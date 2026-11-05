A Panthers rózsaszínben, a Kings lilában nyert a különleges mezek napján

A Floridában a lett Sandis Vilmanis a Panthers öt góljából négyből is kivette a részét, először szerzett két gólt egy meccsen NHL-es pályafutása során.

A csapatok mezeit gyártó Fanatics cég minden csapatot ellátott egy különleges hazai mezzel, amely a klub városának jegyeit viseli. Az összesített tabella utolsó előtti helyén álló Chicago ellen a Florida a rózsaszín Remix-mezét viselte, amely a The Athletic rangsorában az első, az ESPN-ében a harmadik lett.

Adrian Kempe (Fotó: Getty Images)

A Los Angeles Lakersre emlékeztető lilában játszó Kings a mesterhármast elérő Adrian Kempe vezérletével 7–2-re győzte le a San Josét, míg a Seattle Kraken Matty Beniers hosszabbításos góljával kerekedett a Calgary fölé. A hazai csapatok közül egyedül a Buffalo nem nyert.

Joey Daccord 25 védés mellett egy gólt kapott a Seattle-ben (Fotó: Getty Images)

NHL, ALAPSZAKASZ

Buffalo Sabres–Ottawa Senators 1–2

Florida Panthers–Chicago Blackhawks 5–3

Los Angeles Kings–San Jose Sharks 7–2

Seattle Kraken–Calgary Flames 2–1 – hosszabbítás után