Antonelli karnyújtásnyira a vb-címtől – így lehet bajnok a Mexikóvárosi Nagydíjon

Andrea Kimi Antonelli az Amerikai Nagydíjon először kapott lehetőséget arra, hogy pontot tegyen a bajnoki küzdelem végére: ehhez nyernie kellett, miközben Lewis Hamilton legfeljebb az ötödik, George Russell pedig a kilencedik helyen érhetett volna célba. Az olasz a rá eső feltételt teljesítette, és magabiztos győzelmet aratott Austinban, ám bajnoki riválisai közül Hamilton a negyedik, míg Russell a nyolcadik helyen látta meg a kockás zászlót, így a bajnokavatás egyelőre elmaradt.

Antonelli a jövő hétvégén rendezendő Mexikóvárosi Grand Prix-n viszont már az ellenfelek eredményétől függetlenül is bebiztosíthatja pályafutása első vb-címet, és egyúttal a Formula–1 történetének legfiatalabb világbajnokává válhat. Ehhez elegendő legalább a kilencedik helyen végeznie: így előnyét legalább 100 pontra növelné a legközelebbi üldözője előtt, és Russell-lel szemben pontazonosság mellett is ő kerekedne felül a több futamgyőzelmének köszönhetően.

Az olasz az idén mindössze kétszer zárt a top 5-ön kívül, miközben tizenötször állhatott fel a dobogóra, és ebből kilencszer ünnepelhetett annak a legfelső fokán.

AMERIKAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli Mercedes - 2. Charles Leclerc Ferrari 13.078 mp h. 3. Max Verstappen Red Bull-Ford 17.485 mp h. 4. Lewis Hamilton Ferrari 18.515 mp h. 5. Lando Norris McLaren-Mercedes 30.521 mp h. 6. Isack Hadjar Red Bull-Ford 34.373 mp h. 7. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 52.674 mp h. 8. George Russell Mercedes 54.303 mp h. 9. Liam Lawson Racing Bulls-Ford 1:19.183 p h. 10. Pierre Gasly Alpine-Mercedes 1:27.516 p h. 11. Nico Hülkenberg Audi 1:34.945 p h. 12. Arvid Lindblad Racing Bulls-Ford 1 kör h. 13. Gabriel Bortoleto Audi 1 kör h. 14. Esteban Ocon Haas-Ferrari 1 kör h. 15. Lance Stroll Aston Martin-Honda 1 kör h. 16. Fernando Alonso Aston Martin-Honda 1 kör h. 17. Alexander Albon Williams-Mercedes 1 kör h. 18. Carlos Sainz Williams-Mercedes 1 kör h. 19. Sergio Pérez Cadillac-Ferrari 1 kör h. FELADTÁK megtett körök Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 48 Franco Colapinto Alpine-Mercedes 35 Oliver Bearman Haas-Ferrari 24

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli 365 2. George Russell 242 3. Lewis Hamilton 241 4. Max Verstappen 236 5. Charles Leclerc 233 6. Lando Norris 211 7. Oscar Piastri 144 8. Isack Hadjar 105 9. Liam Lawson 77 10. Pierre Gasly 42 11. Arvid Lindblad 38 12. Franco Colapinto 27 13. Oliver Bearman 23 14. Nico Hülkenberg 13 15. Gabriel Bortoleto 10 16. Esteban Ocon 7 17. Fernando Alonso 7 18. Carlos Sainz 7 19. Alexander Albon 5 20. Cunoda Juki 1

KONSTRUKTŐRÖK 1. Mercedes 607 2. Ferrari 474 3. McLaren-Mercedes 355 4. Red Bull-Ford 355 5. Racing Bulls-Ford 102 6. Alpine-Mercedes 69 7. Haas-Ferrari 30 8. Audi 23 9. Williams-Mercedes 12 10. Aston Martin-Honda 7 11. Cadillac-Ferrari 0



