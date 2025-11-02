Darts: Sepsi Ádám és Szabó Benedek az ifjúságiak között kiharcolta a lakeside-i WDF-vb-részvételt

A budapesti Darts Világfesztivál zárásaként vasárnap világbajnoki selejtezőtornát rendeztek a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban, ahol azok indulhattak, akik korábban még nem szereztek kvótát az év végi lakeside-i világbajnokságra. Open és ifjúsági open kategóriában a legjobb négy-négy, női és ifjúsági lány kategóriában a legjobb két-két versenyző kvalifikálta magát.

Open kategóriában nem jártunk közel a kvótához, a lyukas 256-os táblán a 20 magyar férfiindulóból hárman voltak ott a 64 között, ám ebben a szakaszban Bai Zsolt és Vida Mihály búcsúzott, míg Kovács Álmos a 32 között fejezte be a küzdelmeket.

A lyukas 128-as táblán versenyző nőknél négyen indultak a mieinktől – Ihász Veronika két, míg erőnyerőként Tekauer Gréta egy győzelem után összekerült a 32 között. 1–1-nél Ihász szép 102-es kiszállóval brékelt, majd hozta a kezdését. 1–3-nál első pályáról Tekauer egy szintén mutatós 111-es kiszállóval zárkózott, a következő legben pedig visszabrékelt, döntő legre mentve a mérkőzést. A hajrá egy pontján Ihász 140-es körére Tekauer 171-gyel válaszolt, de végül előbbi oldotta meg hamarabb a saját kiszállóját, és továbbjutott (4–3).

„Hosszú volt ez a kilencnapos versenysorozat – mondta lapunknak Tekauer Gréta, aki idén már sokadik alkalommal játszott együtt Ihász Veronikával. – Ezen a meccsünkön nagyobb volt a teher, hiszen a vébékijutás volt a tét, ő is érzelmesebb volt, én is próbáltam az idegességet elnyomni, végül neki sikerült győznie. A játékommal összességében elégedett vagyok, egyszerűen úgy jött ki a lépés, hogy ezúttal ez nem volt elég a kellő helyezésekhez a tornákon: ha megérdemlem a lakeside-i kijutást, ott leszek, a napokban kiderül, mennyire érdemlem meg. Tavaly a visszalépéseknek is köszönhetően épphogy kijutottam, lehet, ez idén éppen nem sikerül: ha így alakul, fájni fog, de ez csak arra sarkallna, hogy szedjem össze magam, és továbbra is tegyem bele a melót a dartsba.”

A 16 között már Ihász is búcsúzott – a japán Oucsi Majumi ellen az első legben majdnem kiszállt 116-ról, ám az ellenfél végül hozta a kezdését, és hamarosan 2–0-ra vezetett. Ihász innen még egyenlített, a folytatásban viszont újból a japán játékos dominált (2–4). Oucsi Majumi egyébként a további két mérkőzését is megnyerte, a legjobb négy között az angol Paula Jacklint döntő legben 6–5-re legyőzve, ezzel kvótát szerzett.

„Szerintem remek a szervezés, csodálatosak voltak a versenyek, nagyon örülök, hogy Magyarország már másodszor rendezhette meg a World Masterst. Ami a selejtezőt illeti: van bennem hiányérzet, szerettem volna még tovább jutni, de én még a versenysorozat elején megbetegedtem, ezúttal sem éreztem jól magam, egyszerűen elfáradtam a végére. De nem panaszkodom, örülök, hogy eddig is eljutottam” – mondta Ihász Veronika a Nemzeti Sportnak.

Jelen állás szerint a felnőttmezőnyben nem lesz ott magyar játékos Lakeside-ban, de ez még a világbajnoki kvalifikációs időszak lezárultával sem teljesen végleges, ugyanis még lehetnek olyan versenyzők, akik a visszalépés mellett döntenek. Részben ez segítette tavaly is Ihász Veronika és Tekauer Gréta kijutását, és a ranglista alapján idén is ők vannak „tűzközelben”.

Az ifjúsági open kategóriában alakult a legígéretesebben a nap a mieink szempontjából. A lyukas 256-os táblán a 16 magyar versenyzőből Sepsi Ádám mindössze három leget veszítve négy, Szabó Benedek csupán hat leget bukva öt győzelemmel jutott el a vb-kvóta kapujába, a negyeddöntőig, de Csóka Dániel is csak a 16 között esett ki. A két magyar mindent eldöntő találkozóját egy időben, egymáshoz közel eső tábláknál játszották le, nehéz volt megosztaniuk a figyelmet a nézőknek – mindketten angol ellenfelet kaptak. Sepsi 2–1-es hátrányban átvette az irányítást, a maradék legeket már ő nyerte meg – a 3–2-ért 129-ről szállt ki és brékelt, majd a 4–2-ért a 114-et oldotta meg. Két 15 nyilas leg után pedig egy hatkörössel újból brékelt, és 5–2-re győzött. Szabó óriási ki-ki mérkőzést játszott Sam Jacksonnal, egyik és másik játékos is volt brékelőnyben, a döntő legben viszont a magyar játékos koncentrált jobban, és hátsó pályáról is sikerült győznie.

„Rengeteget jelent nekem a vébékijutás. Egész évben Lakeside lebegett a szemem előtt, az idény elején úgy tűnt, hogy a ranglistáról is reális cél lehet a kvótaszerzés, de aztán amikor a jobbnál jobb angol és holland versenyzők is elkezdtek járni a tornákra, onnantól látszott, hogy ez ebben a formában valószínűleg elúszik. Nem is kezeltem jól eleinte, hogy ilyen határozottan kitűztem ezt a célt, mert görcsössé vált a játékom, több versenyen kipottyantam az első körben. A Mastersen mentem nagyot, bejutottam a négy közé, ez óriási mentális pluszt adott, hogy elhiggyem, hogy ezen a selejtezőtornán is végigmehetek. Komfortosan éreztem magam a meccseken – fogalmazott Sepsi Ádám közvetlenül a győzelme után a Nemzeti Sportnak, majd Szabó Benedek folytatta: – Még nem nagyon tudom feldolgozni ezt a sikert. Az év eddigi része gyatra volt, nem ment a játék, én is az első körökben estem ki többször, ami nagyon megviselt. Aztán ezen a héten hiába éreztem, hogy javul a játékom, csak nem jöttek az eredmények, nem láttam reálisnak, hogy kijuthatok. Szerintem az adta a nagy lökést, hogy szombaton hazamentem a családomhoz, barátaimhoz, és tartottam egy pihenőnapot egy sűrű hét után.”

Ifjúsági openben a vb-kvalifikációs ranglista első négy helyezettje kiemelést kapott, hozzájuk csatlakozott négy további játékos a budapesti vb-selejtezőről. A sorsoláson Sepsi Ádám az éllovas skót Mitchell Lawrie-t kapta ellenfélül – aki az ifiknél megnyerte a pénteki ezüstkategóriás World Opent és a World Masterst is –, míg Szabó Benedek a ranglistaharmadik angol Mason Teese-zel játszik az elődöntőben.

Az ifjúsági lányok közül a három magyarból a 64-es tábláról Rábaközi Hanna jutott a legtovább, ő a 16 között búcsúzott.

A WDF-világbajnokságot november 28. és december 7. között rendezik meg a legendás Lakeside Country Clubban az angliai Frimley Greenben.