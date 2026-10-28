NHL: rangadót nyert a Carolina a Boston ellen

T. Z.T. Z.
2026.10.28. 09:44
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A Hurricanes szoros sikerével ért véget a játéknap rangadója (Fotó: Getty Images)
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Boston Bruins NHL Carolina Hurricanes
A Carolina Hurricanes 2–1-re legyőzte a Boston Bruinst az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) legutóbbi játéknapján. Ezen kívül további tíz találkozót rendeztek meg magyar idő szerint szerda hajnalban.

A játéknap rangadóját egyértelműen Carolinában rendezték, ahol a ligaelső címvédő a harmadik helyezett Bostont látta vendégül. A mérkőzést 2–1-re a Hurricanes nyerte meg, amely ezzel véget vetett a bostoniak nyolc mérkőzésen át tartó pontszerző sorozatának. A Carolina kapusa, Pjotr Kocsetkov sorozatban nyolcadik meccsét nyerte meg csapatával.

Két csapat is kapott gól nélküli mérkőzésen van túl: a Buffalo Sabres 2–0-ra legyőzte idegenben a San Jose Sharksot, míg a Montreal Canadiens a St. Louis Blues ellen nyert ugyanilyen különbséggel. A montrealiak kapusa, Jacob Fowler egészen kivételes teljesítményt nyújtott, hiszen karriercsúcsot jelentő 46 védéssel járult hozzá csapata győzelméhez.

Eközben Connor Hellebuyck győzelemmel mutatkozott be új csapatában, a New Jersey Devilsben: az amerikai kapus 17 védéssel járult hozzá a Dallas Stars elleni 5–1-es idegenbeli győzelemhez, amelynek köszönhetően a Devils sorozatban negyedik sikerét könyvelhette el az alapszakaszban. A 33 éves, háromszoros Vezina-trófea-győztes kapus – aki 197 napos kihagyás után tért vissza a jégre – néhány napja egy csereüzlet keretében került a New Jerseyhez a Winnipeg Jetstől. A megállapodás részeként a Devils Dawson Mercer és Nick Bjugstad csatárt, Nico Daws kapust és Alexander Command játékjogát, valamint egy 2029-es második és egy 2027-es hetedik körös draftjogot adott át a Winnipegnek. Hellebuyck így kevesebb mint egy héttel az átigazolása után már új csapata kapujában bizonyíthatott, és rögtön fölényes győzelemmel indított.

NHL
ALAPSZAKASZ
Philadelphia Flyers–Columbus Blue Jackets 3–4hosszabbítás után
Carolina Hurricanes–Boston Bruins 2–1
Chicago Blackhawks–Los Angeles Kings 2–1
St. Louis Blues–Montreal Canadiens 0–2
Nashville Predators–New York Islanders 3–4szétlövéssel
Dallas Stars–New Jersey Devils 1–5
Winnipeg Jets–Florida Panthers 1–5
Utah Mammoth–Minnesota Wild 1–3
Vegas Golden Knights–Ottawa Senators 4–1
Anaheim Ducks–Vancouver Canucks 5–6hosszabbítás után
San Jose Sharks–Buffalo Sabres 0–2

 

Boston Bruins NHL Carolina Hurricanes
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