Nemzeti Sportrádió

Antonelli karnyújtásnyira a vb-címtől – így lehet bajnok a Mexikóvárosi Nagydíjon

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.25. 23:49
AFP
Címkék
F1 Mexikóvárosi Nagydíj Andrea Kimi Antonelli Formula–1 Mercedes
Andrea Kimi Antonelli magabiztos győzelmet aratott a Formula–1-es Amerikai Nagydíjon, de egyelőre nem tudott pontot tenni a bajnoki küzdelem végére. A jövő hétvégén rendezendő Mexikóvárosi GP-n azonban újabb próbát tehet, és immár a riválisok eredményeitől függetlenül bebiztosíthatja pályafutása első vb-címét.

Andrea Kimi Antonelli az Amerikai Nagydíjon először kapott lehetőséget arra, hogy pontot tegyen a bajnoki küzdelem végére: ehhez nyernie kellett, miközben Lewis Hamilton legfeljebb az ötödik, George Russell pedig a kilencedik helyen érhetett volna célba. Az olasz a rá eső feltételt teljesítette, és magabiztos győzelmet aratott Austinban, ám bajnoki riválisai közül Hamilton a negyedik, míg Russell a nyolcadik helyen látta meg a kockás zászlót, így a bajnokavatás egyelőre elmaradt.

Antonelli a jövő hétvégén rendezendő Mexikóvárosi Grand Prix-n viszont már az ellenfelek eredményétől függetlenül is bebiztosíthatja pályafutása első vb-címet, és egyúttal a Formula–1 történetének legfiatalabb világbajnokává válhat. Ehhez elegendő legalább a kilencedik helyen végeznie: így előnyét legalább 100 pontra növelné a legközelebbi üldözője előtt, és Russell-lel szemben pontazonosság mellett is ő kerekedne felül a több futamgyőzelmének köszönhetően.

Az olasz az idén mindössze kétszer zárt a top 5-ön kívül, miközben tizenötször állhatott fel a dobogóra, és ebből kilencszer ünnepelhetett annak a legfelső fokán. 

AMERIKAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliMercedes-
2.Charles LeclercFerrari13.078 mp h.
3.Max VerstappenRed Bull-Ford17.485 mp h.
4.Lewis HamiltonFerrari18.515 mp h.
5.Lando NorrisMcLaren-Mercedes30.521 mp h.
6.Isack HadjarRed Bull-Ford34.373 mp h.
7.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes52.674 mp h.
8.George RussellMercedes54.303 mp h.
9.Liam LawsonRacing Bulls-Ford1:19.183 p h.
10.Pierre GaslyAlpine-Mercedes1:27.516 p h.
11.Nico HülkenbergAudi1:34.945 p h.
12.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford1 kör h.
13.Gabriel BortoletoAudi1 kör h.
14.Esteban OconHaas-Ferrari1 kör h.
15.Lance StrollAston Martin-Honda1 kör h.
16.Fernando AlonsoAston Martin-Honda1 kör h.
17.Alexander AlbonWilliams-Mercedes1 kör h.
18.Carlos SainzWilliams-Mercedes1 kör h.
19.Sergio PérezCadillac-Ferrari1 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Valtteri BottasCadillac-Ferrari48
 Franco ColapintoAlpine-Mercedes35
 Oliver BearmanHaas-Ferrari24

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
1. Kimi Antonelli365
2. George Russell242
3. Lewis Hamilton241
4. Max Verstappen236
5. Charles Leclerc233
6. Lando Norris211
7. Oscar Piastri144
8. Isack Hadjar105
9. Liam Lawson77
10. Pierre Gasly42
11. Arvid Lindblad38
12. Franco Colapinto27
13. Oliver Bearman23
14. Nico Hülkenberg13
15. Gabriel Bortoleto10
16. Esteban Ocon7
17. Fernando Alonso7
18. Carlos Sainz7
19. Alexander Albon5
20. Cunoda Juki1
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes607
2. Ferrari474
3. McLaren-Mercedes355
4. Red Bull-Ford355
5. Racing Bulls-Ford102
6. Alpine-Mercedes69
7. Haas-Ferrari30
8. Audi23
9. Williams-Mercedes12
10. Aston Martin-Honda7
11. Cadillac-Ferrari0
47. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 23., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:36.052
2. szabadedzés1. Leclerc 1:35.291
OKTÓBER 24., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Hamilton 1:34.893
Időmérő1. Antonelli 1:34.015
OKTÓBER 25., VASÁRNAP
A verseny 1. Antonelli, 2. Leclerc, 3. Verstappen
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00


 

 

F1 Mexikóvárosi Nagydíj Andrea Kimi Antonelli Formula–1 Mercedes
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