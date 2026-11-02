„Ez csak a kezdet!” – Antonelli nem állna meg egy világbajnoki címnél
Andrea Kimi Antonelli abban a tudatban készült az év 19. versenyére Mexikóvárosban, hogy a bajnoki riválisok eredményétől függetlenül megszerezheti pályafutása első világbajnoki címét, ha a legjobb kilencben ér célba. Az olasz versenyző az ötödik helyről várta a piros lámpák kialvását, és már a rajtnál javított egy pozíciót. Ezt követően az élmezőnyből ő teljesítette a leghosszabb első etapot, és éppen Valtteri Bottas balesete előtt állt ki friss abroncsokért.
Az olasz a piros zászlós megszakítást követően a negyedik helyről várhatta az újabb álló rajtot, majd Charles Leclerc megelőzése után harmadikként szelte át a célvonalat, amivel mindössze 20 évesen és 68 naposan a Formula–1 történetének 36., egyúttal a sportág valaha volt legfiatalabb bajnoka lett.
Emellett véget vetett Olaszország több mint hét évtizede tartó várakozásának: az ország legutóbb 1953-ban ünnepelhetett egyéni vb-címet, amikor Alberto Ascari másodszor is a csúcsra ért. Előtte Giuseppe Farina hódította el a királykategória első világbajnoki címét 1950-ben. Antonelli nemcsak Olaszország harmadik világbajnoka lett, hanem a harmadik olyan versenyző is, aki már a második F1-es idényében hódította el a címet.
„Megcsináltuk! Most nem állhatnék itt a Mercedes, valamint a családom támogatás nélkül. Rendkívül hálás vagyok ezért a pillanatért, örökké emlékezni fogok rá. Egyszerűen nem találom a szavakat. Próbálom még felfogni, mi is történt valójában. Ezt a napot sosem fogom elfelejteni. Nagyon köszönöm a csapatomnak, a családomnak, a barátaimnak, és mindenkinek, aki engem és ezt a sportágat támogatja. Elmondhatatlanul hálás vagyok, köszönöm! Kezd egyre valóságosabbá válni ez az egész, és szeretnék kiélvezni minden pillanatot!” – osztotta meg a gondolatait az elérzékenyült versenyző.
Bár Antonelli a múlt hétvégén még arról ábrándozott, hogy a dobogó tetején állva ünnepelheti pályafutása első világbajnoki címét, végül a pódium alsó fokán, két többszörös világbajnok társaságában élhette át a történelmi pillanatot. Az idénybeli harmadik győzelmét elkönyvelő Max Verstappen és az idei hetedik dobogós helyezését megszerző Lewis Hamilton is a vállára vette, és együtt ünnepelt vele.
Az olasz pilóta élvezte a helyzetet, és bízik benne, hogy lesz még alkalma a két versenyző ellen harcolni.„Hihetetlen érzés volt Maxszal és Lewisszal osztozni a dobogón, és remélem, a jövőben még sokszor csatázhatunk velük. Ezen a hétvégén valamivel feszültebbnek éreztem magam, de nagyon boldog vagyok, hogy sikerült elérnünk a célunkat. Most már kiélvezhetjük az idény hátralévő részét. Nem fogjuk visszafogni magunkat! A családommal, a barátaimmal és a csapattal fogok ünnepelni, és minden pillanatát kiélvezzük majd ennek az egésznek. Ez egy rendkívül különleges pillanat, amelyre örökké emlékezni fogunk.”
Antonelli már az idény korai szakaszában tudta, hogy esélye nyílhat a vb-cím elhódítására. „Nagyon korán elkezdtem hinni benne. Rendkívül erős autónk volt, következetesek voltunk, és úgy éreztem, lehet esélyünk a bajnoki címre. Nem volt egyszerű folyamatosan fenntartani a fókuszt, de nagyon boldog vagyok, hogy végül sikerült megszereznünk a bajnoki címet. Ez csak a kezdet. Ez a siker egy új kezdetet jelent, egy új kiindulópontot, ahonnan tovább építkezhetünk, fejlődhetünk és újabb bajnoki címeket célozhatunk meg.”
MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|2:20:28.772
|2.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|0.799 mp h.
|3.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|4.006 mp h.
|4.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|10.707 mp h.
|5.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|11.778 mp h.
|6.
|George Russell
|Mercedes
|12.263 mp h.
|7.
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|20.204 mp h.
|8.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|20.899 mp h.
|9.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|21.483 mp h.
|10.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|22.041 mp h.
|11.
|Isack Hadjar
|Red Bull-Ford
|22.503 mp h.
|12.
|Hirakava Rjó
|Haas-Ferrari
|25.373 mp h.
|13.
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|27.562 mp h.
|14.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|28.638 mp h.
|15.
|Oscar Piastri*
|McLaren-Mercedes
|29.475 mp h.
|16.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|29.977 mp h.
|17.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|30.695 mp h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|58
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|47
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|42
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|5
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|5
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|0
|*: 10 másodperces időbüntetés balaeset okozásáért.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli*
|380
|2.
|Max Verstappen
|261
|3.
|Lewis Hamilton
|259
|4.
|George Russell
|250
|5.
|Charles Leclerc
|245
|6.
|Lando Norris
|221
|7.
|Oscar Piastri
|144
|8.
|Isack Hadjar
|105
|9.
|Liam Lawson
|81
|10.
|Pierre Gasly
|44
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|33
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Nico Hülkenberg
|13
|15.
|Gabriel Bortoleto
|11
|16.
|Esteban Ocon
|7
|17.
|Fernando Alonso
|7
|18.
|Carlos Sainz
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|*:már világbajnok.
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|630
|2.
|Ferrari
|504
|3.
|Red Bull-Ford
|380
|4.
|McLaren-Mercedes
|365
|5.
|Racing Bulls-Ford
|106
|6.
|Alpine-Mercedes
|77
|7.
|Haas-Ferrari
|30
|8.
|Audi
|24
|9.
|Williams-Mercedes
|12
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 30., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:18.128
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:17.827
|OKTÓBER 31., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:17.600
|Időmérő
|1. Hamilton 1:16.514
|NOVEMBER 1., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Antonelli
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00