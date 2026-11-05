A Panthers rózsaszínben, a Kings lilában nyert a különleges mezek napján

I. SZ.I. SZ.
2026.11.05. 08:43
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Sandis Vilmanis először lótt gét gólt egy NHL-meccsen, és emellé volt két asszisztja is (Fotó: Getty Images)
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Florida Panthers NHL Los Angeles Kings
A Florida Panthers, a Los Angeles Kings és a Seattle Kraken is győzelemmel zárta az NHL legutóbbi játéknapját hazai pályán, miközben a szokásostól teljesen elütő, Hometown Remix mezét viselte.

A Floridában a lett Sandis Vilmanis a Panthers öt góljából négyből is kivette a részét, először szerzett két gólt egy meccsen NHL-es pályafutása során.

A csapatok mezeit gyártó Fanatics cég minden csapatot ellátott egy különleges hazai mezzel, amely a klub városának jegyeit viseli. Az összesített tabella utolsó előtti helyén álló Chicago ellen a Florida a rózsaszín Remix-mezét viselte, amely a The Athletic rangsorában az első, az ESPN-ében a harmadik lett. 

San Jose Sharks v Los Angeles Kings
Adrian Kempe (Fotó: Getty Images)

A Los Angeles Lakersre emlékeztető lilában játszó Kings a mesterhármast elérő Adrian Kempe vezérletével 7–2-re győzte le a San Josét, míg a Seattle Kraken Matty Beniers hosszabbításos góljával kerekedett a Calgary fölé. A hazai csapatok közül egyedül a Buffalo nem nyert.

Calgary Flames v Seattle Kraken
Joey Daccord 25 védés mellett egy gólt kapott a Seattle-ben (Fotó: Getty Images)

NHL, ALAPSZAKASZ
Buffalo Sabres–Ottawa Senators 1–2
Florida Panthers–Chicago Blackhawks 5–3
Los Angeles Kings–San Jose Sharks 7–2
Seattle Kraken–Calgary Flames 2–1 – hosszabbítás után

Florida Panthers NHL Los Angeles Kings
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