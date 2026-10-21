NHL: nagy pofonba szaladt bele otthon a Vegas Golden Knights

A címvédő Carolina Hurricanes megszerezte nyolcadik győzelmét is alapszakaszban, miután idegenben 6–3-ra legyőzte a Vancouver Canucksot. A mérkőzés a harmadik harmadban hozott döntő fordulatot, amikor 3–3-as állásnál a Carolina egymás után három gólt szerzett, így maga javára fordította a sokáig kiegyenlített mérkőzést, amelyen Nikolaj Ehlers, Logan Stankoven és Nicolas Deslauriers is két-két gólt szerzett.

Ugyancsak a nyolcadik győzelmét szerezte meg az Edmonton Oilers, amely a Minnesota Wild ellen nyert 4–3-ra hosszabbítás után.

A ligában a Carolinát üldöző Vegas Golden Knights viszont meglepetésre súlyos, 6–2-es vereséget szenvedett odahaza a Tampa Bay Lighntingtól. Nyikita Kucserov egy góllal és két gólpasszal fejezte be a mérkőzést, ezzel beállította Steven Stamkos klubrekordját a pontok tekintetében. Az orosz csatár 888 mérkőzésen 1137 pontot (405 gól, 732 gólpassz) jegyzett a Tampa színeiben, a jelenleg a Nashville Predatorst erősítő Stamkos pedig bár ugyancsak 1137 pontig jutott, de ehhez 1082 találkozóra volt szüksége (555 gól, 582 gólpassz). Anthony Cirelli két gólt szerzett a 7-2-0-s mérleggel álló Lightningban, de a harmadik harmadban már nem lépett jégre. A Tampa sorozatban harmadszor nyert, az utóbbi nyolc mérkőzéséből pedig hetedszer zárt győzelemmel. Andrej Vaszilevszkij 32 védéssel járult hozzá a sikerhez.

A Los Angeles Kings 5–2-re győzött a Washington Capitals vendégeként, így nincs már nyeretlen csapat a ligában. A házigazda fővárosiak ugyan két góllal elléptek az első harmadban, de a játékrész utolsó percében Adrian Kempe és Artemi Panarin 31 másodpercen belül betalált, így döntetlennel vonultak pihenni a csapatok. A folytatásban már csak a kaliforniaiak szereztek gólokat. Peter Laviolette, a Kings edzője, pályafutása 847. győzelmét aratta az NHL-ben, ezzel két sikerre megközelítette az örökrangsor hatodik helyén álló Ken Hitchcockot.

Egy mérkőzés szétlövés után dőlt el: a Seattle Kraken 4–3-ra múlta felül a Detroit Red Wingset.

NHL

ALAPSZAKASZ

Montreal Canadiens–San Jose Sharks 3–4 – hosszabbítás után

New Jersey Devils–Colorado Avalanche 4–3

New York Islanders–Anaheim Ducks 3–2

Washington Capitals–Los Angeles Kings 2–5

Columbus Blue Jackets–Toronto Maple Leafs 2–6

St. Louis Blues–Winnipeg Jets 2–1

Dallas Stars–Boston Bruins 3–2 – hosszabbítás után

Edmonton Oilers–Minnesota Wild 4–3 – hosszabbítás után

Seattle Kraken–Detroit Red Wings 4–3 – szétlövéssel

Vancouver Canucks–Carolina Hurricanes 3–6

Vegas Golden Knights–Tampa Bay Lightning 2–6