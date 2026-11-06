Amint Steph Curry elkapta a fonalat, ez a meccs is eldőlt – száguld a Warriors az NBA-ben

Sorozatban hatodszor nyert a Warriors. Steph Curry nem kezdett jól, az első nyolc mezőnydobásából csupán egy hullott be a Miami gyűrűjébe, a nagyszünetben 2/10 volt a mutatója, aztán a harmadik negyedben elkezdődött az előadás: a második félidőbeli kilenc próbálkozásából hét sikeres volt, és 29 pontjával ő lett az est főszereplője. Ha 105–87-nél, hét perccel a vége előtt nem csekkol ki, bizonyára sorozatban a negyedik meccsén is átlépte volna a harmincas határt. A rekordokra vadászó statisztikusoknak azért így is adott munkát a Warriors 38 éves vezére: helyére küldött hat triplát, azaz sorozatban a negyedik meccsén is megvolt a legalább öt távoli találata – ilyen idősen ilyen széria még senkinek sem jött össze a ligában. Az első tripla révén ráadásul megelőzte a legendás Oscar Robertsont (26 710), most már ő a 17. az NBA örökpontlistáján.

„Még mindig szürreális élmény ellene játszani… Annyi mindenen mentünk át együtt” – Steph Curry korábbi csapattársával, a jelenleg Miamiban játszó Klay Thompsonnal a meccs után (Fotó: Getty Images)

A meccs Curry feljavulásával dőlt el, a harmadik negyedbeli 26–9-es hazai roham után a Heat már nem volt képes érdemi válaszra. Pedig a vendégcsapat jól indított, az elején tíz ponttal is vezetett (4–14), de ahogyan az előző három meccsét, ezt is megfordította a Warriors. Yaxel Lendeborg 17 ponttal, nyolc lepattanóval és hat assziszttal vette ki a részét csapata sorozatban hatodik győzelméből, odaát Janisz Adetokunbo (Giannis Antetokounmpo) 20 ponttal és 14 lepattanóval finiselt, Davion Mitchell 22 pontot szerzett, a korábbi Warrior, a négyszeres bajnok Klay Thompson 11-gyel szállt ki. (Golden State–Miami 120–100)

STEPH DROPS 22 PTS IN THE 2H. WARRIORS WIN 6th STRAIGHT. 🏀 29 PTS 🏀 6 3PM With his 6 threes, Steph Curry becomes the first player in NBA history with four straight games of 5+ 3PM at age 38 or older 🤯 https://t.co/MxDzI66Ehe — NBA (@NBA) November 6, 2026

4 STRAIGHT DOUBLE-DIGIT COMEBACK WINS FOR THE WARRIORS! 10/30: 25-point comeback vs. LAL 11/1: 11-point comeback vs. LAC 11/2: 17-point comeback vs. PHX TONIGHT: 10-point comeback vs. MIA Golden State has won SIX IN A ROW 🔥 https://t.co/KC7yduNCLO — NBA (@NBA) November 6, 2026

Sokba kerültek a labdaeladások. A Magic játékosai 25-ször szórták el a labdát, ezekből a Suns 36 pontot gyártott – ez is fontos összetevője volt annak, hogy az arizonaiak (náluk csupán 14 labdavesztés) négy vereség után végre győztek, méghozzá fölényesen, egyszer 30 ponttal is vezetve. Devin Booker 30, Dillon Brooks 24 ponttal zárt a hazaiaknál, a zsinórban harmadszor vesztő orlandóiaknál Wendell Carter volt a legeredményesebb (27 pont, 13 lepattanó). (Phoenix–Orlando 117–104)

Devin Booker and Dillon Brooks starred for the Suns! Booker: 30 PTS, 8 AST, 3 STL, 4 3PM Brooks: 24 PTS, 2 STL, 4 3PM Phoenix picks up the home win 👏 https://t.co/nciIoPenDJ — NBA (@NBA) November 6, 2026

NBA, ALAPSZAKASZ

Phoenix Suns–Orlando Magic 117–104

Golden State Warriors–Miami Heat 120–100