Óriási végjáték után a Denver visszavágott a Chiefsnek – videók

RAMS–CHARGERS

Az első félidőben mindkét csapat eladta egyszer a labdát, majd értékesített egy mezőnygólt, aztán a folytatásban a Chargers két újabb FG-t értékesített, a Rams viszont Kyren Williams futásával átvette a vezetést a szünet előtt. A második félidőben viszont a vendégek már nem szereztek pontot, a Rams két újabb hatpontossal lezárta a mérkőzést. Matthew Stafford 157 yardig jutott 1-1 TD és INT kíséretében, kedvenc célpontja Puka Nacua volt, aki 11 elkapásból 80 yardot és egy hatpontos gyűjtött. Blake Corum és Kyren Williams összesen 129 yardot tettek meg a földön és mindketten szereztek touchdownt. A vendégekél Justin Herbert kétszer is eladta a labdát. 24–9

BRONCOS–CHIEFS

Az első fordulóban a Kansas City nagyon simán legyőzte (35–10) a februári Super Bowlban alul maradó Denvert. Ezúttal a Broncos szerezte az első pontokat, de a mezőnygól után egy 69 yardos drive végén egy TD-vel egyből fordított a Chiefs. A negyedik negyed közepe felé még 24–13-as előnye volt a vendégeknek, de ekkor nyolcvan yardot megtéve szépítettek a hazaiak: Bo Nix találta meg Nate Adkinst a célterületen belül, ráadásul a kétpontos is sikeres volt.

A Kansas City hiába égetett le több mint hat percet az óráról, harmadik kísérletnél Alex Singleton sackelte Patrick Mahomest, Harrison Butker pedig 54 yardról kihagyta a mezőnygólkísérletet. A Broncosnak két játék kellett a TD-hez: Jonah Coleman 51 yardos elkapása után az ő ötyardos futásával – 3–0 után először – már a hazaiaknál volt az előny (28–24). A Chiefsnek maradt szűk két percre egy touchdownra és el is jutottak az egyyardos vonalig. Mahomes hiába találta meg elkapóját a célterületen belül, Jaylon Moore bemozdulása miatt hátrébb került a Chiefs. Négy másodperc, negyedik kísérlet...

Jött a nyomás, Mahomes ugyan eldobta még a labdát, a falembere nem tudta bevinni a célterületre, ráadásul már földet ért az irányító, így ezzel a sackkel ért véget a találkozó. A Denver 11 pontos hátrányt a negyedik negyedben ledolgozva legyőzte a Kansas Cityt, visszavágott az első fordulós vereségét és a csoportja élére ugrott.

Mahomes 321 yarddal és három touchdownnal zárt, Emmett Johnson hatalmas napot zárt: öt elkapásból 128 yardig és egy TD-ig jutott, míg Kenneth Walker a földön 69 yardot tett meg. Bo Nix 222 yardot és két hatpontost passzolt. Jonah Coleman futott (41) és elkapott yardok (63) tekintetében is vezette csapatát. 28–24

DOLPHINS–PATRIOTS

Az első győzelmét az előző fordulóban a Jets ellen megszerző Dolphins egy másik csoportellenfél, a Patriots ellen is sokáig jól állt. A harmadik negyed elején még 13–3-as hátrányban álló New England viszont a második félidőben egy 3&out után három egymást követő támadássorozatát is touchdownnal zárt le. Eközben a Miaminak eladott labdája és kihagyott mezőnygólja is volt, így hiába a kései TD, ez már csak a szépítésre volt elég.

Drake Maye 20 passzkísérletéből 16 talált társat 199 yardét és két touchdownért. Az inaktív AJ Brown hiányában DeMario Douglas (76 yard, TD) és Kyle Williams lépett fel, a földön pedig Rhamondre Stevenson hozta a yardokat (82). 19–24

NFL

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Vasárnap késő este

Los Angeles Rams–Los Angeles Chargers 24–9 (3–3, 7–6, 14–0, 0–0)

Denver Broncos–Kansas City Chiefs 28–24 (3–7, 10–10, 0–7, 15–0)

Miami Dolphins–New England Patriots 19–24 (3–3, 10–0, 0–14, 6–7)

Hétfő

2.20: Washington Commanders–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Vasárnap kora este

Cincinnati Bengals–Tennessee Titans 43–36 (0–13, 14–0, 9–8, 13–15, 7–0) – hosszabbítás után

Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts 42–7 (7–0, 21–0, 14–7, 0–0)

Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns 27–6 (7–0, 13–6, 7–0, 0–0)

Buffalo Bills–Baltimore Ravens 36–10 (10–7, 6–0, 7–3, 13–0)

Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons 16–0 (6–0, 3–0, 7–0, 0–0)

Detroit Lions–Minnesota Vikings 19–15 (3–0, 3–7, 6–0, 7–8)

Dallas Cowboys–Arizona Cardinals 30– 33 (7–0, 7–3, 3–7, 13–20, 0–3) – hosszabbítás után

New York Jets–Las Vegas Raiders 33–38 (6–7, 17–7, 7–14, 3–10)

Kedd

2.15: Seattle Seahawks–Chicago Bears (Tv: Arena4)

Péntek

Green Bay Packers–Carolina Panthers 27–19 (6–3, 14–7, 7–3, 0–6)

Szabadnapos: Houston Texans, New Orleans Saints, New York Giants, San Francisco 49ers