Józseffel
8.00: Vendégünk Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár
9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Visonta 2026-ban is supermoto-világbajnoki futamot rendez, vendégek: Adorján Viktor projektvezető, Szeleczky Ádám szakújságíró és Bereczki Dávid junior Eb-2. motorversenyző
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: A Real Madrid elleni BL-meccsre készül a Liverpool – Gyenge Balázs jelentkezik Liverpoolból
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Vendégünk Szilassy Zoltán, a férfi jégkorong-válogatott másodedzője
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán, valamint Csizmadia Csaba korábbi 12-szeres válogatott labdarúgó
19.00: A Sportreggel vendége volt Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár
20.00: Közvetítés a Vasas–Videoton NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Szabó Bence, Szalai Kristóf, szakértő: Wukovics László
22.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre, kosárlabda, úszás, a Hét hősei rovat
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel

 

Ezek is érdekelhetik