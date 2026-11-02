Piastrit megbüntették – változott a Mexikóvárosi Nagydíj végeredménye

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.11.02. 01:31
Piastri kikerült a pontzónából a büntetése után (Fotó: AFP)
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F1 Mexikóvárosi Nagydíj Arvid Lindblad Formula–1 FIA Oscar Piastri
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalosan is megerősítette, hogy utólag 10 másodperces időbüntést oszt ki Oscar Piastrinak baleset okozásáért a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj versenye után. Az ausztrál versenyző a szankció miatt kiszorult a pontszerző helyekről.

Oscar Piastri a hetedik helyen szelte át a célvonalat a mexikóvárosi versenyen, de a leintés után jelenése volt a sportfelügyelőknél. Az ausztrál pilóta ellen az Arvid Lindbladdal történt baleset miatt indult vizsgálat. A mclarenes az 59. körben külső ívről támadta az ellenfelét az egyes kanyarban, a két autó összeért, aminek következtében a Racing Bulls a falban kötött ki. 

Az ítélethozók a felek meghallgatása után kijelentették, Piastri egyszer sem került teljesen a pilótatársa mellé, így nem az övé volt a kanyar, és könnyen elkerülhette volna az ütközést is, hiszen Lindblad elegendő helyet hagyott a számára a külső íven.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) végül 10 másodperces időbüntetéssel sújtotta az ausztrált, aki a szankció értelmében a tizenötödik helyre szorult vissza. A hetedik pozícióba Franco Colapinto, a nyolcadikba Liam Lawson, a kilencedikbe Pierre Gasly, míg az utolsó pontszerző helyre Gabriel Bortoleto lépett előre. De egy pozícióval előrébb rangsorolják az eredménylistán Isack Hadjart, a pályafutása  első Formula–1-es futamát teljesítő Hirakava Rjót, valamint a Williams pilótapárosát, Alexander Albont és Carlos Sainz Jr.-t is. 

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„Most már kiélvezhetjük az idény hátralévő részét.”

 

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenRed Bull-Ford2:20:28.772
2.Lewis HamiltonFerrari0.799 mp h.
3.Kimi AntonelliMercedes4.006 mp h.
4.Charles LeclercFerrari10.707 mp h.
5.Lando NorrisMcLaren-Mercedes11.778 mp h.
6.George RussellMercedes12.263 mp h.
7.Franco ColapintoAlpine-Mercedes20.204 mp h.
8.Liam LawsonRacing Bulls-Ford20.899 mp h.
9.Pierre GaslyAlpine-Mercedes21.483 mp h.
10.Gabriel BortoletoAudi22.041 mp h.
11.Isack HadjarRed Bull-Ford22.503 mp h.
12.Hirakava RjóHaas-Ferrari25.373 mp h.
13.Alexander AlbonWilliams-Mercedes27.562 mp h.
14.Carlos SainzWilliams-Mercedes28.638 mp h.
15.Oscar Piastri*McLaren-Mercedes29.475 mp h.
16.Nico HülkenbergAudi29.977 mp h.
17.Sergio PérezCadillac-Ferrari30.695 mp h.
 FELADTÁK megtett körök
 Arvid LindbladRacing Bulls-Ford58
 Oliver BearmanHaas-Ferrari47
 Valtteri BottasCadillac-Ferrari42
 Lance StrollAston Martin-Honda5
 Fernando AlonsoAston Martin-Honda5
 Esteban OconHaas-Ferrari0
*: 10 másodperces időbüntetés balaeset okozásáért.

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
1. Kimi Antonelli*380
2. Max Verstappen261
3. Lewis Hamilton259
4. George Russell250
5. Charles Leclerc245
6. Lando Norris221
7. Oscar Piastri144
8. Isack Hadjar105
9. Liam Lawson81
10. Pierre Gasly44
11. Arvid Lindblad38
12. Franco Colapinto33
13. Oliver Bearman23
14. Nico Hülkenberg13
15. Gabriel Bortoleto11
16. Esteban Ocon7
17. Fernando Alonso7
18. Carlos Sainz7
19. Alexander Albon5
20. Cunoda Juki1
*:már világbajnok.

 

KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes630
2. Ferrari504
3. Red Bull-Ford380
4. McLaren-Mercedes365
5. Racing Bulls-Ford106
6. Alpine-Mercedes77
7. Haas-Ferrari30
8. Audi24
9. Williams-Mercedes12
10. Aston Martin-Honda7
11. Cadillac-Ferrari0
6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
OKTÓBER 30., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:18.128
2. szabadedzés1. Leclerc 1:17.827
OKTÓBER 31., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:17.600
Időmérő1. Hamilton 1:16.514
NOVEMBER 1., VASÁRNAP
A verseny1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Antonelli
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00


 

 

F1 Mexikóvárosi Nagydíj Arvid Lindblad Formula–1 FIA Oscar Piastri
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