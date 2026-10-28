NHL: rangadót nyert a Carolina a Boston ellen

A játéknap rangadóját egyértelműen Carolinában rendezték, ahol a ligaelső címvédő a harmadik helyezett Bostont látta vendégül. A mérkőzést 2–1-re a Hurricanes nyerte meg, amely ezzel véget vetett a bostoniak nyolc mérkőzésen át tartó pontszerző sorozatának. A Carolina kapusa, Pjotr Kocsetkov sorozatban nyolcadik meccsét nyerte meg csapatával.

Két csapat is kapott gól nélküli mérkőzésen van túl: a Buffalo Sabres 2–0-ra legyőzte idegenben a San Jose Sharksot, míg a Montreal Canadiens a St. Louis Blues ellen nyert ugyanilyen különbséggel. A montrealiak kapusa, Jacob Fowler egészen kivételes teljesítményt nyújtott, hiszen karriercsúcsot jelentő 46 védéssel járult hozzá csapata győzelméhez.

Eközben Connor Hellebuyck győzelemmel mutatkozott be új csapatában, a New Jersey Devilsben: az amerikai kapus 17 védéssel járult hozzá a Dallas Stars elleni 5–1-es idegenbeli győzelemhez, amelynek köszönhetően a Devils sorozatban negyedik sikerét könyvelhette el az alapszakaszban. A 33 éves, háromszoros Vezina-trófea-győztes kapus – aki 197 napos kihagyás után tért vissza a jégre – néhány napja egy csereüzlet keretében került a New Jerseyhez a Winnipeg Jetstől. A megállapodás részeként a Devils Dawson Mercer és Nick Bjugstad csatárt, Nico Daws kapust és Alexander Command játékjogát, valamint egy 2029-es második és egy 2027-es hetedik körös draftjogot adott át a Winnipegnek. Hellebuyck így kevesebb mint egy héttel az átigazolása után már új csapata kapujában bizonyíthatott, és rögtön fölényes győzelemmel indított.

NHL

ALAPSZAKASZ

Philadelphia Flyers–Columbus Blue Jackets 3–4 – hosszabbítás után

Carolina Hurricanes–Boston Bruins 2–1

Chicago Blackhawks–Los Angeles Kings 2–1

St. Louis Blues–Montreal Canadiens 0–2

Nashville Predators–New York Islanders 3–4 – szétlövéssel

Dallas Stars–New Jersey Devils 1–5

Winnipeg Jets–Florida Panthers 1–5

Utah Mammoth–Minnesota Wild 1–3

Vegas Golden Knights–Ottawa Senators 4–1

Anaheim Ducks–Vancouver Canucks 5–6 – hosszabbítás után

San Jose Sharks–Buffalo Sabres 0–2