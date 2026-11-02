NFL: Lamar Jackson ismét megsérült, a Bills kivégezte a Ravenst – videók

BENGALS–TITANS

Akárcsak a múlt héten, most is lassan kezdett a Bengals. Az első negyedben két mezőnygólnak és Tony Pollard látványos, 40 yardos futott TD-jének köszönhetően hamar 13–0-ra vezetett a Titans. A második negyedben aztán Joe Burrow megrázta magát és a támadósort, előbb Ja'Marr Chase-nek, majd Jack Endriesnek adott touchdownpasszt, 14–13-as hazai előnnyel kezdődött a harmadik negyed.

A nagyszünet után mindkét csapat egy-egy labdaeladással kezdett, majd jött egy-egy TD is – előbb Tee Higgins, ezután ismétcsak Pollard volt eredményes, a vendégeknek a kétpontos kísérlet is sikerült (21–21).

Burrow a negyedik negyed előtt már a harmadik iterceptionjét dobta, ám a Bengals-védelem nem jött zavarba, sikerült kierőszakolnia egy safetyt. A hajrában aztán négy támadósorozatból négy touchdownt is láthattunk, mindkét csapattól kettőt-kettőt, a rendes játékidő 36–36-tal ért véget. A hosszabbítást végül maga a klasszis irányító, Burrow zárta le, 9 yardos TD-futására már nem volt válasza az óriásit küzdő Tennessee-nek: 43–36-ra győzött a Cincinnati Bengals.

JAGUARS–COLTS

A Jacksonville kivégezte a kiárusítást tartó Indianapolist. A vendégek egyetlen pontszerző akciója a harmadik negyedben született, amikor már 35–0-ra vezetett a Jags. A hazaiak tehát a labda mindkét oldalán domináltak. A védelem két sikertelen negyedik kísérletet is kierőszakolt, továbbá három labdát szerzett. A támadók úgy mentek át az Indy védelmén, ahogy akartak Trevor Lawrence 14 passzkísérletéből tíz volt sikeres 210 yardért és 3 TD-ért. Bhayshul Tuten a földön 104, a levegőben 55 yardig jutott, és összesen két hatpontost szerzett, míg Rayuan Lane 92 yardos interception utáni visszahordott hatpontossal segítette a Jagset, amely így már 5–2-es mérleggel vezeti csoportját. Annyi győzelme van, mint az AFC Déli divízió másik három csapatának együttvéve. 42–7

STEELERS–BROWNS

Kevés izgalmakat tartogatott az AFC Észak csoportrangadója. A Deshaun Watson vezette Browns az egész meccsen csak két mezőnygólig jutott, míg a Steelersnél Rico Dowdle, Pat Freiermuth és Jaylen Warren is touchdownt ünnepelhetett, ráadásul még Chris Boswell is bevágott két field goalt: a Steelers 27–6-ra kiütötte a clevelandieket, s jelenleg 6–2-es mérleggel vezetik a csoportot – a Bengals a byeweek miatt 5–2-vel, a Browns 5–3-mal, a Ravens 4–4-gyel áll.

BILLS–RAVENS

A Buffalo Bills remekül kezdett a rangadón, az első drive-ban tíz játékból hatvan yardot haladt, a támadás végén Josh Allen futott be az egyyardosról a célterületre. A Ravens első támadósorozata már nem sikerült ennyire jól, sőt – a hetek óta sérüléssel bajlódó Lamar Jackson végre visszatért, ám már az első passza után le kellett cserélni. A dobókezén sérült meg az egyik ujja, miután egy Bills-védő sisakkal nekiment – azóta kiderült, hogy a sztárirányítót meg kell műteni, s legalább négy meccset kell kihagynia.

A Bills ezek után egy mezőnygólig jutott, majd egy újabb Ravens „three and out” után óriásit hibázott a csere tight end, Jackson Hawes – Allen pontos passza után felpattant a labda a kezéről, a Baltimore a hazaiak 17 yardosán szerezték meg a tojást. Nem is kellett sok Derrick Henrynek, a klasszis futó két játékból szépített (10–7).

Már amikor a Ravens újra reménykedni kezdett, újabb sérülés sújtotta: a csereirányító, Tyler Huntley is kidőlt, így a harmadikszámú újoncnak, Joe Fagnanónak kellett beállni. Bár az első pár passza nem volt rossz, a folytatásban nem tudott brillírozni, ráadásul még Tyler Loop egy mezőnygólkísérletet is elrontott. Nem úgy a másik oldalon Tyler Bass, aki két field goalt szerzett a második negyedben, a nagyszünetben 16–7-re vezetett a Buffalo.

Az egész második félidőben csupán három pontot tett fel az eredményjelzőre a vendégcsapat, míg a nyomás nélkül játszó Bills a végére mészárlást rendezett: James Cook a harmadik, D. J. Moore és Dalton Kincaid az utolsó játékrészben szerzett touchdownt, így alakult ki a 36–10-es végeredmény.

BUCCANEERS–FALCONS

Nulla sikeres passzal nyert meccset a Buccaneers! A heves esőzés nem könnyítette meg az irányítók dolgát, Baker Mayfield három passzkísérletéből nulla volt sikeres, míg Michael Penix (8/24) hiába jutott el 125 yardig, négyszer is eladta a labdát. A meccset a futójáték döntötte el a hazaiak irányába, a Tampa Bay franchise rekordot jelentő 324 yardig jutott, Bucky Irving 170, Kenny Gainwell pedig 140 yardot tett meg a földön, előbbinek szerezte a mérkőzés egyetlen hatpontosát. Kettejüknek együtt több mint 50 labdacipelése volt. Az 1974-es Bills óta a Buccaneers az első csapat, amelynek nem volt sikeres passza egy NFL-meccset. A labdaszerzések és a futóduó így is sima győzelmet biztosított a hazaiaknak. Ráadásul a Falcons nullázott miután Nick Folk kihagyta egyetlen mezőnygólkísérletét. 16–0

LIONS–VIKINGS

Pukkanhat a pezsgő Miamiban, már nincs veretlen csapat az NFL-ben. Kihagyott mezőnygóllal kezdett a Minnesota, de a hazai mezőnygólra Justin Jefferson TD-jével válaszolt a Vikings, majd rögtön labdát is szerzett, de a szünetig nem volt újabb pontszerzés. A második félidő pont fordítva kezdődött: előbb kihagyott egy rúgást a Lions, majd egy TD-vel átvette a vezetést. Az utolsó negyedre 12–7-es hazai előnnyel fordultak a csapatok, a Minnesota viszont egy négyperces drive végén fordított. Aztán négy és fél perccel a mérkőzés vége előtt Jared Goff találta meg Jameson Williamset a célterületen belül. A vendégeknek lett volna elég ideje, de a detroiti védelem hamar megállította Kyler Murrayéeket, így a Lions nyerte a csoportrangadót.

A hazaiaknál Goff 176 yardot passzolt (1-1 TD és INT), Jahmy Gibbs pedig 153 futott yardig jutott. Murray 210 passzolt és 35 futott yarddal zárt. Két TD-passzt is kiosztott az eladott albdája mellett. 19–15

COWBOYS–CARDINALS

A meccs elején nem ment a támadósoroknak, az első negyed végéig kellett várnunk az első hatpontosra: ez sem egy szokványos TD volt, Javonte Williams elhagyta a labdát a gólvonalnál, de a Cowboys szerencséjére James Mitchell rá tudott vetődni a célterületen belül.

A második negyed elején tovább növelte az előnyét a dallasi csapat, Dak Prescott Ryan Flournoynak osztott ki TD-passzt, a nagyszünet előtt csupán egy mezőnygólt szerzett a Cardinals (14–3). A folytatásban aztán Brandon Aubrey is feltett három pontot a Dallas neve mellé, majd a harmadik negyed végén Tyler Allgeier megvadult – elképesztően látványos, 63 yardos TD-t futott (17–10).

A hajrában teljes őrület tört ki: Prescott futott TD-jére ismétcsak Allgeier válaszolt, majd Aubrey újabb mezőnygóljával talán azt hihették a hazaiak, hogy megvan a meccs. A Cardinals azonban nem adta fel, 1 perc 43 másodperc alatt végigmentek, jöhetett az onside kick. A Cowboys még itt sem aggódhatott, hiszen megkaparintotta a labdát, s bár pozitív yardokat nem sikerült szerezni, Aubrey újabb field goaljával 30–24-re vezettek 1:09-cel a meccs vége előtt. Ahogyan viszont azt megszokhattuk ebben az idényben, a dallasi védelem „csodákra képes”, és akárcsak az előbb, ismét rendkívül gyorsan átengedték a Cardinalst. Hat másodperc volt az órán, amikor Gardner Minshew megtalálta Michael Wilsont a célterületen belül, a vendégek egy extra pontra voltak a győzelemtől. Ez azonban nem jött össze, Chad Ryland ugyanis hibázott, 30–30-cal ért véget a rendes játékidő, jöhetett a hosszabbítás.

Egy-egy punt után az arizonaiak összekapták magukat, nyolc játékból 44 yardot összehoztak, itt pedig már nem rontott a vendégek rúgója: a Cardinals 33–30-ra nyert „Jerry Worldben”.

JETS–RAIDERS

New Yorkban ért véget a Raiders négymeccses vereségsorozata. A Jets a szünetre már 23–14-re ellépett, de a három passzolt és egy futott TD-t jegyző Kirk Cousins vezérletével átvette a vezetést a Raiders, és már ki se engedte a kezei közül. A vendégeknél Brock Bowers hét elkapásból 92 yardot és két hatpontost szerzett, míg Mike Washington 25 labdacipelésből 83 yardig jutott. Geno Smith 290 yardja mellett két TD-t és egy INT-et dobott. Braelon Allen 147 yardot tett meg a földön, Adonai Mitchell pedig hét elkapásból 142 yardot szerzett, mindketten jegyeztek egy-egy hatpontost. 33–38

NFL

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Vasárnap kora este

Cincinnati Bengals–Tennessee Titans 43–36 (0–13, 14–0, 9–8, 13–15, 7–0) – hosszabbítás után

Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts 42–7 (7–0, 21–0, 14–7, 0–0)

Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns 27–6 (7–0, 13–6, 7–0, 0–0)

Buffalo Bills–Baltimore Ravens 36–10 (10–7, 6–0, 7–3, 13–0)

Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons 16–0 (6–0, 3–0, 7–0, 0–0)

Detroit Lions–Minnesota Vikings 19–15 (3–0, 3–7, 6–0, 7–8)

Dallas Cowboys–Arizona Cardinals 30– 33 (7–0, 7–3, 3–7, 13–20, 0–3) – hosszabbítás után

New York Jets–Las Vegas Raiders 33–38 (6–7, 17–7, 7–14, 3–10)

KÉSŐBB

22.05: Los Angeles Rams–Los Angeles Chargers

22.25: Denver Broncos–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

22.25: Miami Dolphins–New England Patriots

Hétfő

2.20: Washington Commanders–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Seattle Seahawks–Chicago Bears (Tv: Arena4)

Péntek

Green Bay Packers–Carolina Panthers 27–19 (6–3, 14–7, 7–3, 0–6)

Szabadnapos: Houston Texans, New Orleans Saints, New York Giants, San Francisco 49ers