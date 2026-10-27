Újra van magyar jégkorongozó az NHL előzetes draftlistáján
Ahogy tavaly ilyenkor Szongoth Domán, most Karsai Ferenc került fel az NHL előzetes draftlistájára – adta hírül kedden a Magyar Jégkorongszövetség a Facebook-oldalán.
A 17 éves, 195 centiméter magas, 95 kilós Karsai Ferenc a finn Jokeritben játszik, tagja a magyar utánpótlás-válogatottnak. A hátvédet a C-kategóriába sorolták, ami a draft 4-5. körének felel meg – írja a szövetség Fb-posztja.
Tavaly Szongoth Domán is ebbe a kategóriába került, és az 5. kör 156. helyén lefoglalta a játékjogát a Buffalo Sabres. A szintén Finnországból a tengerentúlra kerülő Szongoth jelenleg a kanadai kiemelt juniorbajnokságban (OHL) érdekelt Soo Greyhoundsban játszik.
Az előzetes draftlistát a későbbiekben még frissítik, a játékoskiválasztóra 2027. június 25-26-án kerül sor.
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