Piastrit megbüntették – változott a Mexikóvárosi Nagydíj végeredménye

Oscar Piastri a hetedik helyen szelte át a célvonalat a mexikóvárosi versenyen, de a leintés után jelenése volt a sportfelügyelőknél. Az ausztrál pilóta ellen az Arvid Lindbladdal történt baleset miatt indult vizsgálat. A mclarenes az 59. körben külső ívről támadta az ellenfelét az egyes kanyarban, a két autó összeért, aminek következtében a Racing Bulls a falban kötött ki.

Az ítélethozók a felek meghallgatása után kijelentették, Piastri egyszer sem került teljesen a pilótatársa mellé, így nem az övé volt a kanyar, és könnyen elkerülhette volna az ütközést is, hiszen Lindblad elegendő helyet hagyott a számára a külső íven.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) végül 10 másodperces időbüntetéssel sújtotta az ausztrált, aki a szankció értelmében a tizenötödik helyre szorult vissza. A hetedik pozícióba Franco Colapinto, a nyolcadikba Liam Lawson, a kilencedikbe Pierre Gasly, míg az utolsó pontszerző helyre Gabriel Bortoleto lépett előre. De egy pozícióval előrébb rangsorolják az eredménylistán Isack Hadjart, a pályafutása első Formula–1-es futamát teljesítő Hirakava Rjót, valamint a Williams pilótapárosát, Alexander Albont és Carlos Sainz Jr.-t is.