Újra van magyar jégkorongozó az NHL előzetes draftlistáján

A 17 éves, 195 centiméter magas, 95 kilós Karsai Ferenc a finn Jokeritben játszik, tagja a magyar utánpótlás-válogatottnak. A hátvédet a C-kategóriába sorolták, ami a draft 4-5. körének felel meg – írja a szövetség Fb-posztja.

Tavaly Szongoth Domán is ebbe a kategóriába került, és az 5. kör 156. helyén lefoglalta a játékjogát a Buffalo Sabres. A szintén Finnországból a tengerentúlra kerülő Szongoth jelenleg a kanadai kiemelt juniorbajnokságban (OHL) érdekelt Soo Greyhoundsban játszik.

Az előzetes draftlistát a későbbiekben még frissítik, a játékoskiválasztóra 2027. június 25-26-án kerül sor.