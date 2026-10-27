A csereirányítóval játszó Eagles egy félidőig tudta tartani a lépést a Cowboysszal – videó

Jól kezdett mindkét csapat támadósora: a Dallas Brandon Aubrey 55 yardos mezőnygóljával szerzett vezetést, erre Saquon Barkley vezérletével TD-vel válaszolt az Eagles. A Dak Prescott vezette Cowboys-offense ezt követően két nyolcvan yardnál hosszabb drive-ot is hatpontossal zárt le, a félidő végén pedig újabb mezőnygólt ért el. A Phillynél Dameon Pierce is futott egy touchdownt még a második negyed elején, de a szünetre így is hatpontos vendégelőnnyel mehettek a csapatok.

A második félidő elején újabb hosszú drive-ot vezetett az Eagles, több mint kilenc perc eltelte után az egész szezonra kidőlő Jalen Hurts helyén játszó Tanner McKee osztott ki egy TD-passzt Makai Lemonnak. Ezzel ismét a Phillynél volt az előny, ám ez volt az utolsó pontszerzésük a hazaiaknak. Ellenben a Cowboys nem lassított a szünet után sem: ugyan McKee eladott labdájából nem szereztek pontokat, de a másik három szünet utáni támadásukból 18-at, így végül magabiztosan behúzták a csoportrangadót.

Dak Prescott 212 passzolt yarddal és három TD-vel zárt, kedvenc célpontja CeeDee Lamb volt, aki felé 12 labda szállt. Ebből a sztárelkapó ötöt kapott el 74 yardért és két hatpontosért. Javonte Williams karrierrekordot jelentő 155 yardot tett meg a földön, egy TD-vel ő is hozzájárult a Dallas sikeréhez, amely 3–4-es mérleggel az NFC Keleti divíziójának második helyén áll, és két meccset is nyert a csoporton belül. Az Eagles sorozatban öt meccset bukott, ennél csak kétszer volt hosszabb nyeretlen sorozata a franchise-nak.

NFL, ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Kedd

Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys 21–38 (7–10, 7–10, 7–8, 0–10)

Pénteken játszották

Chicago Bears–New England Patriots 30–24 (10–0, 10–14, 7–7, 3–3)

Vasárnap kora este

New Orleans Saints–Pittsburgh Steelers, Párizs 10–16 (0–3, 10–10, 0–3, 0–0)

Tennessee Titans–Cleveland Browns 24–27 (14–7, 0–10, 0–0, 10–10)

New York Jets–Miami Dolphins 25–28 (7–14, 0–7, 7–0, 11–7)

Minnesota Vikings–Indianapolis Colts 16–10 (0–7, 6–3, 0–0, 10–0)

Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals 13–35 (7–0, 6–0, 0–14, 0–21)

Houston Texans–New York Giants 21–27 (3–7, 11–7, 0–0, 7–7, 0–6) – hosszabbítás után

Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers 13–43 (0–7, 6–26, 0–3, 7–7)

Atlanta Falcons–San Francisco 49ers 29–20 (3–7, 9–7, 7–0, 10–6)

Vasárnap késő este

Arizona Cardinals–Denver Broncos 16–30 (0–6, 6–7, 7–14, 3–3)

Las Vegas Raiders–Los Angeles Rams 21–35 (3–7, 3–21, 0–0, 15–7)

Detroit Lions–Green Bay Packers 20–17 (7–7, 3–0, 7–7, 3–3)

Seattle Seahawks–Kansas City Chiefs 20–3 (0–0, 10–0, 3–3, 7–0)

Szabadnapos: Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars, Los Angeles Chargers, Washington Commanders