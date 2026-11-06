Amint Steph Curry elkapta a fonalat, ez a meccs is eldőlt – száguld a Warriors az NBA-ben

K. Zs.K. Zs.
2026.11.06. 08:12
Stephen Curry a második félidőben élvezte igazán a játékot (Fotó: Getty Images)
Címkék
Golden State Warriors NBA Itt van Amerika!
Két mérkőzés, két hazai siker az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) magyar idő szerint péntek hajnali programjában: a remek formába lendülő Golden State Warriors 120–100-ra nyert a Miami Heat ellen, míg a Phoenix Suns 117–104-re győzte le a másik floridai csapatot, az Orlando Magicet.

Sorozatban hatodszor nyert a Warriors. Steph Curry nem kezdett jól, az első nyolc mezőnydobásából csupán egy hullott be a Miami gyűrűjébe, a nagyszünetben 2/10 volt a mutatója, aztán a harmadik negyedben elkezdődött az előadás: a második félidőbeli kilenc próbálkozásából hét sikeres volt, és 29 pontjával ő lett az est főszereplője. Ha 105–87-nél, hét perccel a vége előtt nem csekkol ki, bizonyára sorozatban a negyedik meccsén is átlépte volna a harmincas határt. A rekordokra vadászó statisztikusoknak azért így is adott munkát a Warriors 38 éves vezére: helyére küldött hat triplát, azaz sorozatban a negyedik meccsén is megvolt a legalább öt távoli találata – ilyen idősen ilyen széria még senkinek sem jött össze a ligában. Az első tripla révén ráadásul megelőzte a legendás Oscar Robertsont (26 710), most már ő a 17. az NBA örökpontlistáján. 

„Még mindig szürreális élmény ellene játszani… Annyi mindenen mentünk át együtt” – Steph Curry korábbi csapattársával, a jelenleg Miamiban játszó Klay Thompsonnal a meccs után (Fotó: Getty Images)

A meccs Curry feljavulásával dőlt el, a harmadik negyedbeli 26–9-es hazai roham után a Heat már nem volt képes érdemi válaszra. Pedig a vendégcsapat jól indított, az elején tíz ponttal is vezetett (4–14), de ahogyan az előző három meccsét, ezt is megfordította a Warriors. Yaxel Lendeborg 17 ponttal, nyolc lepattanóval és hat assziszttal vette ki a részét csapata sorozatban hatodik győzelméből, odaát Janisz Adetokunbo (Giannis Antetokounmpo) 20 ponttal és 14 lepattanóval finiselt, Davion Mitchell 22 pontot szerzett, a korábbi Warrior, a négyszeres bajnok Klay Thompson 11-gyel szállt ki. (Golden State–Miami 120–100)

Sokba kerültek a labdaeladások. A Magic játékosai 25-ször szórták el a labdát, ezekből a Suns 36 pontot gyártott – ez is fontos összetevője volt annak, hogy az arizonaiak (náluk csupán 14 labdavesztés) négy vereség után végre győztek, méghozzá fölényesen, egyszer 30 ponttal is vezetve. Devin Booker 30, Dillon Brooks 24 ponttal zárt a hazaiaknál, a zsinórban harmadszor vesztő orlandóiaknál Wendell Carter volt a legeredményesebb (27 pont, 13 lepattanó). (Phoenix–Orlando 117–104)

NBA, ALAPSZAKASZ
Phoenix Suns–Orlando Magic 117–104
Golden State Warriors–Miami Heat 120–100

 

Golden State Warriors NBA Itt van Amerika!
Legfrissebb hírek

Az 52 pontos karrierrekordot hozó Wembanyama vezérletével nyert a Spurs – videó

Amerikai sportok
Tegnap, 9:44

Doncic és SGA 40 felett, Steph Curry is remekelt, Green bunyózott a maratoni NBA-játéknapon

Amerikai sportok
2026.11.03. 09:17

Doncic óriási formában játszik, megint NBA-kuriózummal szolgált

Amerikai sportok
2026.11.02. 08:01

NBA: Wembanyama 43 pontot dobott; James és Embiid nélkül is nyert a 76ers

Amerikai sportok
2026.11.01. 09:37

Másodszor is legyőzte a 76ers a címvédő Knickset – videó

Amerikai sportok
2026.10.31. 08:32

NBA: Portlandben nyert a Grizzlies, továbbra is hibátlan – videók

Amerikai sportok
2026.10.30. 07:53

Amerikából jöttem: kamu volt a Chiefs-visszatérés, vagy most nem kéne túlreagálni?

Amerikai sportok
2026.10.29. 20:30

Jokics elérte a kétszáz tripla duplát, debütált az első helyen drafolt AJ Dybantsa – videók

Amerikai sportok
2026.10.29. 08:24