NBA: Luka Doncicra elfogynak a jelzők, eddig 40 pont felett átlagol az idényben – videók

Tovább menetel a Los Angeles Lakers, Luka Doncicék ezúttal a Portland Trail Blazerst győzték le. A szlovén ismét óriási teljesítményt rakott le az asztalra, 38 perc alatt 53 pontig, 5 lepattanóig és 5 asszisztig jutott, amellyel már 348 pontnál jár 9 meccs alatt. Doncic ezzel Michael Jordant is megelőzte, már ami egy szezonban az első kilenc meccsen szerzett pontokat illeti. Nem ez volt az egyetlen rekord, ami a nevéhez köthető a szombat hajnali teljesítménye után, ugyanis a szlovén 40 pont felett átlagol eddig az idényben. Ezt korábban csak Wilt Chamberlain tudta felülmúlni, aki kétszer 50 felett járt az első kilenc meccsét követően.

Only TWO players in NBA history have averaged 40+ PPG through their first 9 games of a season: Wilt Chamberlain (1962–63): 52.4 PPG Wilt Chamberlain (1961–62): 50.6 PPG Luka Dončić (2026–27): 40.1 PPG https://t.co/r0kpLPqFa4 — Novig (@Novig) November 7, 2026

Doncicnak a rekordok, és az MVP-ért kiáltó teljesítmény mellett egy buzzer beater is becsúszott, a félidő előtt a saját hármas vonaláról szerzett kosarat. Ezzel a győzelemmel egyébként nyugaton az élre is állt a Lakers, ugyanakkor a Rockets, a Spurs és az OKC is ott lohol a nyomában.

LUKA JUST SANK IT FROM 3/4 COURT 🤯 Bruce Springsteen can’t believe what he just witnessed! https://t.co/D0a9aSnwuX — NBA (@NBA) November 7, 2026

Ha pedig már Spurs, Victor Wembenyama a legutóbbi 52 pontja után emlékeztetett mindenkit, akkor is csapata legjobbja tud lenni, ha keveset játszik – a Sacramento Kings ellen 26 perc alatt szerzett 30 pontot és szedett össze 14 lepattanót.

A Philadelphia 76ers játékosaként először játszott korábbi sikerei helyszínén, Clevelandben LeBron James. A 41 éves legendának azonban nem volt jó meccse, csak 8 pontig és 7 lepattanóig jutott.

LEBRON CHALK TOSS IN HIS RETURN TO CLEVELAND AS A MEMBER OF THE SIXERS! https://t.co/ZPfnjUS9H1 — NBA (@NBA) November 7, 2026

A két csapat összecsapása egyébként az idény egyik, ha nem legabszurdabb jelenetét is elhozta. A második negyedben már-már Benny Hill-show-ra emlékeztető támadások és pontatlankodás szerzett kosarat a 76ers. A találkozót végül a Cavaliers nyerte, Donovan Mitchell és Evan Mobley is húsz pont felett zártak a hazaiaknál.

CRAZIEST sequence of the NBA season 😭 https://t.co/LZocFd5xU5 — BrickCenter (@BrickCenter_) November 7, 2026

Szombat hajnalban még nyerni tudott a Timberwolves, a Celtics és a Hawks is, míg tovább szenved a Bucks és a Jazz is.

NBA

ALAPSZAKASZ

Atlanta Hawks–Washington Wizards 139–132

Charlotte Hornets–Boston Celtics 80–119

Cleveland Cavaliers–Philadelphia 76ers 119–95

Dallas Mavericks–Utah Jazz 112–110

Memphis Grizzlies–Oklahoma City Thunder 97–128

Milwaukee Bucks–Toronto Raptors 107–121

New Orleans Pelicans–Minnesota Timberwolves 109–115

Los Angeles Lakers–Portland Trail Blazers 124–118

Sacramento Kings–San Antonio Spurs 109–124

