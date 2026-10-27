NHL: szétlövés után kapott ki a nyugati éllovas Oilers – videó

A Los Angeles Kings New Yorkban szerezte meg idénybeli nyolcadik győzelmét. A vendégeknél Drew Doughty a gólja mellett két asszisztot jegyzett, Darcy Kuemper pedig 23 védést mutatott be.

A három pontot szerző Matvej Grigyin alapozta meg a Calgary győzelmét. Joel Farabee gólt és asszisztot szerzett csakúgy, mint Martin Pospísil. A Flames az első hét meccséből hatot elbukott, azóta viszont sorozatban négyet nyert. Szergej Bobrovszkij 29 védést mutatott be a Torontóban, míg Devin Cooley (Calgaray) 26 lövést hárított.

A Nyugati konferenciát vezető Oilers meglepő vereséget szenvedett a Red Wings ellen. Az Edmonton háromszor is vezetést szerzett hazai jégen, de a Detroit mindháromszor válaszolt. A hosszabbítás sem döntött, jöhetett a szétlövés. Az Oilersnél mindhárman hibáztak, a vendégeknél viszont a meccsen két gólpasszt jegyző Raymond Lucas betalált, így a Red Wings örülhetett.

Michal Postava karrierje során először volt kezdő, rögtön 25 védést bemutatott a meccsen és további hármat a szétlövés során. A draftolatlan cseh kapusnak ez volt a második mérkőzése az NBA-ben. Connor McDavid a 12. meccsén is szerzett pontot, a mostani gólpasszával már 34 pontja van, ami a legtöbb az NHL-ben. A 12-es pontszerzési sorozat franchise-rekord, míg a 12 egymást követő találkozón elért gólpasszal beállította Sebastian Aho, Ken Linseman és Wayne Gretzky csúcsát.

NHL

ALAPSZAKASZ

New York Rangers–Los Angeles Kings 3–6 (1–3, 1–2, 1–1)

Calgary Flames–Toronto Maple Leafs 5–2 (2–0, 1–1, 2–1)

Edmonton Oilers–Detroit Red Wings 3–4 (1–0, 0–1, 2–2, 0–0, 0–1) – szétlövés után