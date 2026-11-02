Piastrit megbüntették – változott a Mexikóvárosi Nagydíj végeredménye
Oscar Piastri a hetedik helyen szelte át a célvonalat a mexikóvárosi versenyen, de a leintés után jelenése volt a sportfelügyelőknél. Az ausztrál pilóta ellen az Arvid Lindbladdal történt baleset miatt indult vizsgálat. A mclarenes az 59. körben külső ívről támadta az ellenfelét az egyes kanyarban, a két autó összeért, aminek következtében a Racing Bulls a falban kötött ki.
Az ítélethozók a felek meghallgatása után kijelentették, Piastri egyszer sem került teljesen a pilótatársa mellé, így nem az övé volt a kanyar, és könnyen elkerülhette volna az ütközést is, hiszen Lindblad elegendő helyet hagyott a számára a külső íven.
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) végül 10 másodperces időbüntetéssel sújtotta az ausztrált, aki a szankció értelmében a tizenötödik helyre szorult vissza. A hetedik pozícióba Franco Colapinto, a nyolcadikba Liam Lawson, a kilencedikbe Pierre Gasly, míg az utolsó pontszerző helyre Gabriel Bortoleto lépett előre. De egy pozícióval előrébb rangsorolják az eredménylistán Isack Hadjart, a pályafutása első Formula–1-es futamát teljesítő Hirakava Rjót, valamint a Williams pilótapárosát, Alexander Albont és Carlos Sainz Jr.-t is.
MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|2:20:28.772
|2.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|0.799 mp h.
|3.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|4.006 mp h.
|4.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|10.707 mp h.
|5.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|11.778 mp h.
|6.
|George Russell
|Mercedes
|12.263 mp h.
|7.
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|20.204 mp h.
|8.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|20.899 mp h.
|9.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|21.483 mp h.
|10.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|22.041 mp h.
|11.
|Isack Hadjar
|Red Bull-Ford
|22.503 mp h.
|12.
|Hirakava Rjó
|Haas-Ferrari
|25.373 mp h.
|13.
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|27.562 mp h.
|14.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|28.638 mp h.
|15.
|Oscar Piastri*
|McLaren-Mercedes
|29.475 mp h.
|16.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|29.977 mp h.
|17.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|30.695 mp h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|58
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|47
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|42
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|5
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|5
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|0
|*: 10 másodperces időbüntetés balaeset okozásáért.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli*
|380
|2.
|Max Verstappen
|261
|3.
|Lewis Hamilton
|259
|4.
|George Russell
|250
|5.
|Charles Leclerc
|245
|6.
|Lando Norris
|221
|7.
|Oscar Piastri
|144
|8.
|Isack Hadjar
|105
|9.
|Liam Lawson
|81
|10.
|Pierre Gasly
|44
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|33
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Nico Hülkenberg
|13
|15.
|Gabriel Bortoleto
|11
|16.
|Esteban Ocon
|7
|17.
|Fernando Alonso
|7
|18.
|Carlos Sainz
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|*:már világbajnok.
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|630
|2.
|Ferrari
|504
|3.
|Red Bull-Ford
|380
|4.
|McLaren-Mercedes
|365
|5.
|Racing Bulls-Ford
|106
|6.
|Alpine-Mercedes
|77
|7.
|Haas-Ferrari
|30
|8.
|Audi
|24
|9.
|Williams-Mercedes
|12
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 30., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:18.128
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:17.827
|OKTÓBER 31., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:17.600
|Időmérő
|1. Hamilton 1:16.514
|NOVEMBER 1., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Antonelli
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00