„Ez csak a kezdet!” – Antonelli nem állna meg egy világbajnoki címnél

Andrea Kimi Antonelli abban a tudatban készült az év 19. versenyére Mexikóvárosban, hogy a bajnoki riválisok eredményétől függetlenül megszerezheti pályafutása első világbajnoki címét, ha a legjobb kilencben ér célba. Az olasz versenyző az ötödik helyről várta a piros lámpák kialvását, és már a rajtnál javított egy pozíciót. Ezt követően az élmezőnyből ő teljesítette a leghosszabb első etapot, és éppen Valtteri Bottas balesete előtt állt ki friss abroncsokért.

Az olasz a piros zászlós megszakítást követően a negyedik helyről várhatta az újabb álló rajtot, majd Charles Leclerc megelőzése után harmadikként szelte át a célvonalat, amivel mindössze 20 évesen és 68 naposan a Formula–1 történetének 36., egyúttal a sportág valaha volt legfiatalabb bajnoka lett.

Emellett véget vetett Olaszország több mint hét évtizede tartó várakozásának: az ország legutóbb 1953-ban ünnepelhetett egyéni vb-címet, amikor Alberto Ascari másodszor is a csúcsra ért. Előtte Giuseppe Farina hódította el a királykategória első világbajnoki címét 1950-ben. Antonelli nemcsak Olaszország harmadik világbajnoka lett, hanem a harmadik olyan versenyző is, aki már a második F1-es idényében hódította el a címet.

„Megcsináltuk! Most nem állhatnék itt a Mercedes, valamint a családom támogatás nélkül. Rendkívül hálás vagyok ezért a pillanatért, örökké emlékezni fogok rá. Egyszerűen nem találom a szavakat. Próbálom még felfogni, mi is történt valójában. Ezt a napot sosem fogom elfelejteni. Nagyon köszönöm a csapatomnak, a családomnak, a barátaimnak, és mindenkinek, aki engem és ezt a sportágat támogatja. Elmondhatatlanul hálás vagyok, köszönöm! Kezd egyre valóságosabbá válni ez az egész, és szeretnék kiélvezni minden pillanatot!” – osztotta meg a gondolatait az elérzékenyült versenyző.

Bár Antonelli a múlt hétvégén még arról ábrándozott, hogy a dobogó tetején állva ünnepelheti pályafutása első világbajnoki címét, végül a pódium alsó fokán, két többszörös világbajnok társaságában élhette át a történelmi pillanatot. Az idénybeli harmadik győzelmét elkönyvelő Max Verstappen és az idei hetedik dobogós helyezését megszerző Lewis Hamilton is a vállára vette, és együtt ünnepelt vele.

Az olasz pilóta élvezte a helyzetet, és bízik benne, hogy lesz még alkalma a két versenyző ellen harcolni.„Hihetetlen érzés volt Maxszal és Lewisszal osztozni a dobogón, és remélem, a jövőben még sokszor csatázhatunk velük. Ezen a hétvégén valamivel feszültebbnek éreztem magam, de nagyon boldog vagyok, hogy sikerült elérnünk a célunkat. Most már kiélvezhetjük az idény hátralévő részét. Nem fogjuk visszafogni magunkat! A családommal, a barátaimmal és a csapattal fogok ünnepelni, és minden pillanatát kiélvezzük majd ennek az egésznek. Ez egy rendkívül különleges pillanat, amelyre örökké emlékezni fogunk.”

Antonelli már az idény korai szakaszában tudta, hogy esélye nyílhat a vb-cím elhódítására. „Nagyon korán elkezdtem hinni benne. Rendkívül erős autónk volt, következetesek voltunk, és úgy éreztem, lehet esélyünk a bajnoki címre. Nem volt egyszerű folyamatosan fenntartani a fókuszt, de nagyon boldog vagyok, hogy végül sikerült megszereznünk a bajnoki címet. Ez csak a kezdet. Ez a siker egy új kezdetet jelent, egy új kiindulópontot, ahonnan tovább építkezhetünk, fejlődhetünk és újabb bajnoki címeket célozhatunk meg.”