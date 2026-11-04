NHL: három perccel a vége előtt 4–0 volt az állás, a vége 4–5 lett – videó

A Canadiens az utolsó három percre fordulva 4–0-ra vezetett a legutóbbi kilenc meccsét elvesztő Jets ellen, de 2:39 perccel a vége előtt Tyrel Bauer első NHL-góljával szépített a Winnipeg. A vendégek itt nem álltak meg, 128 másodpercen belül négy gólt szereztek, és 32 másodperccel a letelte előtt már a 4–4-es állás sokkolta a montréali közönséget.

A hosszabbításra is megtartotta a lendületét a Winnipeg, Dylan Samberg góljával megnyerte a mérkőzést. Még egy csapat sem győzött úgy NHL-meccsen, hogy ennyire későn négygólos hátrányban volt, a Los Angeles Kings tartotta a rekordot, 2007-ben majdnem öt perccel korábban, 52:46-nál kezdte meg a felzárkózást.

„Elhittük, hogy vége a meccsnek, erre nincs bocsánat, ez borzasztó” – mondta a társak nevében is Cole Caufield, a Canadiens szélsője.

Ami a játéknap többi meccsét illeti, a Dallas Jason Robertson triplájának is köszönhetően győzött 6–5-re Washingtonban, míg az Anaheim a szintén mesterhármast jegyző Cutter Gauthier vezérletével nyerte meg 5–4-re a bajnokságban legkevesebb ponttal álló Vancouver elleni nyugati összecsapást. A ligaelső Carolina Nashville-ben botlott, így a Minnesota és a New Jersey vendégeként egy pontot szerző Edmonton is közelebb zárkózott hozzá. A Pittsburgnek nem hozott szerencsét a klasszikus színű mez a Vegas ellen.

A Penguins a kék retro-mezben játszva kapott ki a Vegastól (Fotó: Getty Images)

NHL, ALAPSZAKASZ

Toronto Maple Leafs–Utah Mammoth 2–3

Montréal Canadiens–Winnipeg Jets 4–5 – hosszabbítás után

Tampa Bay Lightning–Detroit Red Wings 4–2

New York Rangers–St. Louis Blues 3–1

Philadelphia Flyers–Minnesota Wild 2–4

Pittsburgh Penguins–Vegas Golden Knights 2–3

Washington Capitals–Dallas Stars 5–6

Columbus Blue Jackets–Colorado Avalanche 7–2

New Jersey Devils–Edmonton Oilers 4–3 – szétlövéssel

Nashville Predators–Carolina Hurricanes 4–1

Vancouver Canucks–Anaheim Ducks 4–5